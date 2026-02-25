"Удар на Киев и война с НАТО": Сорокин о перспективах спецоперации и четырех армиях России - 25.02.2026 Украина.ру
"Удар на Киев и война с НАТО": Сорокин о перспективах спецоперации и четырех армиях России
"Удар на Киев и война с НАТО": Сорокин о перспективах спецоперации и четырех армиях России - 25.02.2026 Украина.ру
"Удар на Киев и война с НАТО": Сорокин о перспективах спецоперации и четырех армиях России
Россия создает четыре армии для решения разных задач: первая освобождает Донбасс, вторая пойдет из Крыма вдоль Черного моря до Приднестровья, третья ударит на Киев по образцу 2022 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2026-02-25T05:50
2026-02-25T05:50
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103332/73/1033327350_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_33e686e8190c7e23d2812669b306944d.jpg
Отвечая на вопрос о целях группировки "Север" в Глуховском районе, эксперт заявил о фактическом создании четырех армий. Первая армия уже действует — она неспешно и без серьезных потерь освобождает Донбасс и Новороссию, после чего ее задачи будут завершены, сообщил Сорокин."Дальше в бой вступит вторая армия, которая сейчас в основном находится в Крыму. Там больше 100 тысяч бойцов, новые единицы техники и артиллерийские системы. Вот она должна будет пробить украинские позиции вдоль Черного моря и дойти до Приднестровья", — пояснил аналитик.Четвертая армия, самая крупная, будет предназначена для войны с НАТО, если она все же произойдет. По словам Сорокина, она будет постоянно находится в стадии реорганизации и насыщения как новыми способами войны, так и новыми вооружениями на физических принципах."Повторюсь, я не верю, что мы можем чего-то добиться на переговорах. Вопросы с Украиной придется решать военным путем", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.О заблуждениях, связанных с БПЛА, а также о правилах, соблюдение которых помогает бойцу выжить в современном конфликте — в материале Игоря Гомольского "Оператор БПЛА "Тихий": Когда речь идет о дронах-камикадзе, глупые стереотипы могут стоить вам жизни" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
"Удар на Киев и война с НАТО": Сорокин о перспективах спецоперации и четырех армиях России

05:50 25.02.2026
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСовместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
Совместные учения России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости . Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Россия создает четыре армии для решения разных задач: первая освобождает Донбасс, вторая пойдет из Крыма вдоль Черного моря до Приднестровья, третья ударит на Киев по образцу 2022 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Отвечая на вопрос о целях группировки "Север" в Глуховском районе, эксперт заявил о фактическом создании четырех армий. Первая армия уже действует — она неспешно и без серьезных потерь освобождает Донбасс и Новороссию, после чего ее задачи будут завершены, сообщил Сорокин.
"Дальше в бой вступит вторая армия, которая сейчас в основном находится в Крыму. Там больше 100 тысяч бойцов, новые единицы техники и артиллерийские системы. Вот она должна будет пробить украинские позиции вдоль Черного моря и дойти до Приднестровья", — пояснил аналитик.

"Третья армия поменьше, но более мобильная. Она основана на силах специальных операций. Она по образцу 2022 года должна будет ударить на Киев с территории Белоруссии. И Глуховский район как раз будет включен в ее зону ответственности", — подчеркнул эксперт.

Четвертая армия, самая крупная, будет предназначена для войны с НАТО, если она все же произойдет. По словам Сорокина, она будет постоянно находится в стадии реорганизации и насыщения как новыми способами войны, так и новыми вооружениями на физических принципах.
"Повторюсь, я не верю, что мы можем чего-то добиться на переговорах. Вопросы с Украиной придется решать военным путем", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
О заблуждениях, связанных с БПЛА, а также о правилах, соблюдение которых помогает бойцу выжить в современном конфликте — в материале Игоря Гомольского "Оператор БПЛА "Тихий": Когда речь идет о дронах-камикадзе, глупые стереотипы могут стоить вам жизни" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния