"Им будет доставаться больше": Сорокин об ударах по западной Украине и поставках оружия НАТО - 25.02.2026
"Им будет доставаться больше": Сорокин об ударах по западной Украине и поставках оружия НАТО
"Им будет доставаться больше": Сорокин об ударах по западной Украине и поставках оружия НАТО - 25.02.2026 Украина.ру
"Им будет доставаться больше": Сорокин об ударах по западной Украине и поставках оружия НАТО
Россия наращивает удары по западным областям Украины, через которые идет натовское оружие. Цель — разнести не только электростанции, но и теплоэнергетику, чтобы парализовать движение на тепловозной тяге. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Отвечая на вопрос об ударах по украинским тылам, эксперт объяснил, почему чаще достается западным областям. "Им и будет доставаться больше, потому что оттуда идет доставка натовского оружия в зону боевых действий", — заявил Сорокин.По словам эксперта, чтобы минимизировать поставки, нужно разнести энергетику западной Украины. "Не только электростанции, чтобы на электровозах по железным дорогам технику нельзя было доставлять. Но и теплоэнергетику, чтобы максимально парализовать движение железнодорожного транспорта, основанного на тепловозной тяге", — пояснил аналитик.Тепловозы на Украине в основном импортные. Они идут из бывших стран соцлагеря, потому что лучше всего подходят под условия эксплуатации на территории бывшего СССР, добавил эксперт.Сорокин обратил внимание на планы Вашингтона. "Кстати, США сейчас запустили в Казахстане большой концерн по строительству тепловозов. Они пойдут не для Казахстана, а на Украину", — сообщил он."Правда, там у них еще много работы. Продукция с этого завода будет поступать не раньше, чем через два года. А мы за это время уж точно что-нибудь сделаем, чтобы закончить СВО на наших условиях", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.Также по теме "Андрей Суздальцев: Если Запад передаст Киеву ядерное оружие, Россия окажется в положении США и Израиля" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
"Им будет доставаться больше": Сорокин об ударах по западной Украине и поставках оружия НАТО

05:20 25.02.2026
 
Россия наращивает удары по западным областям Украины, через которые идет натовское оружие. Цель — разнести не только электростанции, но и теплоэнергетику, чтобы парализовать движение на тепловозной тяге. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Отвечая на вопрос об ударах по украинским тылам, эксперт объяснил, почему чаще достается западным областям. "Им и будет доставаться больше, потому что оттуда идет доставка натовского оружия в зону боевых действий", — заявил Сорокин.
По словам эксперта, чтобы минимизировать поставки, нужно разнести энергетику западной Украины. "Не только электростанции, чтобы на электровозах по железным дорогам технику нельзя было доставлять. Но и теплоэнергетику, чтобы максимально парализовать движение железнодорожного транспорта, основанного на тепловозной тяге", — пояснил аналитик.
Тепловозы на Украине в основном импортные. Они идут из бывших стран соцлагеря, потому что лучше всего подходят под условия эксплуатации на территории бывшего СССР, добавил эксперт.
Сорокин обратил внимание на планы Вашингтона. "Кстати, США сейчас запустили в Казахстане большой концерн по строительству тепловозов. Они пойдут не для Казахстана, а на Украину", — сообщил он.
"Правда, там у них еще много работы. Продукция с этого завода будет поступать не раньше, чем через два года. А мы за это время уж точно что-нибудь сделаем, чтобы закончить СВО на наших условиях", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
Также по теме "Андрей Суздальцев: Если Запад передаст Киеву ядерное оружие, Россия окажется в положении США и Израиля" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния