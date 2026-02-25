https://ukraina.ru/20260225/chem-otvetit-rossiya-ischenko-o-peredache-ukraine-yadernogo-oruzhiya-i-novom-urovne-voyny-1076034418.html

Чем ответит Россия? Ищенко о передаче Украине ядерного оружия и новом уровне войны

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, почему сейчас невозможны передача Украине ядерного оружия и его... Украина.ру, 25.02.2026

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, почему сейчас невозможны передача Украине ядерного оружия и его применение боевиками ВСУ, а также оценил риск политической смерти Трампа: 00:16 – Вероятность передачи Украине ядерного оружия;08:15 – На что рассчитывал Трамп в Иране?15:24 – Опасность гражданской войны в США;21:56 – Армия России спустя 4 года СВО.ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenkoУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

