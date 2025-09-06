https://ukraina.ru/20250906/pushki-vmesto-masla-militarizatsiyu-evropy-ne-ostanovit-1068216042.html

Пушки вместо масла. Милитаризацию Европы не остановить

Пушки вместо масла. Милитаризацию Европы не остановить

На днях канцлер ФРГ Мерц заявил, что Германия находится в конфликте с Россией, который выходит за рамки "территориальной войны против Украины", но касается "дестабилизации нашей демократии". Это далеко идущие слова, которые означают, что Украина — не причина, а всего лишь повод, и, после установления мира на Украине ничего не изменится.

Европа не готова, но она готовитсяВ конце августа этого года "Антлантический совет" в докладе "Двадцать вопросов (и ответы экспертов) о переговорах по прекращению войны России на Украине" отметил, что европейские армии недостаточно подготовлены, чтобы вводить свои войска на территорию Украины. Проблемы указаны две: "ограниченные возможности" ("плачевное состояние большинства европейских вооруженных сил") и неопределенность в отношении поддержки со стороны США ("немцы, британцы, датчане и другие страны, похоже, пока не убеждены в том, что, если русские начнут стрелять, США их поддержат").Очевидно, что эти две проблемы мешают введению войск ЕС на Украину, потому что с большой вероятностью это будет означать войну с РФ. Но что, если проблемы будут со временем решены?Пока Трамп у власти, вроде бы прямого конфликта у США и России возникнуть не должно. Но у власти он пробудет недолго, к тому же сближение России с Китаем может изменить и его позицию. "К сожалению, слабость предыдущей администрации сблизила Россию и Китай. Это было ужасное событие, вызванное отсутствием американского лидерства и силы", — заявил министр обороны США Хегсет, добавив, что Трамп поручил Пентагону подготовиться к сдерживанию РФ и КНР.Что касается первой проблемы, обозначенной в докладе "Атлантического совета", то следует вспомнить, что Макрон еще в 2016 году предложил создать единую европейскую армию. Предложение все еще выглядит фантастическим, однако многое, вчера выглядевшее фантастикой, сегодня является наличной реальностью. The Spectator считает, что пока лишь одна европейская армия готова к полномасштабному противостоянию с ВС РФ и это армия Турции. Условно европейская, конечно, но тем не менее входящая в НАТО. Издание отмечает, что турецкая армия — это 386 тысяч человек из общей численности европейских армий в 1,8 млн человек. На бумаге выглядит солидно, и особенно солидно то, что Европа тратит на оборону в два раза больше, чем Россия, однако это только на бумаге. Львиная доля бюджетов (70%) идет на зарплаты военным, поэтому, если учесть реальную покупательную способность каждой стороны, военный потенциал РФ в 5-6 раз превышает возможности Франции, Германии или Великобритании. Выделение 2% ВВП на оборону (а не все европейские страны это сделали, не говоря уже о 3,5% или 5%) не решает проблему. Но ее будут решать.В докладе Европейского оборонного агентства (EDA) указано, что в 2024 году военные расходы стран ЕС выросли более чем на треть и продолжат расти. В марте этого года появилась новая оборонная стратегия "Готовность 2030", по которой к указанному сроку требуется истратить на армию 800 млрд долларов. 29 августа председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что бюджет европейского ВПК планируют до 2034 года увеличить в 5-10 раз. Причина — "российская угроза". 1 сентября она же отметила, что в качестве одного из инструментов финансирования будет использована программа "Безопасность для Европы" (SAFE) на 150 млрд евро.Национальные правительства от Брюсселя тоже не отстают. Financial Times пишет, что площадь предприятий европейского ВПК "для более устойчивого ведения войны" с 2022 года выросла на 7 млн кв. м. По данным Bloomberg, одна только Германия в рамках выполнения целей НАТО по увеличению расходов на оборону до 3,5% ВВП планирует в течение четырех лет повысить свой оборонный бюджет в два раза — до 162 млрд евро. Для сравнения, оборонный бюджет России во время активных боевых действий — немного превышает 100 млрд евро и это больше 6% ВВП.Откуда Германия со стагнирующей экономикой возьмет такие деньги, пока не вполне понятно, но из заявлений Мерца о том, что ФРГ больше не может позволить себе содержать социальное государство, можно догадаться: пушки вместо масла — известная немецкая традиция 30-40-х годов XX века. Berliner Zeitung пишет, что перевооружение бундесвера с прицелом создать "сильнейшую армию в Европе" началось.Не деньги, а производственные мощностиВ июльском докладе "Милитаризация Европы: бюджеты и география новых производственных мощностей" фонд Росконгресс указывает, что за время СВО общеевропейские расходы на оборону выросли на 31% и, что самое интересное, портфель невыполненных заказов крупнейших военных корпораций увеличился на 103% и достиг рекордных 311 млрд евро. То есть на данный момент проблема не в нехватке денег, а в нехватке производственных мощностей, которые нужно расширять. И их будут расширять, потому что государства дают гарантированный заказ.Пройдемся кратко по частным компаниям Европы. Больше всех получает немецкий Rheinmetall — на начало 2025 года у корпорации "висит" невыполненных заказов на 63 млрд евро. Германо-французская KNDS имеет невыполненных заказов на 23,5 млрд евро, поэтому летом прошлого года она вывела сборку части танков Leopard 2 в норвежский Лавангер. Швеция расширяет на 11 тыс. м2 площадь военного завода в Эрншельдсвике. Также немецкая фирма Diehl Defence, норвежская Kongsberg и шведская Saab открывают новые производственные мощности для выпуска систем ПВО и РЛС. Британская BAE Systems открыла завод в Шеффилде для производства буксируемых гаубиц и ремонта гаубиц, которые США, Канада и Австралия уже поставили Украине. На польском заводе Huta Stalowa Wola ввели новую производственную секцию площадью 14,5 тыс. м2, что может существенно повысить производство БМП и стволов для гаубиц. На заводах в Познани и Гливице собираются выпускать танки по южнокорейской лицензии. Сzechoslovak Group в Штернберке достроила цех для производства колесной техники и САУ. Во вроде бы давно мирной Испании EM&E Group готовится в Кордове выпускать РСЗО для запуска ракет дальностью стрельбы до 300 км. Все смеются над Латвией, но даже там запустили сборку финского БТР Patria. В Финляндии же в течение 2027 года производство бронетехники на заводе Patria будет удвоено. Те же БМП начали делать во вроде бы дружественной России Словакии. А в такой же дружественной Венгрии немецкий Rheinmetall запустил новый завод по производству БМП Lynx.Взрывчатые вещества для боеприпасов Европа пока закупает в Индии и Японии, но планирует за пару лет ситуацию изменить. Для этого строют новые заводы во Франции, Германии, Великобритании, Финляндии, Венгрии, Польше, Чехии и даже "смешной" Эстонии. По плану, к концу 2027 года на своих мощностях Европа должна производить более 2,5 млн артиллерийских выстрелов в год, что превысит показатели США.Итак, не хватает не денег, не хватает мощностей. Но через некоторое время хватит, поскольку на военные рельсы ставят и гражданские мощности. Суммы, о которых идет речь (потенциально 800 млрд евро), гарантируют, что мирный процесс по Украине будут всеми силами саботировать, а военные корпорации вложат любые деньги в кандидатов, готовых вооружать Украину.Привлечь молодежьЕще одна проблема заключается в том, что пока европейское население не особенно хочет вовлекаться в военную гонку. Опять же, пока. Агентство Bloomberg назвало "ребрендингом" оборонной отрасли попытку корпораций привлечь новых сотрудников на фоне увеличения заказов и нехватки кадров. Тот же Rheinmetall к 2027 году планирует увеличить персонал на 9 тысяч человек. Учитывая массовые увольнения, например, в сфере автомобилестроения, план может и сработать. Также не стоит забывать о миллионе украинских беженцах в Германии (и значительном их количестве в других странах Европы). Им всем постепенно уменьшают госпособия и стимулируют выходить на работу. А вот, собственно, и работа. Живущие там граждане Украины рассказывают, что в Германии начали признавать дипломы украинских вузов, чего раньше не было."Можно попасть на приличную работу просто сообщив, что мне нравится не полы мыть, а работать в школе или детском саду, — говорит собеседник издания Украина.ру. — А если есть хоть какие-то подтверждающие бумаги, что имел к этому отношение, — возьмут с радостью при наличии вакансии".Также есть предположение, что на украинскую молодежь есть планы, касающиеся пополнения бундесвера."Местных они не наберут сколько надо ни за какие плюшки, у них и так уже все есть, — считает живущий в Германии беженец из Украины, — а война на Украине и перспектива туда попасть отпугнет даже тех, кто готов был потусоваться в мирном бундесвере. Но похоже, что украинцам будут массово менять статус пребывания и будут давать гражданство. В том числе, и чтобы заманивать на службу в немецкую армию. Машина ВПК запускается и нужно отбить вложенные деньги".Мышление военного времениЕвропейцев, безусловно, тоже накачивают. Так, во Франции собираются выпустить 20-страничную брошюру с перечнем мер о защите в случае вооруженного конфликта, в т.ч. ядерного. Правительство утверждает, что это не связано с Россией и Украиной, но все понимают, что гипотетическая опасность на территории Франции исходит не от Венесуэлы. В Польше тоже выпустят "советы военного времени" для гражданских, причем на польском и украинском языках. В Швеции в прошлом году это уже сделали. Брошюру "Если наступит кризис или война" разослали в количестве более 5 млн экземпляров. "Если на Швецию нападет другая страна, мы никогда не сдадимся. Вся информация о том, что сопротивление должно прекратиться, является ложной", — написано в брошюре."В Швеции может начаться война", — заявил министр обороны Булин и порекомендовал всем подключиться к созданию добровольческой системы "тотальной обороны"."На индивидуальном уровне вы должны морально подготовиться [к войне]", — сказал шведский главком Бюден в эфире местного телеканала.Министр обороны Норвегии в прошлом году говорил то же самое, намекая на войну с Россией после окончания СВО: "Мы должны быть готовы к тому, что Россия пересмотрит ситуацию и развернет свои силы в ответ на членство Финляндии и Швеции в НАТО".В Финляндии брошюры печатать не стали, но запустили веб-сайт по подготовке граждан к кризисам. В марте Еврокомиссия опубликовала руководство по развитию культуры "готовности" и "устойчивости" к войне, а Германия в июне обновила Рамочную директиву по общей обороне, которая предусматривает полную трансформацию жизни граждан в случае войны. МВД Великобритании, сообщает издание Steigan, подписало контракт на 7,5 млн фунтов на поставку палаток, мобильных моргов и холодильных камер на 700 тел на случай массовой гибели людей. Издание же Le Canard утверждает, что Минздрав Франции направил во все больницы распоряжение — готовиться к массовому приему раненых к весне 2026 года, поскольку Франция якобы станет тыловой базой для европейских армий на востоке.CNN приводит слова генсека НАТО Рютте ("Пришло время перейти к мышлению военного времени"), объясняя суть вышеперечисленных инициатив — необходимо изменить менталитет населения, чтобы оно было готово к войне.Голландский главком Мартин Вейнен в конце 2023 года заявил, что Нидерландам не гарантирована безопасность из-за того, что они находятся в 1500 км от России, и нужно готовиться к потенциальному конфликту, начштаба бельгийской армии Мишель Хофман — что для Брюсселя прямой угрозы нет, но к защите стран Балтии и Молдавии нужно готовиться."Если общество не хочет и не готово поддерживать войну, как это делает украинское общество в данный момент, мы не победим", — считает старший вице-президент по вопросам трансатлантической безопасности в Германском фонде Маршалла Клаудия Мейджор.Воевать, но пока украинцамиА что по этому поводу думает население?Многонациональный опрос ECFR в преддверии саммита НАТО 2025 года среди 12 европейских стран (Дании, Эстонии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Польши, Португалии, Румынии, Испании, Швейцарии и Великобритании) показал, что 50% опрошенных выступают за увеличение военных расходов и только 24% — против. Самые воинственные — в Польше и Дании (по 70% поддержки), самые миролюбивые — в Италии, единственной стране, где 57% в той или иной степени против и всего лишь 17% поддерживает рост оборонных расходов. Очень солидное большинство (от 78% в Дании до 68% в Эстонии) считает, что военную поддержку Украине надо оказывать даже если США выйдут из игры. Удивительно, но большинство во Франции (62%), Германии (53%) и Польше (51%) выступило за восстановление обязательной воинской службы, а в Венгрии, Испании и Великобритании особо отклика инициатива не нашла. Традиционно самым воинственным является пожилое поколение (60+), которое воевать скорее всего не будет. А вот потенциальные молодые призывники (18-29 лет) в большинстве выступили против инициативы.Так что милитаризацию население скорее поддерживает. Воевать напрямую, правда, пока не очень хочет, но пока есть Украина. Как изменятся настроения через пару лет — будет видно.Еще один интересный вывод из исследования — изменение статуса ультраправых (т.н. популистских) партий. Если ранее они позиционировали себя как антисистемные (евроскептики-антиглобалисты), то сейчас они стали своего рода "интернационалистами" и в большинстве своем выступают за улучшение отношений с Россией и другими странами "оси зла". В то же время мейнстримные партии (от правоцентристов до леволибералов) сильно поправели и превратились в "национально настроенных защитников европейского суверенитета".Поправение европейского мейнстрима, причем именно антироссийское поправение, выражается и в целом ряде "культурных" акций, которые еще вчера казались невозможными. Так, Макрон героизирует эльзасских эсэсовцев из т.н. мальгрэ-ну, в Италии разрешили зиговать на памятных мероприятиях в честь Муссолини, а в Польше, первой подвергнувшейся нападению нацистской Германии, в Музее Гданьска прошла выставка "Наши мальчики", в рамках которой представлены фотографии поляков, служивших в вермахте. Их, кстати, там было 450 тысяч — сопоставимо с совокупными силами Армии Крайовой, Гвардии Людовой и сформированных в СССР частях Войска польского.Об ожиданиях по поводу европейских гарантий безопасности — в материале "Коалиция импотентов". Что говорят на Украине о встрече Зеленского с лидерами ЕС в Париже"

