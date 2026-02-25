https://ukraina.ru/20260225/glavnoe-za-noch-25-fevralya--1076033201.html
Главное за ночь 25 февраля
Главное за ночь 25 февраля
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал дату следующего раунда переговоров по Украине. Об этом и других важных событиях за ночь рассказал 25 февраля телеграм-канал Украина.ру
🟦 Президент США Дональд Трамп в своём обращении к Конгрессу заявил, что Штаты "очень усердно работают", чтобы положить конец войне на Украине.🟦 Следующий раунд трёхсторонних переговоров по Украине состоится в ближайшие 10 дней, сказал спецпосланник Трампа Уиткофф.🟦 Иран не дал обещания об отказе от ядерного оружия, заявил Трамп. 🟦 США передислоцировали более десяти истребителей F-22 из Британии в Израиль, сообщает издание Times of Israel.🟦 США используют ситуацию вокруг Украины для дискредитации Китая и провоцирования расколов и конфликтов, заявил постпред КНР при ООН Фу Цун на заседании Совбеза ООН.🟦 Турецкий F-16 ночью потерпел крушение после вылета с авиабазы, пилот погиб, сообщило Минобороны республики.О других событиях - в материале ПВО ночью расправилась с десятками вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
🟦 Президент США Дональд Трамп в своём обращении к Конгрессу заявил, что Штаты "очень усердно работают", чтобы положить конец войне на Украине.
🟦 Следующий раунд трёхсторонних переговоров по Украине состоится в ближайшие 10 дней, сказал спецпосланник Трампа Уиткофф.
🟦 Иран не дал обещания об отказе от ядерного оружия, заявил Трамп.
"Они хотят заключить сделку, но мы не слышали заветных слов, что у них никогда не будет ядерного оружия", — сказал американский президент.
🟦 США передислоцировали более десяти истребителей F-22 из Британии в Израиль, сообщает издание Times of Israel.
🟦 США используют ситуацию вокруг Украины для дискредитации Китая и провоцирования расколов и конфликтов, заявил постпред КНР при ООН Фу Цун на заседании Совбеза ООН.
🟦 Турецкий F-16 ночью потерпел крушение после вылета с авиабазы, пилот погиб, сообщило Минобороны республики.