"Бумажных медведей не бывает". Украинские и российские эксперты и политики о настоящем и будущем

В украинском экспертном сообществе обсуждают, стоит ли по призыву экс-президента Ющенко идти "на Москву", хватит ли Киеву помощи Запада для продолжения боевых действий. Думают и о том, в в каком положении находится сейчас сам Запад, кто там больше всех хочет войны.

Основной агрессивной силой западного мира, которая "не даёт закончиться этой бойне между славянами, православными христианами", является Британская империя и её реальные хозяева, считает бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин."Они главные разжигатели этой бойни. И полностью кукольная система, которая стоит во главе Украины — это их проект", - заявил эксперт в эфире интернет-канала Politeka.При этом Соскин предположил, что проект этот не отличается прочностью, поскольку саму Британию ждут трудные времена - "всё идёт к тому, что режим Стармера… он рухнет", и это будет крах остатков Британской империи."И как только будет крах британской короны, сразу в Украине моментально изменится ситуация, будет достигнуто мирное соглашение, причём без потери можно достичь украинской территории, можно договориться, можно найти модель", - считает экс-советник Кучмы.Политолог напомнил о ситуации в Казахстане в январе 2022 года — тогда казахи, их элиты нашли выход, а вот на Украине - "Зеленский нас втравил в эту бойню". По мнению Соскина, на Украине надо бы вообще ликвидировать должность президента, поскольку "они (украинские президенты — ред.)… как только в кресло садятся, сразу драконами все делаются".По мнению Соскина, сейчас и во Франции, и в Британии назрели серьёзные проблемы, а Киеву не хватает денег для продолжения войны, а раз денег нет, то - "сушите вёсла". В стране демографическая катастрофа, народ разбегается, никто не хочет воевать, на фронт людей тащат силой. И украинская армия может однажды сняться с фронта и прийти в Киев, потому что солдатам нечем платить, одними медалями тут не обойдёшься...Казалось бы, в таких условиях невозможно продолжать войну, но Зеленский надеется на повторение событий Смутного времени, когда "объединённые силы Польши и украинские казаки вошли в Москву и захватили Кремль", заявил эксперт, добавив, что, по его мнению, при определённых условиях может и такое снова случиться. Однако Москва знает, как такой сценарий "перебить".Заметили эксперты и призыв экс-президента Украины Виктора Ющенко идти на Москву. Не все восприняли его всерьёз. Так, покинувший страну бывший советник ОП Алексей Арестович* напомнил в эфире одного из ютуб-каналов, что именно при президенте Ющенко был нанесён "смертельный удар" боеспособности Украины, в частности, авиации и системе ПВО."А теперь (Ющенко — Ред.) пыхтит и рассказывает, что мы все должны побежать на Москву и всех там победить", - сказал экс-советник. По его словам, человек, который в своё время не смог справиться с Юлией Тимошенко, "сейчас нам рассказывает, как нам взять Москву".Между тем президент США Дональд Трамп после встречи с Зеленским на полях Генассамблеи ООН оповестил всех в соцсети Truth Social, что он ознакомился с ситуацией и считает, что Украина при поддержке Евросоюза находится в таком положении, чтобы сражаться и вернуть всю свою территорию в прежних границах и даже, возможно, "пойти дальше"."Россия уже три с половиной года ведёт бессмысленную войну, которую реальная военная держава могла бы выиграть менее чем за неделю", - написал Трамп, добавив, что это выставляет Россию в роли "бумажного игра".Американский президент предположил, что "Путин и Россия находятся в серьёзных экономических трудностях, и сейчас настало время для действий Украины". Он также пообещал, что США продолжат поставлять оружие странам НАТО с тем, чтобы этот военный блок делал с ним то, что считает нужным.В Москве отреагировали. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "Россия ассоциируется с медведем, бумажных медведей не бывает". Он также отметил, что Трамп "проявляет политическую волю к поиску путей урегулирования на Украине, но сейчас в его риторике доминирует позиция, которую он услышал от Владимира Зеленского".Что касается хода СВО, то пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что динамика на фронтах "красноречива", при этом действия ВС РФ очень продуманные."И здесь лучше растянуть их по времени, чем спешить, пытаться приурочить к чему-то какие-то победы, но при этом увеличить количество погибших", - сказал Песков, чьи слова приводит РИА Новости.Вероятно, Трамп искренне не понимает, почему Россия не действует на Украине так, как действовала бы сама Америка, то есть, не разбомбит всё начисто, и полагает — раз так, то мы слабы, считает донецкий военкор Алексей Акутин (его мнение наряду с другими приводит издание "Политнавигатор").А находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене нардеп Александр Дубинский по итогам встречи Зеленского с Трампом отметил в своём блоге, что глава киевского режима хвастался "сотнями километров" успехов против армии РФ, но "Трамп ответил в издевательской манере: Россия - у них бензина нет, стоят в очередях. Победить их так просто, что Америка даже не собирается в этом участвовать - Украина и ЕС запросто справятся сами".По мнению нардепа, фактически Трамп выставил Зеленского смешным - "и одновременно снял с Америки любые обязательства".Надо помнить, что Трамп не дарит никому оружие, но продаёт. Из этого следует, что главным выгодополучателем от продолжения украинского конфликта является американский ВПК.Как отметил в эфире канала журналиста Александра Шелеста* известный болгарский политик Пламен Пасков, держатели долей этого ВПК заинтересованы в эскалации, чтобы поставляемые Европе (и далее - Киеву) вооружения и боеприпасы расходовались в режиме боевых действий. Для американского ВПК украинский конфликт - "шикарный полигон и увеличивающийся рынок".А пока над европейскими городами вдруг стали замечать БПЛА неизвестного происхождения, их появление всякий раз вызывает панику. Вряд ли эти беспилотники отправляет в Европу Москва, у России хватает других забот. Но тогда кому и зачем это нужно? Есть версия, что таким образом заинтересованные в разрастании конфликта силы пытаются втянуть в конфликт страны Европы. Если это получится, то последствия могут быть катастрофическими для всех.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — в статье Павла Котова "Тонкий лед третьей мировой войны" Подробнее о происходящем на Украине и вокруг неё - в обзоре Сергея Зуева "Украина как концлагерь". Украинские и российские эксперты и политики о ситуации в стране и вокруг

