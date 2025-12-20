https://ukraina.ru/20251220/rossiyskie-bpla-sbrasyvayut-v-dimitrove-listovki-s-prizyvom-vsu-sdatsya-1073403116.html

Российские БПЛА сбрасывают в Димитрове листовки с призывом ВСУ сдаться

Российские операторы войск беспилотных систем сбрасывают над окружённым гарнизоном ВСУ в Димитрове листовки с инструкциями по сдаче в плен. Об этом 20 декабря сообщает РИА Новости

О действиях, направленных на спасение жизней украинских военных агентству рассказал командир расчёта ударных БПЛА отряда "Кайра" войск беспилотных систем 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Гид"."Мы сейчас сбрасываем листовки на окружённый гарнизон ВСУ в Мирнограде [Димитрове]. На листовке указана инструкция, как правильно сдаться в плен, тем самым сохранить свою жизнь и вернуться к родным и близким", — сказал "Гид".По его словам, в инструкции подробно описаны действия, которые должен выполнить украинский военнослужащий: отсоединить магазин от оружия, поднять руки над головой с куском белой ткани и строго следовать командам российских бойцов."Все военнослужащие РФ и ДНР эти знаки знают и понимают, как помочь бойцам ВСУ безопасно покинуть территорию боевых действий", — уточнил российский командир.Он также напомнил, что для желающих сдаться предусмотрена и гуманитарная радиочастота "Волга"."У нас есть гуманитарная частота 149.200, на которую может выйти любой боец ВСУ. Позывной для связи — "Волга". Он воспринимается солдатами ВС РФ в качестве желания военных ВСУ добровольно сдаться в плен", — добавил "Гид".По данным Минобороны России, группировка войск "Центр" в течение недели вела бои по ликвидации окружённых подразделений ВСУ в Димитрове, а также завершала зачистку соседних населённых пунктов — Родинского, Светлого и Гришина.Согласно официальным сводкам, за этот период в районе ответственности группировки "Центр" было уничтожено более 3500 украинских военнослужащих и значительное количество военной техники.Вечером 19 декабря стало известно, что бойцы штурмовых подразделений ВС РФ водрузили государственный флаг России на здании городской администрации Димитрова в Донецкой области, продолжив операцию по зачистке населённого пункта.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

новости, украина.ру, россия, донецкая народная республика, сво, вооруженные силы украины, всу, военнопленные, наступление вс рф, вс рф, плен