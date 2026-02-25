Российские военные ударили авиабомбами по Украине - 25.02.2026 Украина.ру
Российские военные ударили авиабомбами по Украине
Российские военные ударили авиабомбами по Украине - 25.02.2026 Украина.ру
Российские военные ударили авиабомбами по Украине
Воздушно-космические силы (ВКС) России в среду ранним утром ударили управляемыми авиабомбами по целям в Харьковской области, передает 25 февраля телеграм-канал Украина.ру
2026-02-25T07:18
2026-02-25T07:18
Также ВКС РФ совершают пуски управляемых авиабомб по целям в Покровском и других населенных пунктах в оккупированной части ДНР.В районе Константиновки вследствие попадания авиабомбы был уничтожен пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ).Кроме прочего, взрывы снова раздаются в Николаеве.Несколькими часами ранее мы писали, что минувшей ночью больше всего сообщений поступало о поражении объектов противника именно в Николаевской области и о взрывах непосредственно в Николаеве.Украинские мониторинговые каналы информировали о поражении в Черниговской области объекта газовой инфраструктуры, на котором после взрывов наблюдается масштабный пожар.Также отмечается, что группы "Гераней" в течение ночи направлялись к целям в Николаевской, Сумской и Харьковской областях.Подробнее - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.
Российские военные ударили авиабомбами по Украине

07:18 25.02.2026
 
Воздушно-космические силы (ВКС) России в среду ранним утром ударили управляемыми авиабомбами по целям в Харьковской области, передает 25 февраля телеграм-канал Украина.ру
Также ВКС РФ совершают пуски управляемых авиабомб по целям в Покровском и других населенных пунктах в оккупированной части ДНР.
В районе Константиновки вследствие попадания авиабомбы был уничтожен пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Кроме прочего, взрывы снова раздаются в Николаеве.
Несколькими часами ранее мы писали, что минувшей ночью больше всего сообщений поступало о поражении объектов противника именно в Николаевской области и о взрывах непосредственно в Николаеве.
Украинские мониторинговые каналы информировали о поражении в Черниговской области объекта газовой инфраструктуры, на котором после взрывов наблюдается масштабный пожар.
Также отмечается, что группы "Гераней" в течение ночи направлялись к целям в Николаевской, Сумской и Харьковской областях.
Подробнее - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.
