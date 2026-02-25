https://ukraina.ru/20260225/pvo-nochyu-raspravilas-s-desyatkami-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1076032588.html
ПВО ночью расправилась с десятками вражеских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 69 украинских беспилотников над российскими регионами и Чёрным морем, сообщили в Минобороны, передает 25 февраля телеграм-канал Украина.ру
Из них 24 уничтожили над Брянской областью, 18 над Крымом, 14 над Смоленской областью. По три дрона сбили над Тульской и Орловской областями, а также над Чёрным морем. По одному дрону нейтрализовали над Курской, Калужской, Белгородской областями и над территорией Московского региона.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на платформе Max уточнил, что в результате уничтожения вражеских дронов над регионом никто не пострадал. Предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.Об атаках россиян - в материале Российские военные ударили авиабомбами по Украине на сайте Украина.ру.
07:42 25.02.2026 (обновлено: 07:43 25.02.2026)
Из них 24 уничтожили над Брянской областью, 18 над Крымом, 14 над Смоленской областью. По три дрона сбили над Тульской и Орловской областями, а также над Чёрным морем.
По одному дрону нейтрализовали над Курской, Калужской, Белгородской областями и над территорией Московского региона.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на платформе Max уточнил, что в результате уничтожения вражеских дронов над регионом никто не пострадал. Предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Об атаках россиян - в материале Российские военные ударили авиабомбами по Украине на сайте Украина.ру.