На Западе уверены, что Россия не решится на ядерную войну, даже если получит удар. Там цинично полагают, что огромные потери СССР в годы Второй мировой создали у нас психологический барьер против применения ядерного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
2026-02-25T05:30
2026-02-25T05:30
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101171/56/1011715634_0:92:3077:1823_1920x0_80_0_0_1393d2d0399dd3807fe89b0576f0edbe.jpg
Отвечая на вопрос журналиста, осознают ли в Киеве, Париже и Лондоне, что после передачи Киеву ядерного оружия у России развяжутся руки, эксперт ответил коротко: "Нет".По словам Суздальцева, западные лидеры сделали такие выводы после недавних событий. "После провокаций с нашими танкерами в Балтийском море, заявлений по поводу блокады Калининграда они уверены, что Россия не решится на ядерную войну", — пояснил политолог.Он раскрыл логику западных стратегов. "Они цинично считают, что Россия понесла огромные потери в годы Второй мировой войны и теперь у нее есть барьер, который мешает ей использовать ядерное оружие даже в ответ", — добавил эксперт."Они уверены, что Россия не решится на ядерную войну", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: Если Запад передаст Киеву ядерное оружие, Россия окажется в положении США и Израиля" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в материале Полковник Геннадий Алехин: ВСУ опасаются броска на Харьков и укрепляют оборону за счет "Октавы" и "Дамбы".
На Западе уверены, что Россия не решится на ядерную войну, даже если получит удар. Там цинично полагают, что огромные потери СССР в годы Второй мировой создали у нас психологический барьер против применения ядерного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
Отвечая на вопрос журналиста, осознают ли в Киеве, Париже и Лондоне, что после передачи Киеву ядерного оружия у России развяжутся руки, эксперт ответил коротко: "Нет".
По словам Суздальцева, западные лидеры сделали такие выводы после недавних событий. "После провокаций с нашими танкерами в Балтийском море, заявлений по поводу блокады Калининграда они уверены, что Россия не решится на ядерную войну", — пояснил политолог.
Он раскрыл логику западных стратегов. "Они цинично считают, что Россия понесла огромные потери в годы Второй мировой войны и теперь у нее есть барьер, который мешает ей использовать ядерное оружие даже в ответ", — добавил эксперт.
"Они уверены, что Россия не решится на ядерную войну", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: Если Запад передаст Киеву ядерное оружие, Россия окажется в положении США и Израиля" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — в материале Полковник Геннадий Алехин: ВСУ опасаются броска на Харьков и укрепляют оборону за счет "Октавы" и "Дамбы".
Лента новостейМолния