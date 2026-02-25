Нобелевский остров. Бывший премьер Норвегии пытался покончить с собой из-за связей с Эпштейном - 25.02.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260225/nobelevskiy-ostrov-byvshiy-premer-norvegii-pytalsya-pokonchit-s-soboy-iz-za-svyazey-s-epshteynom-1076029447.html
Нобелевский остров. Бывший премьер Норвегии пытался покончить с собой из-за связей с Эпштейном
Нобелевский остров. Бывший премьер Норвегии пытался покончить с собой из-за связей с Эпштейном - 25.02.2026 Украина.ру
Нобелевский остров. Бывший премьер Норвегии пытался покончить с собой из-за связей с Эпштейном
Бывший премьер-министр Норвегии и президент норвежского парламента, бывший председатель Норвежского Нобелевского комитета и экс-генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд находится в тяжелом состоянии после попытки самоубийства, связанной с педофильским скандалом вокруг дела Джеффри Эпштейна.
2026-02-25T06:10
2026-02-25T06:10
Сообщается, что 75-летнего Ягланда экстренно госпитализировали еще неделю назад, не предавая происшествие широкой огласке. Это случилось вскоре после того, как норвежская полиция начала против него уголовное расследование по обвинению в коррупции при отягчающих обстоятельствах. А в принадлежащих бывшему премьеру квартирах прошли обыски.11 февраля Совет Европы отменил судебный иммунитет, которым пользовался этот высокопоставленный норвежский политик – что открыло путь для расследования его связей с покойным американским сутенером. Судя по всему, это подтолкнуло Турбьёрна Ягланда к суициду. Полиция пыталась скрыть информацию о попытке самоубийства, заключив тайное соглашение с прессой. Однако норвежское издание iNyheter нарушило договоренность и сообщило об этом инциденте общественности.Ягланд имеет за спиной длинную политическую карьеру. Он руководил норвежским правительством в середине девяностых, а потом занимал должность министра иностранных дел в кабинете Йенса Столтенберга – тогда еще будущего генсека НАТО. Находясь на этом посту, Турбьёрн активно поддерживал югославскую оппозицию, помогая ей свергнуть президента Слободана Милошевича, который впоследствии скончался в тюрьме.Возглавив парламент Норвегии, Ягланд поддержал отправку солдат в оккупированный США и Европой Афганистан. "Если НАТО требует их, Норвегия должна внести свой вклад", – безапелляционно завил он журналистам.Норвежский политик считался горячим приверженцем "евроатлантической интеграции". Он активно выступал за присоединение своего государства к Евросоюзу – хотя это явно не отвечало интересам большей части норвежцев. И его усилия были замечены европейским истеблишментом. В 2009 году Ягланду досталась синекура в виде поста генерального секретаря Совета Европы, а также почетная должность главы Норвежского Нобелевского комитета, который формируется из местных политических деятелей и ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира.Турбьёрн Ягланд руководил этим комитетом до 2015 года, когда его сместили с поста после скандалов, связанных с назначением премии. В 2009 году Норвежский Нобелевский комитет авансом вручил премию мира избранному президенту Соединенных Штатов Америки Бараку Обаме. Однако лидер американских демократов цинично продолжал бомбить Ирак, Афганистан, Сирию, а также разрушил Ливию – напав на эту страну вместе с Европейским союзом.Тем не менее, в 2012 году, вскоре после зверского убийства Муаммара Каддафи, норвежские политики во главе с Ягландом демонстративно наградили Нобелевской премией мира Евросоюз – за действия "по предотвращению новых войн и стабилизации обстановки на континенте". Несмотря на то, что лидеры ведущих европейских стран уже приступили к разрушению архитектуры европейской безопасности, закладывая предпосылки нынешнего украинского конфликта.Кроме того, Турбьёрн Ягланд санкционировал вручение Нобелевской премии китайскому диссиденту Лю Сяобо – радикальному либералу, который заявил, что Китай достигнет процветания только в том случае, если будет триста лет находиться под колониальным господством Запада.Такое решение Норвежского Нобелевского комитета вызвало в Пекине понятное возмущение, а сама премия мира оказалась полностью дискредитированной. Потому что все убедились, что она представляет собой политическое орудие коллективного Запада, предназначенное для того, чтобы награждать его союзников, а также оказывать давление на конкурентов Брюсселя и Вашингтона."Ягланд, сторонник политики холодной войны, был ответственен за многие отвратительные награждения", – заявил по этому поводу известный британский писатель Тарик Али.В этот же период Турбьёрн Ягланд поддерживал контакты с Джеффри Эпштейном. Судя по документам, обнародованным министерством юстиции США, глава Совета Европы несколько раз останавливался вместе с родственниками в резиденциях американского сутенера, а также отдыхал на его вилле в штате Флорида. Некоторые поездки норвежского политика были оплачены за счет средств Эпштейна, который даже организовал своему европейском приятелю прием у известного врача."Если Трамп победит в США, я поселюсь на вашем острове", – написал Ягланд Эпштейну в июне 2016 года.Больше того, стало известно, что Турбьёрн попросил Джеффри поспособствовать в получении банковского кредита для покупки жилья. А покойный педофил, в свою очередь, использовал связи с главой Норвежского Нобелевского комитета для повышения своего статуса и авторитета, устроив встречу Ягланда с Биллом Гейтсом, тоже мечтавшем отхватить себе престижную премию.Бывший глава Совета Европы был не самым одиозным представителем европейской элиты. Он принадлежал к политикам старшего поколения, которые еще не решались на полный разрыв отношений с Россией – понимая, что с ее интересами необходимо считаться. Тем не менее, случай Ягланда подтверждает, что западные лидеры в буквальном смысле повязаны с одиозным сутенером.История норвежской принцессы Метте-Марит, жены наследного принца Хокона и матери его двоих детей, является в этом смысле еще более показательной. Как оказалось, будущая королева Норвегии поддерживала с Джеффри Эпштейном доверительные личные отношения, гостила у него дома, ездила на печально известные вечеринки, и, судя по ее переписке, могла изменять там своему мужу.Это совпало со скандалом, в который попал старший сын Метте-Марит – 29-летний Мариус Борг Хойби, пасынок наследного норвежского принца Хокона. В настоящее время он обвиняется полицией в четырех случаях изнасилования и целом ряде других преступлений.Результат не заставил себя ожидать – согласно данным последнего социологического опроса 47,6% респондентов высказались против того, чтобы Метте-Марит стала будущей королевой Норвегии. Все больше норвежцев выступают за ликвидацию монархии, требуя учредить в стране республиканский способ правления. И только что стало известно, что действующего короля Норвегии Харальда V сегодня положили на фоне всех этих событий в больницу.Дело Эпштейна подрывает основы, на которых стоит современное европейское общество – показывая, что скрывается за его прогнившим фасадом. И не исключено, что в числе посетителей скандально известного острова были многие другие влиятельные фигуры, имена которых всплывут в процессе расследования.
Нобелевский остров. Бывший премьер Норвегии пытался покончить с собой из-за связей с Эпштейном

06:10 25.02.2026
 
Сергей Котвицкий
Бывший премьер-министр Норвегии и президент норвежского парламента, бывший председатель Норвежского Нобелевского комитета и экс-генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд находится в тяжелом состоянии после попытки самоубийства, связанной с педофильским скандалом вокруг дела Джеффри Эпштейна.
Сообщается, что 75-летнего Ягланда экстренно госпитализировали еще неделю назад, не предавая происшествие широкой огласке. Это случилось вскоре после того, как норвежская полиция начала против него уголовное расследование по обвинению в коррупции при отягчающих обстоятельствах. А в принадлежащих бывшему премьеру квартирах прошли обыски.
11 февраля Совет Европы отменил судебный иммунитет, которым пользовался этот высокопоставленный норвежский политик – что открыло путь для расследования его связей с покойным американским сутенером. Судя по всему, это подтолкнуло Турбьёрна Ягланда к суициду. Полиция пыталась скрыть информацию о попытке самоубийства, заключив тайное соглашение с прессой. Однако норвежское издание iNyheter нарушило договоренность и сообщило об этом инциденте общественности.
Ягланд имеет за спиной длинную политическую карьеру. Он руководил норвежским правительством в середине девяностых, а потом занимал должность министра иностранных дел в кабинете Йенса Столтенберга – тогда еще будущего генсека НАТО. Находясь на этом посту, Турбьёрн активно поддерживал югославскую оппозицию, помогая ей свергнуть президента Слободана Милошевича, который впоследствии скончался в тюрьме.
Возглавив парламент Норвегии, Ягланд поддержал отправку солдат в оккупированный США и Европой Афганистан. "Если НАТО требует их, Норвегия должна внести свой вклад", – безапелляционно завил он журналистам.
Норвежский политик считался горячим приверженцем "евроатлантической интеграции". Он активно выступал за присоединение своего государства к Евросоюзу – хотя это явно не отвечало интересам большей части норвежцев. И его усилия были замечены европейским истеблишментом. В 2009 году Ягланду досталась синекура в виде поста генерального секретаря Совета Европы, а также почетная должность главы Норвежского Нобелевского комитета, который формируется из местных политических деятелей и ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира.
Турбьёрн Ягланд руководил этим комитетом до 2015 года, когда его сместили с поста после скандалов, связанных с назначением премии. В 2009 году Норвежский Нобелевский комитет авансом вручил премию мира избранному президенту Соединенных Штатов Америки Бараку Обаме. Однако лидер американских демократов цинично продолжал бомбить Ирак, Афганистан, Сирию, а также разрушил Ливию – напав на эту страну вместе с Европейским союзом.
Тем не менее, в 2012 году, вскоре после зверского убийства Муаммара Каддафи, норвежские политики во главе с Ягландом демонстративно наградили Нобелевской премией мира Евросоюз – за действия "по предотвращению новых войн и стабилизации обстановки на континенте". Несмотря на то, что лидеры ведущих европейских стран уже приступили к разрушению архитектуры европейской безопасности, закладывая предпосылки нынешнего украинского конфликта.
Кроме того, Турбьёрн Ягланд санкционировал вручение Нобелевской премии китайскому диссиденту Лю Сяобо – радикальному либералу, который заявил, что Китай достигнет процветания только в том случае, если будет триста лет находиться под колониальным господством Запада.
Такое решение Норвежского Нобелевского комитета вызвало в Пекине понятное возмущение, а сама премия мира оказалась полностью дискредитированной. Потому что все убедились, что она представляет собой политическое орудие коллективного Запада, предназначенное для того, чтобы награждать его союзников, а также оказывать давление на конкурентов Брюсселя и Вашингтона.
"Ягланд, сторонник политики холодной войны, был ответственен за многие отвратительные награждения", – заявил по этому поводу известный британский писатель Тарик Али.
В этот же период Турбьёрн Ягланд поддерживал контакты с Джеффри Эпштейном. Судя по документам, обнародованным министерством юстиции США, глава Совета Европы несколько раз останавливался вместе с родственниками в резиденциях американского сутенера, а также отдыхал на его вилле в штате Флорида. Некоторые поездки норвежского политика были оплачены за счет средств Эпштейна, который даже организовал своему европейском приятелю прием у известного врача.
"Если Трамп победит в США, я поселюсь на вашем острове", – написал Ягланд Эпштейну в июне 2016 года.
Больше того, стало известно, что Турбьёрн попросил Джеффри поспособствовать в получении банковского кредита для покупки жилья. А покойный педофил, в свою очередь, использовал связи с главой Норвежского Нобелевского комитета для повышения своего статуса и авторитета, устроив встречу Ягланда с Биллом Гейтсом, тоже мечтавшем отхватить себе престижную премию.
Бывший глава Совета Европы был не самым одиозным представителем европейской элиты. Он принадлежал к политикам старшего поколения, которые еще не решались на полный разрыв отношений с Россией – понимая, что с ее интересами необходимо считаться. Тем не менее, случай Ягланда подтверждает, что западные лидеры в буквальном смысле повязаны с одиозным сутенером.
История норвежской принцессы Метте-Марит, жены наследного принца Хокона и матери его двоих детей, является в этом смысле еще более показательной. Как оказалось, будущая королева Норвегии поддерживала с Джеффри Эпштейном доверительные личные отношения, гостила у него дома, ездила на печально известные вечеринки, и, судя по ее переписке, могла изменять там своему мужу.
Это совпало со скандалом, в который попал старший сын Метте-Марит – 29-летний Мариус Борг Хойби, пасынок наследного норвежского принца Хокона. В настоящее время он обвиняется полицией в четырех случаях изнасилования и целом ряде других преступлений.
Результат не заставил себя ожидать – согласно данным последнего социологического опроса 47,6% респондентов высказались против того, чтобы Метте-Марит стала будущей королевой Норвегии. Все больше норвежцев выступают за ликвидацию монархии, требуя учредить в стране республиканский способ правления. И только что стало известно, что действующего короля Норвегии Харальда V сегодня положили на фоне всех этих событий в больницу.
Дело Эпштейна подрывает основы, на которых стоит современное европейское общество – показывая, что скрывается за его прогнившим фасадом. И не исключено, что в числе посетителей скандально известного острова были многие другие влиятельные фигуры, имена которых всплывут в процессе расследования.
