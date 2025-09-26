https://ukraina.ru/20250926/genotsid-vnutri-gosudarstva-pochemu-ukrainskie-i-rossiyskie-eksperty-schitayut-chto-u-ukrainy-net-1069206854.html

"Геноцид внутри государства". Почему украинские и российские эксперты считают, что у Украины нет будущего

"Геноцид внутри государства". Почему украинские и российские эксперты считают, что у Украины нет будущего - 26.09.2025 Украина.ру

"Геноцид внутри государства". Почему украинские и российские эксперты считают, что у Украины нет будущего

В украинском экспертном сообществе обсуждают, через сколько лет неизбежно исчезнет украинская нация, думают над тем, почему Зеленского это совершенно не беспокоит. И гадают, чего на самом деле добивается Трамп.

2025-09-26T09:41

2025-09-26T09:41

2025-09-26T09:41

украина

россия

сша

дональд трамп

владимир зеленский

трамп и зеленский

ес

оон

вооруженные силы украины

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069208927_0:35:1219:720_1920x0_80_0_0_9a8a60fc40e9717509ef85f3b2ce843a.jpg

И на Украине, и в России продолжают обсуждать высказывание американского президента о том, что Украина при помощи Евросоюза может восстановить утраченные территории, пусть-де воюют и восстанавливают, а мы посмотрим, что из этого выйдет.Напомним, после встречи с Зеленским на Генассамблее ООН Трамп отметил, что при поддержке ЕС, "Украина могла бы вернуть свою страну в первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше".Российский писатель и общественный деятель Захар Прилепин обратил внимание на тот факт, что многие и многие в правом спектре российской политики "кричали на все голоса, какой Трамп нам друг и как важно поддержать друга против коварных "леваков"."И вот друг в который раз показал своё рыло", - написал он в своём блоге, приведя полностью пост Трампа. И добавил, что даже после этого российские "праваки" остаются при своём: "Курс — направо, леваки — зло, Мавзолей — снести, Франко — наш кумир".Любопытны комментарии читателей к записи Прилепина — кто-то Трампа ругает, а кто-то называет его резонансный пост в соцсети "самым адекватным" за всё время его президентства.Есть и другие оценки. Зеленскому дали шанс еще раз испытать судьбу прежде, чем его снова будут заставлять сесть за стол переговоров. Именно этого и добивались от Трампа европейские "партнеры" Зеленского, считает покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко. По его мнению, Зеленскому дали месяц, а потом всё равно усадят.Что касается Трампа… "Умиляет "раньше верил Путину", "теперь верит Зеленскому", "Зеленский открыл Трампу глаза на реальное положение дел на фронтах". У США нет своей разведки и объективных данных? На кого рассчитан этот спектакль?" - добавил политолог.Но зрители пока не освистали актёров.Трамп гениален, он ставит Европу в безвыходное положение, при этом он не ухудшил отношения с РФ, считает украинский психоаналитик Спартак Суббота. Комментируя речи политиков на Генассамблее ООН, он в эфире канала журналиста Александра Шелеста* отметил — по всем речам и действиям Трампа видно, что он ненавидит и презирает Европу.Кроме того, чтобы там ни говорил Трамп, на деле он настроен на завершение войны, и он не портит отношения с Россией, поскольку это означает испортить отношения к Индией и Китаем, на это США пойти не могут, сказал психолог.А Украина? По словам Субботы, для Украины ситуация лучше уже не будет. Кто бы и сколько бы ни помогал Киеву, остаётся главный вопрос — люди. Можно подсчитать (и уже подсчитано), что украинской нации менее чем через сто лет уже не будет существовать — меньше одного ребёнка рождается на семью. А сегодня людей продолжают отправлять на убой, как скот. Но Зеленскому это всё равно, его не интересует демография, он заинтересован в продолжении войны - "и происходит геноцид внутри государства".Зеленский рассчитывает на то, чтобы потянуть время, поскольку чем хуже ситуация в стране, тем меньше критичность граждан по отношению к событиям, "человеку легче остаться в тех условиях, в которых он находится, ему не выйти за рамки… у него не за что кушать, у него не за что вести детей в детский садик", пояснил эксперт.Когда это всё же закончится, очень многие с ужасом осознают, что они были не правы, не за то "топили", воевали не за то, но они в этом никогда не признаются. А есть те, кто хотел бы немедленно закончить войну и имеют идеи на этот счёт — это люди в окопах, это люди, которые оказались за границей, но у которых есть собственность в стране, наконец, это люди, которым не на что содержать семьи, кормить детей. У них, разумеется, есть идеи, как закончить войну, но они отрезаны от власти, их не слышат, считает Суббота.Ситуация с людьми, точнее, с нехваткой людей в самых разных сферах, на подконтрольной Киеву части Украины действительно складывается плачевная. Об этом говорит хотя бы такой факт: в городе Каневе (многие этот красивый город на берегу Днепра знают, там могила Тараса Шевченко, там могила Аркадия Гайдара) пропало уличное освещение. И городские власти утверждают, что восстанавливать его просто некому. Причина простая - единственный электромонтёр, который этим занимался, был мобилизован в ВСУ, найти нового пока не удаётся."Это показательный пример общей ситуации, которая происходит в Украине по очень многим направлениям: ценные специалисты или уехали за рубеж, или их увезли на фронт, а те, кто остались, прячутся по домам, мечтая о первом и пытаясь всеми силами избежать второго", - так прокомментировала в своём блоге положение дел покинувшая страну украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян.По её словам, "экономические последствия такой ситуации Салорейх (так она называет киевский режим — ред.) ещё как-то переносит благодаря масштабным финансовым вливаниям из-за рубежа". Но это не решает всех проблем - "например, свет в Каневе "западные партнёры" Украины чинить не станут".А дома — просто некому уже. И ситуация будет ухудшаться с каждым днём."Каждый новый призыв рвёт социальную ткань: врачи исчезают из больниц, учителя из школ, а коммунальные службы остаются без специалистов. Банковая вырывает последние корни, на которых ещё держатся остатки жизнеобеспечения городов", - констатирует популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Авторы канала указывают, что всё это происходит на фоне демографической катастрофы: "Сегодня в Украине зарегистрировано 28,7 миллиона человек. Даже если мобилизовать всех мужчин, мобилизационный потенциал Украины и РФ несоизмерим. Мы проиграем в этом сравнении. В России сейчас более 150 миллионов, и даже с их собственным спадом численности, потенциал в их пользу. Через 20 лет Украина может потерять ещё несколько миллионов людей из-за миграции, низкой рождаемости и смертности на фронте".А это значит, пишет "Легитимный", что через поколение Украина рискует оказаться страной с пустыми городами, без рабочей силы и с катастрофическим перекосом в возрастной пирамиде.* Лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — в статье Татьяны Стоянович "Загадочные дроны, изменчивый Трамп и новый козырь Запада против России. Украина в международном контексте" Подробнее о происходящем на Украине и вокруг неё - в обзоре Сергея Зуева "Бумажных медведей не бывает". Украинские и российские эксперты и политики о настоящем и будущем

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, трамп и зеленский, ес, оон, вооруженные силы украины, эксклюзив