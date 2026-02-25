https://ukraina.ru/20260225/pvo-nochyu-raspravilas-s-desyatkami-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1076032588.html

ПВО ночью расправилась с десятками вражеских дронов над Россией

ПВО ночью расправилась с десятками вражеских дронов над Россией - 25.02.2026 Украина.ру

ПВО ночью расправилась с десятками вражеских дронов над Россией

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 69 украинских беспилотников над российскими регионами и Чёрным морем, сообщили в Минобороны, передает 25 февраля телеграм-канал Украина.ру

2026-02-25T07:42

2026-02-25T07:42

2026-02-25T07:43

сво

спецоперация

черное море

россия

брянская область

минобороны

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

Из них 24 уничтожили над Брянской областью, 18 над Крымом, 14 над Смоленской областью. По три дрона сбили над Тульской и Орловской областями, а также над Чёрным морем. По одному дрону нейтрализовали над Курской, Калужской, Белгородской областями и над территорией Московского региона.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на платформе Max уточнил, что в результате уничтожения вражеских дронов над регионом никто не пострадал. Предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.Об атаках россиян - в материале Российские военные ударили авиабомбами по Украине на сайте Украина.ру.

черное море

россия

брянская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, черное море, россия, брянская область, минобороны, украина.ру