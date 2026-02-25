Репетиция ядерного удара? Эксперт о "тренировочных" пусках "Фламинго" по российским объектам - 25.02.2026 Украина.ру
Репетиция ядерного удара? Эксперт о "тренировочных" пусках "Фламинго" по российским объектам
Репетиция ядерного удара? Эксперт о "тренировочных" пусках "Фламинго" по российским объектам
Репетиция ядерного удара? Эксперт о "тренировочных" пусках "Фламинго" по российским объектам
Украинская ракета "Фламинго" дальностью до 3000 километров является полноценным носителем ядерного оружия. Ее завезли на Украину, где ракетчики проходят практику, запуская по российским объектам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
2026-02-25T04:45
2026-02-25T04:45
сво
новости сво россия
новости сво сейчас
дзен новости сво
прогнозы сво
новости сво
украина
киев
запад
андрей суздальцев
В беседе с экспертом журналист отметил, что информация о возможной передаче ядерного оружия Киеву совпала по времени с сообщениями о том, что украинская ракета "Фламинго" нанесла удар по Воткинскому заводу в Удмуртии, где собирается один из компонентов российской ядерной триады — межконтинентальные баллистические ракеты РС-24 "Ярс"."Ракета "Фламинго" дорогая, ее дальность до 3000 километров. На Украине организовать ее сборку невозможно. Это полноценный носитель ядерного оружия", — заявил Суздальцев.По словам эксперта, эту ракету противник использует для тренировок. "Сейчас ее завезли на Украину, и украинские ракетчики проходят практику, запуская эту ракету по российским объектам", — пояснил политолог.Он связал это с данными разведки. "Это можно считать подтверждением точки зрения Службы внешней разведки о том, что такая операция (удар ядерным оружием) готовится", — подчеркнул Суздальцев."Ядерная боеголовка без носителя не имеет смысла. Так что ракета "Фламинго" — это необходимый компонент для такой операции", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: Если Запад передаст Киеву ядерное оружие, Россия окажется в положении США и Израиля" на сайте Украина.ру.Самое интересное с заседания "коалиции желающих" и саммита "Украина – страны Северной Европы и Балтии" в Киеве в статье Павла Котова "Молились, мечтали о дикобразе, обещали кредит: что делала "коалиция желающих" в Киеве" на сайте Украина.ру.
украина
киев
запад
сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, украина, киев, запад, андрей суздальцев, украина.ру, ракета, украина.ру дзен, дзен сво, война, ядерный, ядерное оружие, ядерная угроза, спецоперация
СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, Украина, Киев, Запад, Андрей Суздальцев, Украина.ру, Ракета, Украина.ру Дзен, дзен СВО, война, ядерный, Ядерное оружие, ядерная угроза, Спецоперация

Репетиция ядерного удара? Эксперт о "тренировочных" пусках "Фламинго" по российским объектам

04:45 25.02.2026
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP / Efrem Lukatsky
Украинская ракета "Фламинго" дальностью до 3000 километров является полноценным носителем ядерного оружия. Ее завезли на Украину, где ракетчики проходят практику, запуская по российским объектам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
В беседе с экспертом журналист отметил, что информация о возможной передаче ядерного оружия Киеву совпала по времени с сообщениями о том, что украинская ракета "Фламинго" нанесла удар по Воткинскому заводу в Удмуртии, где собирается один из компонентов российской ядерной триады — межконтинентальные баллистические ракеты РС-24 "Ярс".
"Ракета "Фламинго" дорогая, ее дальность до 3000 километров. На Украине организовать ее сборку невозможно. Это полноценный носитель ядерного оружия", — заявил Суздальцев.
По словам эксперта, эту ракету противник использует для тренировок. "Сейчас ее завезли на Украину, и украинские ракетчики проходят практику, запуская эту ракету по российским объектам", — пояснил политолог.
Он связал это с данными разведки. "Это можно считать подтверждением точки зрения Службы внешней разведки о том, что такая операция (удар ядерным оружием) готовится", — подчеркнул Суздальцев.
"Ядерная боеголовка без носителя не имеет смысла. Так что ракета "Фламинго" — это необходимый компонент для такой операции", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: Если Запад передаст Киеву ядерное оружие, Россия окажется в положении США и Израиля" на сайте Украина.ру.
Самое интересное с заседания "коалиции желающих" и саммита "Украина – страны Северной Европы и Балтии" в Киеве в статье Павла Котова "Молились, мечтали о дикобразе, обещали кредит: что делала "коалиция желающих" в Киеве" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния