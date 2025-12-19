https://ukraina.ru/20251219/sergey-mironov-poka-bryussel-i-kiev-torguyutsya-o-chislennosti-vsu-rossiya-razoruzhaet-ukrainu-na-1073389962.html

Сергей Миронов: Пока Брюссель и Киев торгуются о численности ВСУ, Россия разоружает Украину на практике

О точной дате окончания переговоров пока говорить рано. Но если российская армия сохранит темп продвижения на фронте, Донбасс будет освобожден уже в 2026 году. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель партии, руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов.

Исчерпание резервов ВСУ должно побуждать киевский режим завершать конфликт на Украине мирными средствами, заявил 19 декабря в ходе прямой линии президент России Владимир Путин. Российский лидер также отметил, что наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, а у ВСУ почти не осталось резервов и они отступают. Димитров полностью окружен. ВСУ предпринимает безуспешные контратаки в Красноармейске. Красный Лиман будет взят в ближайшее время, под контролем ВС РФ – 50%. Войска продолжат движение в сторону Славянска.— Сергей Михайлович, начать наш разговор хотелось бы с переговорного процесса по решению украинского кризиса. Как вы считаете, близится ли финальная стадия?— В целом ситуация идет к финалу, то есть к достижению Россией целей специальной военной операции (СВО). Но это благодаря заслугам нашей армии. Потому что пока основные успехи мы видим не за столом переговоров, а на поле боя. С этой точки зрения российская армия для достижения мира делает больше всех — денацификация и демилитаризация Украины идет полным ходом.Именно ратный подвиг наших солдат, их ежедневный труд сделали возможным возобновление переговоров, а также серьезные подвижки в позиции США, ЕС и даже киевского режима. Напомню, после срыва Стамбульских договоренностей Зеленский и его хунта и слышать не хотели про признание Донбасса, отказ от НАТО, сокращение ВСУ. Теперь всё это довольно активно обсуждают, а Зеленский отчаянно торгуется. При этом он вместе со своими европейскими хозяевами пытается затянуть переговоры, добиться передышки на фронте. Значит мы все делаем правильно.Меня в этой ситуации радуют две вещи. Во-первых, то, что Россия заняла жесткую принципиальную позицию и четко ее придерживается. Помните, во время прямой линии в 2023 году Владимир Путин сказал, что предостерег бы себя "от наивности и избыточной доверчивости в отношении так называемых партнёров"? Все необходимые выводы сделаны, и теперь никакой наивности не будет. Цели специальной военной операции будут выполнены, как отметил наш президент.Во-вторых, переговорами, Европой и Киевом занимаются американцы, и это логично. В конце концов, это они подожгли Украину в 2014 году, а по сути, еще раньше. Трамп неоднократно винил в этом своих предшественников и называл конфликт войной Байдена — так пусть заканчивает. Он сам не раз ставил разные сроки, и все они были сдвинуты. Трамп привык всё делать наскоком, быстро, а в данной ситуации действовать таким образом не получится.Поэтому говорить сейчас о какой-то точной дате окончания переговоров я бы не стал. Но позволю предположить, что такими темпами, какими сейчас продвигается российская армия, Донбасс будет освобожден уже в следующем году.— Так, может быть, учитывая наши успехи на фронте, нам и не нужно мирное соглашение с Западом и Украиной? Возможно, у нас есть силы и ресурсы закончить СВО военным путем, решив задачи, поставленные президентом РФ?— Я думаю, что при любом конфликте, особенно военном столкновении, переговоры всё-таки нужны — но с точки зрения реальных позиций. Прежде всего, я напомню, что нам необходимо не просто прекратить боевые действия и добиться освобождения наших территорий. Речь идет о всех целях СВО. К ним относится и нейтральный статус Украины, и в целом вопросы взаимодействия России и НАТО, и вопросы глобальной безопасности.Напомню также, что наша страна последовательно выступает за политику равной и неделимой безопасности. Поэтому украинский конфликт, СВО нельзя рассматривать в отрыве от остальных проблем. Иначе это приведет к новому обострению. Нам нужно комплексное мирное соглашение, которое гарантирует прочный мир и для России, и для Европы, и для всего мира.Что касается военных возможностей для достижения целей СВО, то они у нас, безусловно, есть. Понимаю, что кое-кого на Западе вводит в заблуждение невысокий темп нашей операции, по сравнению с весной 2022 года. Но я хотел бы напомнить слова Владимира Путина о том, что мы проводим ее с хирургической точностью, грамотно распределяя свои ресурсы и силы и методично уничтожая ресурсы и силы противника. Пока в Брюсселе и Киеве торгуются о будущем размере украинской армии, мы проводим демилитаризацию Украины на практике.Кроме того, именно в Донбассе бандеровцы за 9 лет создали самую мощную линию обороны. Поэтому они держаться за нее до последнего. Понимают — когда российская армия их оттуда выбьет, ухватиться больше будет особо не за что. Так и будет!Более того, я ещё одну вещь скажу. Если бы не было успеха на фронте, Трамп не захотел бы разговаривать с нами. Но когда он видит успехи России, видит, что армия Украины отступает, рушится, истончается — то желает каким-то образом договориться. Но мы, повторюсь, будем заключать соглашение только на наших условиях.В течение всего периода ведения Россией СВО я повторяю: без ликвидации режима Зеленского ничего хорошего для нас не будет. И, судя по всему, не мытьём, то катаньем к этому все идёт: коррупционные скандалы на Украине, требование Трампа провести там выборы, чтобы избрать легитимного президента, и так далее.Все эти вещи говорят о том, что режим Зеленского рано или поздно закончится. Понятно, что могут поставить и других марионеток на его место. Но, с моей точки зрения, этот человек неадекватен, явно чем-то злоупотребляет, что визуально считывается. Вести с ним какие-либо переговоры нельзя. Более того, наш президент говорил о нелегитимности его подписи в случае заключения каких-либо мирных договоренностей.— Но, если заменят Зеленского, что-то изменится?— Думаю, украинцы устали от войны. Я недавно узнал и перепроверил подлинность информации о том, что на территории Украины за последний год на русском языке стало говорить на 11% больше граждан. То есть людям плевать на запреты, потому что это их родной язык, на котором они привыкли общаться.Мы же видим, что творится на кладбищах, которые пополняются бесконечно. По моим данным, более 1 миллиона солдат ВСУ погибли. Некоторые источники даже упоминают цифру намного выше — в 1,5 миллионов погибших. А ведь эти люди — чьи-то мужья, сыновья, братья — сколько трагедий у братского украинского народа.Так вот, отвечая на ваш вопрос, о том, что может поменяться [если уйдет Зеленский], думаю, назревает ситуация, когда народ Украины скажет: "Всё, хватит, давайте как-то договариваться". Это очевидно, потому что главный вопрос безопасности Украины — жить в добрососедских отношениях с Россией. Тогда украинцам ничего не будет угрожать.И, кстати, все угрозы исходят как раз от тех, кто сегодня спонсирует Украину — от Европейского Союза.— Трамп — единственный из западных лидеров, кто поддержал условие России о ликвидации причин СВО. О чем говорил в том числе Сергей Лавров. Но Трамп своенравный политик — насколько нам стоит ему доверять, на ваш взгляд? Вообще, нужны ли нам сейчас хорошие отношения с США в обмен на мир на Украине?— Россия выступает за хорошие отношения со всеми странами в мире. Хорошие — это значит равноправные и взаимовыгодные. А вот к этому готовы далеко не все страны.США при Трампе проявляют интерес к восстановлению нормального двустороннего сотрудничества. Сам по себе отказ от русофобской риторики времен Байдена и Обамы уже можно приветствовать. Но вопрос в том, как это будет реализовано на практике. Не будем забывать, что антироссийская партия войны сильна как в США, так и в Европе. И Трамп при всем желании не сможет легко преодолеть ее сопротивление.Добавлю, что готовность России к диалогу и нормализации отношений с США нельзя путать с готовностью к торгу по Украине. Россия на Украине решает свои жизненно важные задачи, от которых зависит ее будущее. Менять это на условные "ножки Буша" мы не будем — как говорится, спасибо, наелись! Наивными мы больше не будем.Во времена перестройки президент США Рональд Рейган сказал "доверяй, но проверяй" (это, кстати, русская пословица). Так вот это доверие американцы должны заслужить, и не словами, а делами. А нам нужно ухо держать востро и не рассчитывать на какие-то компромиссы, на то, что Трамп будет отстаивать интересы России. Он бизнесмен, и думает прежде всего о выгодах для себя и своей страны .— У меня создается впечатление, что и американцы, и европейцы рассматривают те или иные варианты "корейского плана" мирного урегулирования на Украине. Отвечает ли это российским требованиям на данном этапе?— Не отвечает и никогда не отвечало.Я напомню, что в Южной Корее находятся около 25 тысяч американских военнослужащих. Готовы ли мы согласиться на такой сценарий на Украине? Разумеется, нет. Особенно с учетом того, что официально два корейских государства так и не заключили мирный договор — там до сих пор действует перемирие.Зеленский также хочет перемирия, чтобы бесконечно продолжать военное положение, удерживать власть и получать западную помощь, на которую он и его дружки будут покупать себе золотые унитазы. Поэтому вбросы про "корейский сценарий" — это всего лишь часть информационной кампании Запада по сохранению киевского режима.В целом сравнивать корейский и украинский конфликты некорректно, за исключением того, что в результате боевых действий и тогда, и сейчас страдают родственные народы. Повторюсь, я считал и считаю украинский народ братским нам народом. А бандеровцев — национал-предателями, от которых Украину надо освободить. Режим Зеленского должен быть ликвидирован — без этого цели СВО и прочный мир не могут быть достигнуты.— Немного о Европе. Ранее, 11 декабря, на Мюнхенской конференции по безопасности генсек НАТО Марк Рютте заявил: "Мы должны быть готовы к масштабам войны [c РФ], которую пережили наши деды и прадеды". При этом он обвил Россию, что якобы она "вернула войну в Европу". Хотя, если быть честными, это именно США и НАТО решили приблизить альянс к нашим границам. Означает ли это, что в лице Рютте фашизм в Европе вновь поднимает голову, и на его пути опять только Россия?— Вы абсолютно правы. Полностью разделяю вашу оценку. Фашизм снова поднимает голову. Но фашизм, нацизм — это лишь радикальная форма проявления традиционной западной идеологии. Идеологии превосходства и доминирования, в том числе в отношении России.Когда-то российский император Александр III сказал о Европе: "Они боятся нашей огромности". Дело, разумеется, не в территории и численности населения. А в характере русского человека, который никогда не мог мириться с ролью человека второго сорта, "варвара из дикой Московии", бесправного поставщика ценных ресурсов.Нас "просвещенная" Европа всегда хотела видеть именно в таком качестве. Именно с таким отношением веками сталкивались поколения русских людей, начиная с князя Владимира, заканчивая нашими днями. Известные слова Жозепа Борреля про цветущий сад и дикие джунгли — это ведь и про Россию тоже.Так вот, высказывания недалекого Рютте — продолжение все той же идеологии, которой придерживался Гитлер. Нельзя в связи с этим не отметить цинизм и лицемерие нынешнего генсека НАТО. Одной фразой он наплевал на память своих предков, которые пережили немецкую оккупацию в годы Второй мировой войны. И заодно показал полное забвение реальных ужасов той войны, которые, вероятно, лично его семьи не коснулись.На ум приходит еще одна очень точная цитата Александра III: "Я рад, что был на войне и видел сам все ужасы, неизбежно связанные с войной, и после этого я думаю, что всякий человек с сердцем не может желать войны, а всякий правитель, которому Богом вверен народ, должен принимать все меры, для того чтобы избегать ужасов войны".Рютте не видел и не знает этих ужасов, но зато готовит народы Европы к войне. Это преступление против мира и человечности.Что касается России, то мы не собираемся ни с кем воевать. Хотя не сомневаюсь, что в уходящем году испытания "Посейдона" и "Буревестника" очень хорошо охладили горячие головы [на Западе]. Более того, на недавней коллегии Министерства обороны Владимир Владимирович сказал, что до конца года "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство. Это тоже мощное оружие, которое не может быть уничтожено какими-либо западными силами противовоздушной обороны.Пусть знают, что у нас есть такие системы вооружений.— Кстати, ранее и Сергей Лавров отметил, что Россия не собирается воевать с Европой, а главная наша цель — помочь Европе отбросить воинственную пропаганду, которую постоянно твердят представители так называемой европейской партии войны…— Партия войны потому так и называется, что не хочет мира. Им он не нужен, потому что в войне, а точнее в постоянном нагнетании военной истерии, ключ к их власти над народами Европы. Напуганными легче управлять!В Европе много проблем, которые несут прямую угрозу жизни и благополучию граждан Евросоюза. И ответственность за большинство из них лежит на руководителях ЕС и отдельных стран. Но, разумеется, отвечать они не хотят. И потому пытаются под предлогом "неизбежной российской агрессии" перевести всех на военное положение. Как говорится, война все спишет. И заработать на ней можно ничуть не хуже, а даже лучше, чем на пандемии.Говоря простым языком, европейского обывателя "разводят", а потом "кинут".— Так в Европе нас всё-таки слышат или нет?— Всё больше и больше людей в Западной Европе, в Германии, Франции и даже в Великобритании, понимают, что живут все хуже и хуже. Посмотрите, практически вся промышленность Германии уехала в Америку, их традиционная марка Volkswagen впервые за многие десятилетия закрывает свое производство в стране.Так вот, европейцы говорят: "Послушайте, займитесь наконец нашими социальными, экономическими проблемами, хватит вбухивать все деньги с непонятными целями в Украину". Поэтому рано или поздно мерцам и макронам придётся отвечать перед своими гражданами за то, что они творят. Тем более, что успеха на Украине у них никогда не будет.В Западной Европе на выборах начинает побеждать здравый смысл. К власти приходят люди, которые не хотят поддерживать Украину, а желают думать о проблемах и народах своих государств. И они понимают, что с Россией лучше дружить, нежели воевать.— "Элиты" меняются, вы совершенно правы. И в завершении вопрос: сегодня даже те украинцы, кто одумался и понял, что Россия права, опасаются сказать об этом вслух. Как нам помочь им это сделать?— К сожалению, в условиях военной диктатуры сложно помогать таким людям. Рыба гниет с головы, а на Украине эта голова давно испортилась и отравляет весь организм. Поэтому способ излечения только один — избавление страны и ее народа от преступного неонацистского режима.На Украине должны быть созданы условия для свободного проведения выборов — без бандеровцев и их западных хозяев. И тогда братский украинский народ сможет сам решить, как и с кем ему дальше жить. Лично у меня нет сомнений, какой это будет выбор.С другой стороны, вы правы. Мы видим, что творится на линии фронта: солдат ВСУ, которые хотят сдаться, расстреливают свои же; процветает дезертирство, а многие украинцы призывного возраста пытаются нелегально пересечь границу. А ведь эти парни хотят лишь жить, не желая воевать за Зеленского, потому что понимают, что это бесполезно.Кроме того, на Украине впервые за последние годы прошла немногочисленная демонстрация в составе 100 человек — против коррупции, против Зеленского. Ранее это было невозможно представить. Значит, просыпается у украинцев здравый смысл и понимание, кто виновен в том, что с ними и их близкими происходит. Люди видят, что нет воды и света, и понимают, что это следствие политики преступного режима Зеленского и его кураторов с коллективного дикого Запада.Да, и в Верховной Раде даже в партии Зеленского "Слуга народа", появляются люди, которые говорят: "Стоп, давайте-ка проводить антикоррупционное расследование, давайте думать о выборах, давайте приводить себя в чувство". Отрезвление наступает: возможно, медленнее, чем нам хотелось бы, и у людей остается страх быть репрессированными или уничтоженными физически. Но рано или поздно отрезвление придёт ко всем, и тогда Зеленскому не позавидуешь.

