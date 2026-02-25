https://ukraina.ru/20260225/ispolzuyut-nemedlenno-suzdaltsev-o-riskovannykh-planakh-zapada-peredat-ukraine-yadernoe-oruzhie-1076027516.html

"Используют немедленно": Суздальцев о рискованных планах Запада передать Украине ядерное оружие

Западные союзники Киева пришли к выводу, что Украине пора стать ядерной державой. Когда ситуация для Киева будет обостряться, Европа передаст пару боеголовок и объявит, что их собрали якобы украинские ученые в подвалах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058194872_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_fcee75493ad3518ed5a1d5f389dedac7.jpg

В 2022 году Владимир Зеленский высказал претензии на обладание Украиной ядерным оружием. Судя по сообщению СВР, западные союзники Киева спустя четыре года СВО пришли к выводу, что для этого настало время."Это пока разведданные. Но хочу отметить, что весь этот сценарий я описывал неоднократно с 2022 года", — заявил Суздальцев.По словам эксперта, когда ситуация для Киева и Европы будет обостряться, они обязательно передадут пару ядерных боеголовок. И при этом объявят, что гениальные украинские ученые якобы "собрали в подвалах ядерную бомбу", пояснил политолог.Он рассказал, как Украина может применить это оружие. "Если такое оружие попадет на Украину, они его немедленно используют. Прежде всего по Крымскому мосту, крупнейшим предприятиям ВПК и, наверное, по Москве. Это оружие на складе не залежится", — подчеркнул Суздальцев.Эксперт высказался о возможном ответе России. "Не думаю, что в ответ мы будем бомбить Европу. Но в нашем случае мы говорим только об ответных мерах. Думаю, на официальном уровне необходимо безапелляционно объявить, что в качестве ответа будут использованы баллистические ядерные ракеты "Орешник" и "Искандер", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: Если Запад передаст Киеву ядерное оружие, Россия окажется в положении США и Израиля" на сайте Украина.ру.Самое интересное с заседания "коалиции желающих" и саммита "Украина – страны Северной Европы и Балтии" в Киеве в статье Павла Котова "Молились, мечтали о дикобразе, обещали кредит: что делала "коалиция желающих" в Киеве" на сайте Украина.ру.

Новости

