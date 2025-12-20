https://ukraina.ru/20251220/chto-zhdet-goroda-posle-osvobozhdeniya-ekonomist-koltashov-sprognoziroval-dva-stsenariya-1073363533.html

Что ждет города после освобождения: экономист Колташов спрогнозировал два сценария

Судьба городов на освобождаемых территориях будет различаться в зависимости от степени их разрушения. Есть два сценария: от быстрой интеграции в российский рынок до долгого и сложного восстановления бывших "крепостей" ВСУ. Об этом экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью изданию Украина.ру

Колташов заявил, что по мере продвижения ВС РФ освобожденные земли будут делиться на два типа. "По мере того, армия России будет освобождать новые территории, они будут делиться на два типа: с максимальными и минимальными разрушениями", — сказал эксперт.Он подробно описал оба возможных сценария. "Там, где минимальные разрушение – там все просто", — пояснил политолог. По его словам, после восстановления социальной и транспортной системы начнут налаживаться мелкая торговля и предприятия крупной промышленности. "Там, где максимальные разрушения, будет сложнее. Все-таки киевский режим привык превращать каждый город в горную крепость", — добавил он.Несмотря на сложности, экономист выразил уверенность в позитивном переломе. "Ожидать, что произойдет чудо, я бы не стал", — отметил Колташов. "Но в этой упорной борьбе за города Донбасса произойдет перелом, после которого менее разрушенные территории будет легче включить в российскую экономическую жизнь", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Василий Колташов: США делают все, чтобы втянуть Европу в торговую войну с Китаем и прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию вокруг Украины — в материале "Окуклиться и отгородиться не получится. Сергей Ермаков о том, готовы ли США отказаться от НАТО и Европы" на сайте Украина.ру.

