Российские военные ударили авиабомбами по Украине

Воздушно-космические силы (ВКС) России в среду ранним утром ударили управляемыми авиабомбами по целям в Харьковской области, передает 25 февраля телеграм-канал Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_0:0:1425:802_1920x0_80_0_0_ca9e6f512eaf26eb18e183e7f9e9945c.jpg

Также ВКС РФ совершают пуски управляемых авиабомб по целям в Покровском и других населенных пунктах в оккупированной части ДНР.В районе Константиновки вследствие попадания авиабомбы был уничтожен пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ).Кроме прочего, взрывы снова раздаются в Николаеве.Несколькими часами ранее мы писали, что минувшей ночью больше всего сообщений поступало о поражении объектов противника именно в Николаевской области и о взрывах непосредственно в Николаеве.Украинские мониторинговые каналы информировали о поражении в Черниговской области объекта газовой инфраструктуры, на котором после взрывов наблюдается масштабный пожар.Также отмечается, что группы "Гераней" в течение ночи направлялись к целям в Николаевской, Сумской и Харьковской областях.Подробнее - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.

2026

Новости

