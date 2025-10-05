https://ukraina.ru/20251005/1069610909.html

Виктор Кутырь: Россия выносит логистику и энергетику Чернигова, чтобы не допустить новых наступлений ВСУ

Виктор Кутырь: Россия выносит логистику и энергетику Чернигова, чтобы не допустить новых наступлений ВСУ - 05.10.2025 Украина.ру

Виктор Кутырь: Россия выносит логистику и энергетику Чернигова, чтобы не допустить новых наступлений ВСУ

Ситуация на Балтике очень серьезная. Калининград и Усть-Луга - это наше окно в Европу. Его надо обезопасить. Иначе на нас так и будут наседать, пока не бомбанет

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь - Виктор Борисович, после того, как армия России освободила Юнаковку, сами украинцы стали бить тревогу, что мы используем этот плацдарм для наступления на Сумы зимой, когда спадет "зеленка" в крупном лесном массиве, который прикрывает подступы к городу. Насколько этот сценарий сейчас актуален? - Не думаю, что этот сценарий сейчас актуален, потому что мы упустили момент и не сделали то, что могли сделать. Не знаю, было ли это обсусловлено неправильными решениями или упорством переброшенных туда украинских резервов, но факт остается фактом: мы не смогли приблизиться к Сумам на опасное для противника расстояние. И из этого были сделаны оргвыводы в виде смены командующего группировкой "Север" с Лапина на Никифорова. Что происходило летом? У нас возникли успехи в Донбассе, потому что Украина перебросила много сил под Сумы. Но когда случился наш прорыв к Доброполью, противник перебросил те же самые части из-под Сум в Донбасс, но от этого обстановка в Сумской области не поменялась. Да, взяли Юнаковку. Но Теткино вообще исчезло из фронтовых сводок. А ведь до него от крупного укрепрайона ВСУ в Белополье даже ближе, чем от Юнаковки до Суджи. Мы так и не обезопасили Глушковский район Курской области. Следовательно, противник успел закрепиться под Сумами, а у нас нет сил для нового наступления, потому что они нужнее на других участках. Да, если спадет "зеленка", это даст нам определенное преимущество. Но небольшое, потому что время упущено. Если время упущено, то ВСУ там успели подготовить склады и опорные пункты. Идти туда ограниченными силами - вести кровавые бои с большими потерями. А российские войска не будут заваливать противника мясом. - На чем же мы сосредоточимся в ходе осенне-зимней кампании? Есть мнение, что наши действия под Купянском, Северском и Красным Лиманом - это единая операция по овладению Изюмом, чтобы отрезать группировку ВСУ в Донбассе от Харькова. - Не только Украина перебросила боеспособные поздразделения из Сумской области под Красноармейск - мы тоже перебросили их из Сумской области под Купянск. Это не военная тайна. Об этом пишут все. Мои товарищи, которые сражались в Курской области, тоже подтверждают, что "будем работать там, куда заходили в 2022 году". То есть мы будем удерживать под Сумами угрожающий плацдарм, но наступать пока не станем. Сумы - это не Артемовск и не Красноармейск. Это очень большая агломерация. Ее надо брать более крупной группировкой. Пока же мы ограничимся нанесением дистанционных ударов по Сумам и Сумской области: Глухов, Кролевец, Шостка и Конотоп. - Выходит, вопрос с Сумами придется отложить на следующий год? - Да. Тем более, смена командующего группировок - это не смена футбольного тренера. Никифоров должен войти в курс дела и поменять все. У него будет другой подход к планированию, разведке и контрразведке. А на это нужно время. Но вернемся к теме дистанционных ударов. В частности, когда недавно в сети появились кадры поражения локомотивного депо якобы в Одессе, то на самом деле это было в Конотопе. Конотоп - это очень большая узловая станция даже по меркам СССР. Оттуда идут железные дороги на Сумы, Киев и Чернигов. Мы выводим логистику врага на случай, если у него снова появятся планы атаковать наше приграничье. А такие планы у киевского режима никуда не исчезли. Зеленский явно выторговал себе что-то у Трампа, убедив его, что может что-то сделать. И, повторюсь, угроза нападения ВСУ на Брянскую область или попытки втянуть в войну Белоруссию по-прежнему остаются актуальными. - Кстати, а можно ли судить о планах ВСУ по кадрам их пораженной техники на территории Черниговской области, которые регулярно публикует спецназ "Анвар"? Может, они не нападать собираются, а, наоборот, нас боятся? - Нет, они собираются именно атаковать. Запад же по-прежнему предоставляет им разведывательные данные. Если бы у нас была крупная группировка для наступления на Киев, они бы об этом уже давно сообщили. А раз Украина поддтягивает туда технику, то она может попытаться атаковать в тот момент, когда наступит устойчивая зимняя погода. Теоретически противник мог бы атаковать уже сейчас, пока на дворе бабье лето. Да, ночью бывают заморозки, но дождей и слякоти пока нет. И такая погода везде: от Питера до Украины. Но киевский режим что-то останавливает. Либо недостаточно техники, либо недостаток разведданных. - Но если они нападут, то второй Суджи точно не будет?- Надеюсь. Смена командования группировки "Север" подтверждает, что мы к этому готовимся. И пока мы не создадим полноценную буферную зону вдоль границы, угроза новых наступлений ВСУ никуда не исчезнет. - А то, что мы поражаем объекты энергетики и железнодорожной инфраструктуры Чернигова и Черниговской области - о чем говорит? - О том же - вывод из строя логистики врага. Через Черниговскую область проходит Юго-западная железная дорога, которая полностью электрифицирована. Поэтому мы выносим тяговые подстанции. Украина, конечно, может перейти на тепловозы, но их на всю территорию страны не хватит. Повторюсь, Конотоп, Бахмач и Нежин - это ключевые узловые станции железной дороги "Москва-Киев", которая полностью электрифицирована. В советское время там хотели создать скоростную железную дорогу из Киева до Москвы как из Москвы в Питер. Там все было готово: рельсы и энергетические мощности. Уничтожая эту инфраструктуру, мы обезопасиваем себя от новых авантюр Украины. - А о том, что это, может быть, наша огневая подготовка перед наступлением, опять же, можно будет помечатать только в следующем году? - Да. Со временем все будет понятно. Либо враг что-то готовил, либо мы что-то готовили. Хотя и тут есть свои сложности. В годы Великой Отечественной войны через полтора месяца после окончания Курской битвы мы нанесли удар на линии "Шостка-Глухов-Путивль" и освободили их. Это открытая территория с развитой транспортной инфраструктурой, где было удобно наступать, собрав соответствующий кулак. Сейчас собрать его при современных типах разведки очень тяжело. У нас нет сплошной линии фронта и таких масс техники. Нужны какие-то хитрости. Либо леса, либо "труба". - Еще одна актуальная тема недели - прилеты по подстанции в Славутиче, после которых на Чернобыльской АЭС на какое-то время произошло полное отключение электричества. Правильно ли я понимаю, что это наше предупреждение Украине, чтобы они перестали обстреливать Запорожскую АЭС? - А Минобороны официально сообщало, что это сделали мы? Нет. Поэтому я бы не исключал, что это была какая-то украинская провокация. Когда мы заявляем, что противник обстреливает Запорожскую АЭС, про нее международное сообщество толком ничего не знает. А вот про Чернобыль знает весь мир. Это же огромная трагедия. По ней выходят фильмы и компьютерные игры. Поэтому киевский режим мог организовать такие удары, чтобы заявить: "Проклятые русские бомбят законсервированную станкцию, чтобы ядерный пепел снова долетел до Европы". Мы ведь уже заходили в Славутич в начале СВО и даже проводили совместное с украинцами патрулирование Чернобыльской АЭС. Все было тихо-мирно, потому что повторение этой трагедии никому не нужно. И пока нет официальных подтверждений, что это сделали мы, я буду считать, что это украинская провокация. - Некоторое время назад Украина прямо говорила, что поскольку у них нет ядерного оружия, то в случае критической ситуации они будут угрожать взорвать Чернобыльскую АЭС. А есть ли у нее для этого техническая возможность? - Трудно сказать. Это зависит от того, как устроен саркофаг над четвертым энергоблоком. Но если дураку дать дрель, он дырку просверлит. Может быть, они попытаются нас спровоцировать на то, чтобы мы ударили. Скажем, стянут туда какие-то подразделения, которых не жалко, и пустят слух, что они якобы собираются через Припять атаковать Белоруссию. К сожалению, мы по-прежнему отстаем от них в плане информационной войны. Либо даем сухие сводки, либо отмалчиваемся. - Насчет других провокаций. Вы как житель Санкт-Петербурга ожидаете, что европейцы сами собьют наш самолет в небе над Балтикой, или спровоцируют нас на открытие огня, установив бесполетную зону над Финским заливом и заблокировав Калининград? - Потихоньку нас прощупывают. Во-первых, на днях французы задержали танкер, который шел из Усть-Луги в Индию, они тестировали, как мы отреагируем. И они придумают еще что-то подобное. Во-вторых, наш "друг" Александр Стубб стягивает ко всей российско-финской границе от севера Ладожского озера до Заполярья дополнительные бригады, состоящие из шведов и американцев. В-третьих, я не верю, что беспилотники, которые недавно бомбили крупный НПЗ в Киришах пролетели из Чернигова через Брянскую, Смоленскую, Псковскую и Новгородскую области или через Белоруссию, а их вообще никто не заметил. Я вполне допускаю, что их запускали с территории Эстонии или Финляндии. Они же атакуют нашу нефтянку не просто так. Приближается зима. Цены на бензин и дизель растут. Правда это или нет, но везде разгоняются сообщения в духе "Бензина нет там-то" или "Бензин уже стоит по 200 рублей за литр". Я уже молчу про заторы в аэропортах, когда Пулково тоже закрывают. Как на это ответить? Да хотя бы политико-дипломатическим давлением на всех этих "тигров". Надо сказать: "Ребята, с вашей территории к нам летят беспилотники. Это не вы? Докажите, что это не вы. И вообще, Петр I купил Лифляндию. Рига и Таллин - это наше. Вот документ". Судя по тому, как мы бомбим цели на Украине, видно, что наша разведка работает хорошо. А что мешает завести разведчиков в Эстонию или Финляндию, чтобы они отслеживали все замыслы противника? Повторюсь, ситуация очень серьезная. Калининград и Усть-Луга - это наше окно в Европу. Его надо обезопасить. Иначе на нас так и будут наседать, пока не бомбанет.Также по теме - в материале Геннадия Алехина: Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные и прорывные действия развивают оперативный успех

