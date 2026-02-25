https://ukraina.ru/20260225/udar-na-kiev-i-voyna-s-nato-sorokin-o-perspektivakh-spetsoperatsii-i-chetyrekh-armiyakh-rossii-1076026078.html
"Удар на Киев и война с НАТО": Сорокин о перспективах спецоперации и четырех армиях России
Россия создает четыре армии для решения разных задач: первая освобождает Донбасс, вторая пойдет из Крыма вдоль Черного моря до Приднестровья, третья ударит на Киев по образцу 2022 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Отвечая на вопрос о целях группировки "Север" в Глуховском районе, эксперт заявил о фактическом создании четырех армий. Первая армия уже действует — она неспешно и без серьезных потерь освобождает Донбасс и Новороссию, после чего ее задачи будут завершены, сообщил Сорокин."Дальше в бой вступит вторая армия, которая сейчас в основном находится в Крыму. Там больше 100 тысяч бойцов, новые единицы техники и артиллерийские системы. Вот она должна будет пробить украинские позиции вдоль Черного моря и дойти до Приднестровья", — пояснил аналитик.Четвертая армия, самая крупная, будет предназначена для войны с НАТО, если она все же произойдет. По словам Сорокина, она будет постоянно находится в стадии реорганизации и насыщения как новыми способами войны, так и новыми вооружениями на физических принципах."Повторюсь, я не верю, что мы можем чего-то добиться на переговорах. Вопросы с Украиной придется решать военным путем", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.О заблуждениях, связанных с БПЛА, а также о правилах, соблюдение которых помогает бойцу выжить в современном конфликте — в материале Игоря Гомольского "Оператор БПЛА "Тихий": Когда речь идет о дронах-камикадзе, глупые стереотипы могут стоить вам жизни" на сайте Украина.ру.
Отвечая на вопрос о целях группировки "Север" в Глуховском районе, эксперт заявил о фактическом создании четырех армий. Первая армия уже действует — она неспешно и без серьезных потерь освобождает Донбасс и Новороссию, после чего ее задачи будут завершены, сообщил Сорокин.
"Дальше в бой вступит вторая армия, которая сейчас в основном находится в Крыму. Там больше 100 тысяч бойцов, новые единицы техники и артиллерийские системы. Вот она должна будет пробить украинские позиции вдоль Черного моря и дойти до Приднестровья", — пояснил аналитик.
"Третья армия поменьше, но более мобильная. Она основана на силах специальных операций. Она по образцу 2022 года должна будет ударить на Киев с территории Белоруссии. И Глуховский район как раз будет включен в ее зону ответственности", — подчеркнул эксперт.
Четвертая армия, самая крупная, будет предназначена для войны с НАТО, если она все же произойдет. По словам Сорокина, она будет постоянно находится в стадии реорганизации и насыщения как новыми способами войны, так и новыми вооружениями на физических принципах.
"Повторюсь, я не верю, что мы можем чего-то добиться на переговорах. Вопросы с Украиной придется решать военным путем", — резюмировал собеседник издания.
О заблуждениях, связанных с БПЛА, а также о правилах, соблюдение которых помогает бойцу выжить в современном конфликте — в материале Игоря Гомольского "Оператор БПЛА "Тихий": Когда речь идет о дронах-камикадзе, глупые стереотипы могут стоить вам жизни" на сайте Украина.ру.