После провокаций с танкерами на Западе уверовали, что Россия не решится на ядерную войну — эксперт

На Западе уверены, что Россия не решится на ядерную войну, даже если получит удар. Там цинично полагают, что огромные потери СССР в годы Второй мировой создали у нас психологический барьер против применения ядерного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев

Отвечая на вопрос журналиста, осознают ли в Киеве, Париже и Лондоне, что после передачи Киеву ядерного оружия у России развяжутся руки, эксперт ответил коротко: "Нет".По словам Суздальцева, западные лидеры сделали такие выводы после недавних событий. "После провокаций с нашими танкерами в Балтийском море, заявлений по поводу блокады Калининграда они уверены, что Россия не решится на ядерную войну", — пояснил политолог.Он раскрыл логику западных стратегов. "Они цинично считают, что Россия понесла огромные потери в годы Второй мировой войны и теперь у нее есть барьер, который мешает ей использовать ядерное оружие даже в ответ", — добавил эксперт."Они уверены, что Россия не решится на ядерную войну", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: Если Запад передаст Киеву ядерное оружие, Россия окажется в положении США и Израиля" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в материале Полковник Геннадий Алехин: ВСУ опасаются броска на Харьков и укрепляют оборону за счет "Октавы" и "Дамбы".

