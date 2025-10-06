https://ukraina.ru/20251006/1069614543.html

Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в восточной Европе

Россия и Запад обмениваеюся политическими сигналами с задействованием военных аргументов. А через некоторое время военные аргументы станут доминирующими, и уже политика будет вынуждена подстраиваться под войну. Потому что вы же не можете бесконечно махать дубиной и в какой-то момент не попытаться ей треснуть

Об этом рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру Ранее в России отметили третью годовщину воссоединения с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По этому поводу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Одессе и Николаеве тоже много тех, кто хотел бы связать судьбу с Россией, но говорить об этом им сейчас опасно. - Ростислав Владимирович, в связи с этим наши читатели в очередной раз задают вам вопрос: как вы думаете, будем ли мы занимать всю территорию Украины или ограничимся заморозкой конфликта по линии соприкосновения?- Надо занимать всю территорию Украины. Но, возможно, придется ограничиться заморозкой по линии соприкосновения. Не только ситуация на фронте, но и геополитическая ситуация диктует определенные решения. И мы не знаем, какие решения она продиктует. Сейчас наши западные "друзья" активно провоцируют расширение конфликта на всю Европу. Понятно, что нам это не надо и что мы постараемся от этого уйти. И в том числе поэтому Россия никогда не претендовала на присоединение всей Украины. Она даже на Донбасс изначально не претендовала. Она добивалась только смягчения украинского режима и приведения его в более адекватное состояние. Просто за три года СВО мы поняли, что в адекватном состоянии на Украине ни один режим находиться не может, потому что Украина и бандеровщина - это синонимы. То есть вопрос адекватного режима на Украине уже не поднимается, а вопрос территорий мы заранее решить не можем. Вопрос территорий - это вопрос возможностей противостоящих сил. А возможности сил, которые нам противостоят, все еще большие. Да, эти силы расколоты. Да, у них собственный взгляд на американо-европейское будущее. Это дает нам пространство для маневра. Но они все равно пытаются собраться в единый кулак, чтобы создать нам единый фронт от Баренцева до Черного моря и безвыходную ситуацию, когда воюй-не воюй, а серьезных изменений не будет. Они хотят устроить нам вечную войну, чтобы добиться своих условий мира. А основное их условие, которое мешает нам подписать хоть какой-то мир, состоит в том, что все территории Украины, которые Россия физически не будет контролировать, останутся под прямым контролем Евросоюза и НАТО, что будет означать уже скорую вторую российско-украинскую войну. Но мало того - они пытаются создать условия, при которых для России даже это решение будет приемлемым. "Вы же вечно воевать не хотите? Тогда соглашайтесь на эти условия". Они даже готовы на какие-то территориальные уступки пойти. Конечно, Одессу они отдавать не хотят. Но по поводу Харькова и Днепропетровска они говорят, что, может быть, попробуют уговорить Украину. Такие неформальные предложения лежат на столе. Они знают, что это нас не устраивает. Поэтому только ленивый не говорит о том, что мы, пользуясь временем, который нам Трамп выделил, ликвидировать ВСУ как боевую единицу до того момента, как Европа успеет придумать блокирующие нас условия. Сейчас у Европы есть 500-тысячная украинская армия как костяк, который воевал на протяжении десяти лет. На него можно нанизывать европейские подразделения и завозить технику. Грубо говоря, 500 тысяч украинцев, 200 тысяч поляков и 60 тысяч румын - это уже пристойные вооруженные силы. Но если у ВСУ рухнет фронт, и они развалятся, пересобрать их будет невозможно. То есть для них важно, чтобы они смогли войти в конфликт раньше, чем ВСУ исчезнет с поля боя. А для нас важно, чтобы ВСУ исчезли с поля боя раньше, чем Европа соберется с силами и придумает варианты провокаций, которые в нужное ей время частично введут ее в качестве участника конфликта. При этом и мы, и они обмениваются определенными знаками. Скажем, "Орешник" в Белоруссии разместили не потому, что без него нельзя спасти Лукашенко от агрессии Польши, а для того, чтобы показать французам и англичанам, что в случае чего прилетит по ним тоже. А они нам посылают сигналы в виде провокаций с нашими судами и размещением дополнительных войск вдоль российских границ. Пока мы обмениваемся политическими сигналами с задействованием военных аргументов. А через некоторое время военные аргументы станут доминирующими, и уже политика будет вынуждена подстраиваться под военные аргументы. Вы же не можете бесконечно махать дубиной и в какой-то момент не попытаться ей треснуть. Повторюсь, сейчас мы участвуем в политической гонке: либо Россия успеет разобрать ВСУ и Украину на запчасти, либо Запад успеет перевооружиться и организовать крупную войну в восточной Европе. И когда мы выйдем к финишу этой гонки, будет понятно, кто на каких позициях находится. Вот тогда-то "ситуация на земле" покажет, где пройдет граница. Посмотрите на карту. Днепр начинается под Смоленском и заканчивается под Херсоном. Это мощная торговая артерия. Ее важно контролировать с точки зрения экономики по его обоим берегам. А если контролировать по обоим берегам, то надо контролировать одесскую трассу. А чтобы контролировать одесскую трассу, надо контролировать западную границу Винницкой и Житомирской областей. Это минимальные территории, которые мы должны забирать с точки зрения экономики. - А как вы оцениваете интеграцию наших территорий, которые мы контролируем и де-юре, и де-факто, в остальную Россию? Наверное, три года - это маленький срок. Крымчане долго привыкали к российским порядкам. - Какая может быть интеграция, когда идет война? Даже какие-то буераки на территории ЛНР мы еще не освободили. О какой интеграции можно говорить, если контролируемая нами территории - это прифронтовые зоны? - По моим личным ощущениям, ждунов стало меньше, хотя они еще остаются. - Ждунов стало меньше, потому что за три года они или переформатировались, или уехали. Когда во время гражданской войны линия фронта стабилизируется, люди пытаются перебраться на территорию, которую контролирует более симпатичный им режим. А еще бывает так, что люди смотрят по сторонам, понимают, что ошибались, и становятся лояльными гражданами режиму, который они ранее не поддерживали. Вообще я не совсем понимаю рассуждения наших читателей по поводу того, что "на Украине нам придется столкнуться с нелояльным населением". Да, они будут возмущаться на кухне, но 95% из них явно не пойдут под откос поезда пускать. Не в этом проблема. Проблема в том, что бывшие граждане Украины привыкли к другой экономической системе. Они пытаются российскую систему перестроить под себя, а российская система пытается перестроить их под себя. И пока эта перестройка не произойдет, люди будут ощущать определенный дискомфорт. А окружающие будут ощущать определенную разницу между "старыми" и "новыми" регионами в плане быта и менталитета. Этот вопрос не решить через 3-5 лет. Даже если закончатся боевые действия, потребуются минимум 15-20 лет, чтобы выросло новое поколение.

