Молились, мечтали о дикобразе, обещали кредит: что делала "коалиция желающих" в Киеве

Во вторник, 24 февраля, украинские власти устроили в Киеве сразу два мероприятия с участием лидеров европейских стран в годовщину начала российской спецоперации: заседание "коалиции желающих" и саммит под названием "Украина – страны Северной Европы и Балтии"

Люди в черномПервое мероприятие, более громкое по вывеске, получилось беднее по представительству - лидеры Великобритании, Германии и Франции в украинскую столицу не приехали, ограничившись выступлениями по видеосвязи.Из тех, кто до Украины доехал - президент Финляндии Александр Стубб, глава МИД Польши Радослав Сикорский, а также премьеры Норвегии, Швеции, Латвии, Эстонии, Дании, Хорватии, Исландии. На роль хедлайнеров заявили председателя Евросовета Антониу Кошту и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.Всю эту одетое в черное компанию для начала отправили в сопровождении Владимира Зеленского и его жены Елены на Майдан, где они помянули погибших в ходе боевых действий у специального мемориала - утыканной флагами вереницы портретов военнослужащих ВСУ.Следующее мероприятие оказалось более необычным. Приехавших в Киев гостей выстроили в Софийском соборе, где вместе с ними находились представители различных конфессий - лидер раскольнической Православной церкви Украины, глава Духовного управления мусульман страны, иудейский раввин, протестанты, посланцы от католической и греко-католической церквей и т.д.Каждый из них по очереди вслух зачитал свою молитву. Мусульманский шейх, например, попросил "победы над врагом ради Мухаммада, Иисуса и Моисея". Иностранные лидеры наблюдали за всем этим действом - экзотическим по виду и весьма сомнительным с ортодоксальной точки зрения.Затем от мероприятий поминальных и религиозных собравшиеся в этот день в Киеве приступили к обсуждение вопросов политических. Заседание "коалиции желающих" открыл Зеленский. Его спич концентрировался на двух уже традиционных моментах - бесконечные благодарности западным партнерам и столь же нескончаемые просьбы."Нам нужны ракеты PAC-3, PAC-2 от США. Нам нужна ПВО. Мы очень благодарны за последний пакет противовоздушной обороны. Я не могу поделиться всеми деталями. Но половина пакета уже здесь, она поступила два дня назад. Поэтому большое спасибо. Мы рассчитываем на продолжение этой программы", - сказал Зеленский.Аналогичные просьбы и с восстановлением энергетики."У нас была ужасная зима. И я думаю, что только помощь наших друзей и стойкость наших людей дали нам возможность выжить. Вот почему мы просим помочь с восстановлением энергетической системы. Я надеюсь, что мы завершим эту войну. Но нам в любом случае нужно думать о следующей зиме. И нам нужны быстрые шаги, у нас есть планы, мы поделимся с вами. Ведь самостоятельно это очень сложно восстанавливать", - отметил он.Помимо этого Зеленский заявил, что Украина должна получить кредит от ЕС на 90 млрд евро, который ранее был заблокирован Венгрией, а также выразил надежду, что следующие антироссийские санкции будут направлены против российского "теневого флота".Что касается других выступавших, то направление их речей у всех было плюс-минус одинаковым: Украина выстояла, Россия не смогла ее захватить, Киеву нужно держаться дальше, а потому Украине требуется поддержка: деньги, оружие, санкции против РФ и т.д. и т.п."Мы должны продолжать давить на Россию и одновременно усиливать поддержку Украины. Единственный человек, который стоит на пути к миру, - это [Владимир] Путин", - сказал, например, по видеосвязи британский премьер Кир Стармер, добавив, что ВСУ ведут "успешные контрнаступления".Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заклинал:"Москва уже не так сильна, как ей хотелось бы, чтобы думал о ней мир. Россия не должна победить. Мы продолжим работать ради длительного мира".Французский президент Эммануэль Макрон призвал союзников по коалиции "снять свои возражения" касательно гарантий безопасности Украине, "чтобы упростить планирование мер"."Крайне важно реализовать все, о чем мы договорились, в намеченные сроки, чтобы планы внушали доверие", - сказал он.Макрон также отметил важность мирных переговоров, но подчеркнул, что не верит в быстрый результат."Я, мягко говоря, очень скептически отношусь к тому, что мы достигнем мира в краткосрочной перспективе. Конечно, я считаю, что хорошо продолжать эти инициативы, но, давайте будем честными, с российской стороны нет воли к миру", - сказал он.Киевский полусъезд "коалиции желающих" показал, что данный саммит был устроен лишь с одной целью - продемонстрировать, что про Украину не забыли, однако никаких серьезных обсуждений он не предполагал, отсюда низкий уровень представительства.В ожидании 90 млрдУкраинские пиарщики использовали этот день максимально. Зеленский в какой-то момент стал походить на маму из мультфильма про Простоквашино, которую "и там, и тут передают". Пока лидер киевского режима выступал в Киеве, записанные его обращения показывали на заседаниях Совета Украина-НАТО, комитета министров Совета Европы и проч.Собравшиеся в этот день в Европарламенте могли лицезреть, например, эксклюзивное обращение с грубым выпадом в адрес РФ."В случае с Россией мы имеем дело с другим типом угрозы. Это психически нестабильная диктатура, которая не может принять, что в Европе важна каждая жизнь, важны права человека и что нации могут быть защищены независимо от того, велики они или малы", - сказал он, подтвердив, что психически нестабилен как раз скорее режим в Киеве и его руководитель.На отдельную пресс-конференцию затащили прибывших в украинскую столицу Кошту и фон дер Ляйен. Первый ограничился общими фразами, вторая была чуть конкретнее.Так, она снова вспомнила собственное сравнение Украины со стальным дикобразом, в который нужно превратить эту страну. Сделать это можно будет при помощи того самого кредита в 90 млрд евро.В развитие темы она заявила, что Украина должна ускорить ремонт нефтепровода "Дружба", из-за чего Венгрия не получает нефть и блокирует кредит для Киева."Мы все согласны, что ремонт этого важного трубопровода должен быть завершен как можно быстрее, чтобы обеспечить надежные поставки энергоносителей и повысить устойчивость энергетической системы региона", - рассказала фон дер Ляйен.По ее словам, в 2026–2027 гг. для Украины предусмотрено 920 млн евро для стабилизации энергетического сектора.Что касается вступления Украины в ЕС, о котором упоминал на пресс-конференции Зеленский, она подчеркнула, что конкретных сроков этого назвать не может.Завершить день был призван саммит с государствами Северной Европы и Прибалтики. Чтобы привлечь внимание к этому междусобойчику, по его итогам провели полноценную пресс-конференцию с ответами на вопросы журналистов. Все вопросы, впрочем, как и ответы, были максимально обтекаемые. Вот что Зеленский заявил, комментируя информацию СМИ о том, что США хотят завершить конфликт до 250-летней годовщины основания Соединенных Штатов."Что касается 4 июля и того, что США и президент [Дональд] Трамп хотят закончить войну, я могу только поддержать это", - сказал он.Во всем остальном - дежурный треп про несгибаемую Украину, необходимость ее победы и общеевропейскую решимость стоять до конца.В условиях непростых отношений с администрацией Трампа Зеленскому было важно показать, что в Европе до сих пор сохраняется единый фронт против России в поддержу Украины. Учитывая, что Вашингтон торопит Киев с заключением мирной сделки, украинское руководство на всякий случай ищет варианты для продолжения конфликта, поэтому американцы почти никак не отметились в этой череде ритуальных украинских мероприятий.О том, как ситуацию на Украине видят в США - в материале издания Украина.ру Денег меньше в 44 раза, коррупция окружения Зеленского: аудиторы доложили Конгрессу о ситуации на Украине.

