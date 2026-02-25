ПВО ночью расправилась с десятками вражеских дронов над Россией - 25.02.2026 Украина.ру
ПВО ночью расправилась с десятками вражеских дронов над Россией
ПВО ночью расправилась с десятками вражеских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 69 украинских беспилотников над российскими регионами и Чёрным морем, сообщили в Минобороны, передает 25 февраля телеграм-канал Украина.ру
2026-02-25T07:42
2026-02-25T07:43
сво
спецоперация
черное море
россия
брянская область
минобороны
украина.ру
Из них 24 уничтожили над Брянской областью, 18 над Крымом, 14 над Смоленской областью. По три дрона сбили над Тульской и Орловской областями, а также над Чёрным морем. По одному дрону нейтрализовали над Курской, Калужской, Белгородской областями и над территорией Московского региона.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на платформе Max уточнил, что в результате уничтожения вражеских дронов над регионом никто не пострадал. Предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.Об атаках россиян - в материале Российские военные ударили авиабомбами по Украине на сайте Украина.ру.
черное море
россия
брянская область
сво, спецоперация, черное море, россия, брянская область, минобороны, украина.ру
СВО, Спецоперация, Черное море, Россия, Брянская область, Минобороны, Украина.ру

ПВО ночью расправилась с десятками вражеских дронов над Россией

07:42 25.02.2026 (обновлено: 07:43 25.02.2026)
 
© Украина.ру
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 69 украинских беспилотников над российскими регионами и Чёрным морем, сообщили в Минобороны, передает 25 февраля телеграм-канал Украина.ру
Из них 24 уничтожили над Брянской областью, 18 над Крымом, 14 над Смоленской областью. По три дрона сбили над Тульской и Орловской областями, а также над Чёрным морем.
По одному дрону нейтрализовали над Курской, Калужской, Белгородской областями и над территорией Московского региона.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на платформе Max уточнил, что в результате уничтожения вражеских дронов над регионом никто не пострадал. Предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Об атаках россиян - в материале Российские военные ударили авиабомбами по Украине на сайте Украина.ру.
СВОСпецоперацияЧерное мореРоссияБрянская областьМинобороныУкраина.ру
 
