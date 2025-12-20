https://ukraina.ru/20251220/gostintsy-iz-frantsii-vsu-distantsionno-miniruyut-vezdy-v-prifrontovye-goroda-khersonskoy-oblasti-1073402945.html
"Гостинцы" из Франции: ВСУ дистанционно минируют въезды в прифронтовые города Херсонской области
Боевики киевского режима используют мины натовского образца для дистанционного минирования въездов и выездов из прифронтовых городов и населённых пунктов в Херсонской области. Об этом со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Херсонской области Сергея Георгиева 20 декабря сообщает РИА Новости
"Последнее время фиксируется большее количество именно дистанционного минирования въездов и выездов из городов и населенных пунктов 15-километровой зоны, то, что примыкает к берегу Днепра. И мы фиксируем, что используются именно натовские противопехотные мины, образца производства Франции в первую очередь. Таким образом, (ВСУ) пытаются заблокировать мирное население, проживающее именно в этой прифронтовой зоне", — цитирует агентство Георгиева.По его словам, такие действия не позволяют врачам проехать к людям и самим жителям выехать из населённых пунктов."За продуктами питания, за лекарствами, то есть система выживания, которая уже выстроена за этот год, она меняется с учетом применения вот этого дистанционного, магнитного минирования. Зафиксировано, что это в основном натовские (мины) и, в первую очередь, французского производства", — уточнил Георгиев.Формирования киевского режима регулярно обстреливают из артиллерии и атакуют беспилотниками гражданские объекты левобережья Херсонской области, под ударами ВСУ гибнут мирные жители.Освобождение временно оккупированных нацистами территорий региона и защита мирных граждан — приоритетная задача ВС РФ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
"Гостинцы" из Франции: ВСУ дистанционно минируют въезды в прифронтовые города Херсонской области
03:54 20.12.2025 (обновлено: 03:58 20.12.2025)
"Последнее время фиксируется большее количество именно дистанционного минирования въездов и выездов из городов и населенных пунктов 15-километровой зоны, то, что примыкает к берегу Днепра. И мы фиксируем, что используются именно натовские противопехотные мины, образца производства Франции в первую очередь. Таким образом, (ВСУ) пытаются заблокировать мирное население, проживающее именно в этой прифронтовой зоне", — цитирует агентство Георгиева.
По его словам, такие действия не позволяют врачам проехать к людям и самим жителям выехать из населённых пунктов.
"За продуктами питания, за лекарствами, то есть система выживания, которая уже выстроена за этот год, она меняется с учетом применения вот этого дистанционного, магнитного минирования. Зафиксировано, что это в основном натовские (мины) и, в первую очередь, французского производства", — уточнил Георгиев.
Формирования киевского режима регулярно обстреливают из артиллерии и атакуют беспилотниками гражданские объекты левобережья Херсонской области, под ударами ВСУ гибнут мирные жители
Освобождение временно оккупированных нацистами территорий региона и защита мирных граждан — приоритетная задача ВС РФ.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.