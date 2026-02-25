https://ukraina.ru/20260225/antirossiyskuyu-rezolyutsiyu-po-ukraine-v-oon-prinyali-107-golosami-kratkiy-spisok-1076030523.html

Антироссийскую резолюцию по Украине в ООН приняли 107 голосами. Краткий список "за" и "против"

Антироссийскую резолюцию по Украине в ООН приняли 107 голосами. Краткий список "за" и "против" - 25.02.2026 Украина.ру

Антироссийскую резолюцию по Украине в ООН приняли 107 голосами. Краткий список "за" и "против"

107 стран из 193 членов ООН поддержали антироссийское заявление по конфликту на Украине, в их числе нет США, но присутствует Грузия. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента в ночь на 25 февраля сообщает РИА Новости

2026-02-25T02:30

2026-02-25T02:30

2026-02-25T02:33

украина.ру

новости

сша

украина

оон

ес

россия

евросоюз

кндр

иран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/11/1056319631_0:269:3162:2048_1920x0_80_0_0_933fb7899b09ad7f0b701f201b2e92e6.jpg

Антироссийское заявление в штаб-квартире ООН зачитала заместитель главы МИД Украины Марьяна Беца. Его поддержали большинство европейских стран, включая Словакию и отдельную делегацию Евросоюза, Южная Корея, Новая Зеландия, Япония, Канада и Грузия.В числе присоединившихся к заявлению стран нет ни одного государства Африки и Южной Америки.США этот документ не поддержали, наряду с Китаем, Индией, Бразилией, Венгрией, Арменией, Казахстаном, Узбекистаном и Сербией войдя в число 51 воздержавшейся страны.Против резолюции выступили 12 государств, среди которых Россия, Белоруссия, КНДР и Иран.В озвученном представительницей киевского режима заявлении среди прочего содержалось требование от РФ остановить военный конфликт.24 февраля Генассамблея ООН одобрила антироссийскую резолюцию по Украине. Заместитель постпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева отмечала, что представленный Украиной документ "игнорирует сложность конфликта, односторонне трактует нормы Устава ООН и создает препятствия для переговоров".США предлагали отдельно рассмотреть пункты о территориальной целостности и суверенитете Украины, и при голосовании за предложенный документ воздержались.В одобренном Генассамблеей документе "Поддержание прочного мира на Украине" выражается "серьезная обеспокоенность" российскими ударами, подтверждается "твердая приверженность" суверенитету Украины.Напомним, что резолюции Генассамблеи ООН не обладают юридически обязывающей силой.Ранее сообщалось, что США воздержались при голосовании за антироссийскую резолюцию по Украине в Генассамблее ООН.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сша

украина

россия

кндр

иран

китай

индия

армения

узбекистан

сербия

венгрия

казахстан

словакия

бразилия

грузия

новая зеландия

япония

канада

африка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, сша, украина, оон, ес, россия, евросоюз, кндр, иран, китай, индия, армения, узбекистан, сербия, венгрия, казахстан, словакия, бразилия, грузия, новая зеландия, япония, канада, антироссийский, русофобия, африка