Воруют на военных поставках и боятся окончания войны. Как живут украинские элиты

Представители украинской политической элиты сейчас с кислыми физиономиями отмечают четвертую годовщину начала СВО, соревнуясь на камеру в проклятиях в адрес РФ.

С другой стороны, война открыла для них пути обогащения на западной помощи в объемах, немыслимых в мирное время. И сейчас они любят порассуждать о желательности продления войны и усилении мобилизации.Как утверждает нардеп Вадим Ивченко, в марте Рада может рассмотреть законопроект об усилении наказания для уклонистов и дезертиров – у них предлагается конфисковать собственность и имущество (включая тех, кто давно живет заграницей).Нардеп от "Голоса" и глава комитета по национальной безопасности Роман Костенко пытается смертью мотивировать украинцев идти воевать. "Когда ты едешь на войну, ты должен понимать для себя, что ты уже умер", - рассуждает депутат из своего безопасного кабинета в Киеве, предлагая соотечественникам "не цепляться за жизнь". Длительность его дальнейшего пребывания в Раде напрямую зависит от количества убитых украинцев.Военное положение зафиксировало многих представителей украинской элиты на неопределенное время на депутатских местах. Новые выборы для них крайне нежелательны, так как большинство из них не переизберут. Следовательно, прекращение войны для них будет означать вероятность отлучения от "корыта" бюджета и потоков западной помощи.Только на днях украинские СМИ сообщили, что майор Константин Свиридов (начальник продовольственной службы 25-й ОШБР) приобрел себе элитные апартаменты на индонезийском острове Бали. Ранее его обвинили в организации поставок гнилых продуктов военнослужащим. Всего лишь несколько тонн червивых и протухших продуктов – и вот уже можно покупать себе виллу.Постоянство, с которым возникают такие коррупционные скандалы вокруг ВСУ и западной помощи, говорит также о том, что эти люди не особо боятся воровать в промышленных масштабах. А такое чувство самоуверенности возникает обычно от осознания, что ловят лишь немногих, поэтому шансы украсть и вывести средства считаются достаточно высокими.Вышеупомянутый нардеп Вадим Ивченко рассказывает, что для многих депутатов и чиновников уже готовы подозрения в правоохранительных органах, включая секретаря СНБО и "переговорщика" Рустема Умерова. Однако, пока, по словам Ивченко, нет акселерации процесса, поскольку идёт война. Но он считает, что после войны многие процессы (расследования коррупционных дел) будут ускоряться и завершаться. Следовательно, для украинской элиты важно, чтобы этот момент "после войны" никогда не настал.Бывший советник офиса президента Алексей Арестович* констатировал на прошлой неделе, что не было у украинцев никогда более худших панов, нежели украинцы. "Поляки, россияне, турки и австрийцы - дети малые по сравнению со "своими". И если сосед становится паном - пиши пропало", - пишет Арестович, который и сам прекрасно знает, как ради личного обогащения и пиара замыливать глаза своим соотечественникам.По мнению Арестовича, лучшим вариантом для Украины и большинства украинцев было бы остановить войну, зафиксировать убытки и начать заниматься восстановлением и развитием оставшихся территорий. Но этот вариант угрожает сохранению власти нынешней политической элите, поэтому он даже не рассматривается и не обсуждается, отмечает бывший советник офиса президента.Некоторым представителям украинской политической элиты приходится, конечно, изощряться, объясняя происхождение своих доходов. Иногда они внезапно по несколько раз "выигрывают" крупные суммы в лотерею. Например, экс-нардеп и лидер Радикальной партии Олег Ляшко срывал джек-пот три раза. У некоторых оказывается много сердобольных крёстных, которые сами по доброте душевной подбрасывают миллионы "наивным" чиновникам – так объяснял недавно происхождение своих средств в Швейцарии бывший министр юстиции Герман Галущенко.А вот глава Государственной экологической инспекции Александр Субботенко внезапно нашел $ 653 000 в заброшенном гараже своей бабушки, скончавшейся в 2020 году. По словам Субботенко, бабушка накопила эти пачки долларов во время поездок по СССР, а затем обменяла их на купюры уже нового долларового образца.Как пишет одесский анархист Вячеслав Азаров, объяснение Субботенко своих необоснованных доходов в декларации многое говорит об отношениях в его семье.Дескать, если родная, а ныне покойная бабушка прятала в гараже 653 тыс. долл. и умерла, никому из родственников их не только не завещав, но даже не рассказав про такое наследство, значит она их сильно не любила и не доверяла своей семье, что боялась держать деньги дома, чтобы близкие их не украли.С другой стороны, как говорится, и верблюду ясно происхождение этих сотен тысяч долларов, заработанных на смертях простых граждан Украины, ушедших на войну с Россией и так и не успевших понять, кому выгодно их прозябание на фоне ожиревших на воровстве представителей политической власти и приближенных к ней предпринимателей.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

