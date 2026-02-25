https://ukraina.ru/20260225/glavnoe-za-noch-25-fevralya--1076033201.html

Главное за ночь 25 февраля

Главное за ночь 25 февраля - 25.02.2026 Украина.ру

Главное за ночь 25 февраля

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал дату следующего раунда переговоров по Украине. Об этом и других важных событиях за ночь рассказал 25 февраля телеграм-канал Украина.ру

2026-02-25T08:22

2026-02-25T08:22

2026-02-25T08:22

новости

сша

украина

китай

дональд трамп

стив уиткофф

украина.ру

оон

минобороны

f-22

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_0:6:1228:697_1920x0_80_0_0_7af9fbf8ffa7088d498806509beffd6d.jpg

🟦 Президент США Дональд Трамп в своём обращении к Конгрессу заявил, что Штаты "очень усердно работают", чтобы положить конец войне на Украине.🟦 Следующий раунд трёхсторонних переговоров по Украине состоится в ближайшие 10 дней, сказал спецпосланник Трампа Уиткофф.🟦 Иран не дал обещания об отказе от ядерного оружия, заявил Трамп. 🟦 США передислоцировали более десяти истребителей F-22 из Британии в Израиль, сообщает издание Times of Israel.🟦 США используют ситуацию вокруг Украины для дискредитации Китая и провоцирования расколов и конфликтов, заявил постпред КНР при ООН Фу Цун на заседании Совбеза ООН.🟦 Турецкий F-16 ночью потерпел крушение после вылета с авиабазы, пилот погиб, сообщило Минобороны республики.О других событиях - в материале ПВО ночью расправилась с десятками вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.

сша

украина

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, китай, дональд трамп, стив уиткофф, украина.ру, оон, минобороны, f-22, f-16