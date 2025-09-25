https://ukraina.ru/20250925/zagadochnye-drony-izmenchivyy-tramp-i-novyy-kozyr-zapada-protiv-rossii-ukraina-v-mezhdunarodnom-1069109522.html

Загадочные дроны, изменчивый Трамп и новый козырь Запада против России. Украина в международном контексте

Загадочные дроны, изменчивый Трамп и новый козырь Запада против России. Украина в международном контексте

Пока мировая общественность все еще разбирается с дронами, упавшими на территорию Польши 10 сентября, загадочные летательные объекты замечены над аэропортом в Норвегии и военными объектами в Дании

До сих пор неясно, откуда они там взялись и кто их на самом деле увидел, так как в сети напрочь отсутствуют фотографии или видео, подтверждающие эти инциденты.Все, кроме ЛиссабонаУкраинские СМИ уже бьют тревогу: российские беспилотники обладают впечатляющей дальностью и способны достичь любой европейской столицы, пишет Defense Express.Издание подкрепляет свои утверждения подробными расчетами: согласно данным ГУР Минобороны Украины, дальность полета российского беспилотника "Герань-2" составляет 1800-2500 км, а это достаточно, чтобы атаковать все страны Скандинавии, Нидерланды, большую часть территории Германии и юг Италии.А если оборудовать площадкой для пуска дронов авиабазу "Осовцы" в Брестской области Белоруссии или подходящие площадки в Калининградской области, российские дроны могут долететь аж до Мадрида, подчеркивает украинское издание. Единственная европейская столица, которая остается вне зоны досягаемости российских дронов – это португальский Лиссабон, отмечается в статье.По словам авторов публикации, отражение российской атаки пенопластовыми "Герберами" в Польше показало пробелы в организации противовоздушной обороны даже на восточном фланге НАТО."И РФ вполне может рассчитывать на то, что после прорыва первого и единственного эшелона ПВО на границе, дальше "Герани" смогут двигаться довольно свободно. При этом имеющиеся у европейских стран средства уничтожения этих угроз в настоящее время в сотни раз дороже", - опасаются украинские журналисты.Защиты от дронов нет и даже США не смогут защитить от них своих европейских союзников по НАТО, пишет польское издание Onet."То, что у нас нет антидронных систем — это поразительный факт, учитывая, что мы соседствуем с Украиной, которая имеет дело с этой угрозой уже больше трех лет. Однако основные наши уязвимости проявились в другом месте", - отмечают авторы издания.По их словам, уверенность в том, что с 1989 года США являются главным гарантом безопасности Польши, была одной из аксиом внешнеполитической доктрины этой страны."Так было во время правления Джорджа Буша-старшего, Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего, Барака Обамы и Джо Байдена. Да и первый срок Дональда Трампа, хотя и сильно обеспокоил большинство союзников и партнеров США в мире, в Польше особых волнений не вызвал", - пишет издание.Однако заявления Трампа, сделанные им во время его прошлогодней предвыборной кампании, а тем более в начале его нового президентского срока, показали, что на этот раз дела для Польши обстоят гораздо хуже, подчеркивается в статье."Итак, что мы имеем теперь? Вопреки тому, в чем уверяют нас польские политики, наша безопасность, основанная на договоре НАТО, уже не выглядит такой уж железобетонной", - констатирует Onet.После Украины – новая жертва?Разжигание военного конфликта на Украине не помогло Западу ослабить Россию, теперь он попытается использовать в этих целях другую страну, пишет турецкая dikGAZETE."Поддерживая киевский режим, западные страны вложили значительные средства в ослабление российской армии. Однако ни киевские войска не смогли продвинуться, ни русские не ослабли. Россия достигла большинства своих целей. При этом ослаб только киевский режим вопреки всем усилиям Запада, после чего планы западных стран изменились", - отмечается в публикации издания.По мнению турецких журналистов, теперь Запад попытается использовать в качестве козыря Польшу, которая исторически ведет борьбу против русских. Об этом свидетельствуют инциденты с обломками беспилотников, найденных на территории Польши, и заявление Варшавы о том, что российские истребители якобы нарушили ее границы над Балтийским морем, подчеркивают они."Когда стало ясно, что Украина остается слабой, а прозападное молдавское правительство не может представлять угрозу для России, в ход пошла ненависть поляков к русским. Непоколебимая в своих нацистских идеях Варшава, выполняя поручения Запада, постоянно атакует русских необоснованными обвинениями, стремится настроить мир против России", - пишет издание.Польша, возможно, и сильнее киевского режима, но у нее нет потенциала, позволяющего представлять угрозу российской армии, полагают авторы публикации."И вот именно здесь, как мы понимаем, в игру вступает Запад. По мере того как Польша, которая сама по себе бессильна, продолжает лгать и выдвигать обвинения в адрес русских, НАТО и Запад также наращивают действия против России", - отмечают они.В возможном конфликте Польши с Россией не выиграет ни одна из сторон - выиграет только Запад, резюмирует dikGAZETE. Однако турецкие журналисты не учитывают, что подобный конфликт вряд ли ограничится границами Польши.Трамп опять меняет позицию по Украине?Но пока и украинский конфликт далек от своего завершения. Особенно если судить по последним заявлениям президента США Дональда Трампа с трибуны ООН в Нью-Йорке, которые очередной раз показались мировым СМИ неожиданными и "ошеломляющими". "Неужели Дональд Трамп внезапно стал ярым сторонником Украины?", - спрашивает американский Politico.Самым проукраинским заявлением Трампа, сделанным на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН, издание называет слова о том, что Киев может не только выиграть в конфликте с Россией, но и вернуть каждый сантиметр утраченной территории. Эти слова американского лидера прозвучали сразу же после его встречи с Владимиром Зеленским.По мнению авторов издания, это заявление Трампа примечательно по двум причинам: во-первых, оно противоречит его предыдущим словам о том, что Украина никогда не сможет победить своего более сильного противника. Во-вторых, оно противоречит прежней точке зрения его администрации о том, что украинский конфликт должен закончиться путем переговоров, в результате которых Киев уступит территории России, отмечают они.Слова Трампа немедленно вызвали реакцию чиновников Евросоюза, которые "метались между восторгом и скептицизмом", отмечая, что Трамп часто меняет свою позицию и не исключено, что именно так и поступит после разговора с лидером России, пишет Politico.Тем не менее для европейцев, которые месяцами пытались убедить Трампа в том, что Путин несет полную ответственность за конфликт, это явное изменение мнения стало своего рода оправданием их собственных усилий, подчеркивают американские журналисты.Однако есть и те европейские чиновники и дипломаты, которые выражают глубокий скептицизм по поводу того, что слова Трампа могут быть не более чем попыткой подразнить Путина. При этом ни к каким реальным изменениям в политике США они не приведут."Действительно, после нескольких месяцев попыток убедить Трампа нанести удар по экономике России с помощью пошлин или санкций, надежда на какую-либо поддержку со стороны США в Европе тает. А вера в слова Трампа — какими бы обнадеживающими они ни были — исчезает", - резюмирует Politico.О беспилотниках на небе Европы и последствиях этой провокации - в материале Павла Котова Тонкий лед третьей мировой войны

