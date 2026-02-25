Чем ответит Россия? Ищенко о передаче Украине ядерного оружия и новом уровне войны
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, почему сейчас невозможны передача Украине ядерного оружия и его применение боевиками ВСУ, а также оценил риск политической смерти Трампа:
00:16 – Вероятность передачи Украине ядерного оружия;
08:15 – На что рассчитывал Трамп в Иране?
15:24 – Опасность гражданской войны в США;
21:56 – Армия России спустя 4 года СВО.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
