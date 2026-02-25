Антироссийскую резолюцию по Украине в ООН приняли 107 голосами. Краткий список "за" и "против" - 25.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260225/antirossiyskuyu-rezolyutsiyu-po-ukraine-v-oon-prinyali-107-golosami-kratkiy-spisok-1076030523.html
Антироссийскую резолюцию по Украине в ООН приняли 107 голосами. Краткий список "за" и "против"
Антироссийскую резолюцию по Украине в ООН приняли 107 голосами. Краткий список "за" и "против" - 25.02.2026 Украина.ру
Антироссийскую резолюцию по Украине в ООН приняли 107 голосами. Краткий список "за" и "против"
107 стран из 193 членов ООН поддержали антироссийское заявление по конфликту на Украине, в их числе нет США, но присутствует Грузия. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента в ночь на 25 февраля сообщает РИА Новости
2026-02-25T02:30
2026-02-25T02:33
украина.ру
новости
сша
украина
оон
ес
россия
евросоюз
кндр
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/11/1056319631_0:269:3162:2048_1920x0_80_0_0_933fb7899b09ad7f0b701f201b2e92e6.jpg
Антироссийское заявление в штаб-квартире ООН зачитала заместитель главы МИД Украины Марьяна Беца. Его поддержали большинство европейских стран, включая Словакию и отдельную делегацию Евросоюза, Южная Корея, Новая Зеландия, Япония, Канада и Грузия.В числе присоединившихся к заявлению стран нет ни одного государства Африки и Южной Америки.США этот документ не поддержали, наряду с Китаем, Индией, Бразилией, Венгрией, Арменией, Казахстаном, Узбекистаном и Сербией войдя в число 51 воздержавшейся страны.Против резолюции выступили 12 государств, среди которых Россия, Белоруссия, КНДР и Иран.В озвученном представительницей киевского режима заявлении среди прочего содержалось требование от РФ остановить военный конфликт.24 февраля Генассамблея ООН одобрила антироссийскую резолюцию по Украине. Заместитель постпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева отмечала, что представленный Украиной документ "игнорирует сложность конфликта, односторонне трактует нормы Устава ООН и создает препятствия для переговоров".США предлагали отдельно рассмотреть пункты о территориальной целостности и суверенитете Украины, и при голосовании за предложенный документ воздержались.В одобренном Генассамблеей документе "Поддержание прочного мира на Украине" выражается "серьезная обеспокоенность" российскими ударами, подтверждается "твердая приверженность" суверенитету Украины.Напомним, что резолюции Генассамблеи ООН не обладают юридически обязывающей силой.Ранее сообщалось, что США воздержались при голосовании за антироссийскую резолюцию по Украине в Генассамблее ООН.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
украина
россия
кндр
иран
китай
индия
армения
узбекистан
сербия
венгрия
казахстан
словакия
бразилия
грузия
новая зеландия
япония
канада
африка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/11/1056319631_431:0:3162:2048_1920x0_80_0_0_50dedbbe511d2aaa733d5672d03f60f6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, сша, украина, оон, ес, россия, евросоюз, кндр, иран, китай, индия, армения, узбекистан, сербия, венгрия, казахстан, словакия, бразилия, грузия, новая зеландия, япония, канада, антироссийский, русофобия, африка
Украина.ру, Новости, США, Украина, ООН, ЕС, Россия, Евросоюз, КНДР, Иран, Китай, Индия, Армения, Узбекистан, Сербия, Венгрия, Казахстан, Словакия, Бразилия, Грузия, Новая Зеландия, Япония, Канада, антироссийский, Русофобия, Африка

Антироссийскую резолюцию по Украине в ООН приняли 107 голосами. Краткий список "за" и "против"

02:30 25.02.2026 (обновлено: 02:33 25.02.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
107 стран из 193 членов ООН поддержали антироссийское заявление по конфликту на Украине, в их числе нет США, но присутствует Грузия. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента в ночь на 25 февраля сообщает РИА Новости
Антироссийское заявление в штаб-квартире ООН зачитала заместитель главы МИД Украины Марьяна Беца. Его поддержали большинство европейских стран, включая Словакию и отдельную делегацию Евросоюза, Южная Корея, Новая Зеландия, Япония, Канада и Грузия.
В числе присоединившихся к заявлению стран нет ни одного государства Африки и Южной Америки.
США этот документ не поддержали, наряду с Китаем, Индией, Бразилией, Венгрией, Арменией, Казахстаном, Узбекистаном и Сербией войдя в число 51 воздержавшейся страны.
Против резолюции выступили 12 государств, среди которых Россия, Белоруссия, КНДР и Иран.
В озвученном представительницей киевского режима заявлении среди прочего содержалось требование от РФ остановить военный конфликт.
24 февраля Генассамблея ООН одобрила антироссийскую резолюцию по Украине. Заместитель постпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева отмечала, что представленный Украиной документ "игнорирует сложность конфликта, односторонне трактует нормы Устава ООН и создает препятствия для переговоров".
США предлагали отдельно рассмотреть пункты о территориальной целостности и суверенитете Украины, и при голосовании за предложенный документ воздержались.
В одобренном Генассамблеей документе "Поддержание прочного мира на Украине" выражается "серьезная обеспокоенность" российскими ударами, подтверждается "твердая приверженность" суверенитету Украины.
Напомним, что резолюции Генассамблеи ООН не обладают юридически обязывающей силой.
Ранее сообщалось, что США воздержались при голосовании за антироссийскую резолюцию по Украине в Генассамблее ООН.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиСШАУкраинаООНЕСРоссияЕвросоюзКНДРИранКитайИндияАрменияУзбекистанСербияВенгрияКазахстанСловакияБразилияГрузияНовая ЗеландияЯпонияКанадаантироссийскийРусофобияАфрика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
04:00"Напоминает ситуацию с Ираком": Вайнер о развертывании ударной группировки США у берегов Ирана
03:55События 24 февраля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
03:18Небензя прокомментировал планы Лондона и Парижа снабдить Киев ядерным оружием
02:58СК РФ установил личность подорвавшего машину ДПС у Савеловского вокзала
02:30Антироссийскую резолюцию по Украине в ООН приняли 107 голосами. Краткий список "за" и "против"
01:33Экс-спикер "Правого сектора"* и полковник СБУ опровергают реляции Зеленского и ВСУ
00:59Угроза атак вражеских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
00:33Фронтовая сводка за 24 февраля от канала "Дневник Десантника"
00:20Самолёт судного дня США приземлился в Вашингтоне перед обращением Трампа к конгрессу
23:59США воздержались при голосовании за антироссийскую резолюцию по Украине в Генассамблее ООН
23:55Украинские ТЦК отметились скандальными заявлениями
23:02В Луцке мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК при попытке задержания
22:59Молились, мечтали о дикобразе, обещали кредит: что делала "коалиция желающих" в Киеве
22:57Массированная атака БПЛА на Симферополь: сбито более 10 дронов
22:43Британия вывела нефтепровод "Дружба" из-под санкций до 2027 года. Главные новости к этому часу
22:39Российские "Герани" наносят удары по объектам в нескольких областях Украины, зафиксированы взрывы в Киеве
22:03Подозреваемый в подрыве на Савеловском вокзале брал микрозаймы на азартные игры и имел долги
21:23Российские штурмовые группы продвигаются к Кучерову Яру и Кривой Луке на Добропольском направлении
20:42Силы ПВО за шесть часов уничтожили девять украинских дронов над Крымом и Курской областью
20:24В освобожденной части Запорожской области впервые за десятилетия стартует капитальный ремонт
Лента новостейМолния