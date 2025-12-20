"Гостинцы" из Франции: ВСУ дистанционно минируют въезды в прифронтовые города Херсонской области - 20.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251220/gostintsy-iz-frantsii-vsu-distantsionno-miniruyut-vezdy-v-prifrontovye-goroda-khersonskoy-oblasti-1073402945.html
"Гостинцы" из Франции: ВСУ дистанционно минируют въезды в прифронтовые города Херсонской области
"Гостинцы" из Франции: ВСУ дистанционно минируют въезды в прифронтовые города Херсонской области - 20.12.2025 Украина.ру
"Гостинцы" из Франции: ВСУ дистанционно минируют въезды в прифронтовые города Херсонской области
Боевики киевского режима используют мины натовского образца для дистанционного минирования въездов и выездов из прифронтовых городов и населённых пунктов в Херсонской области. Об этом со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Херсонской области Сергея Георгиева 20 декабря сообщает РИА Новости
2025-12-20T03:54
2025-12-20T03:58
новости
украина.ру
херсонская область
днепр
вооруженные силы украины
всу
мины
франция
военные преступления
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0f/1056259399_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ec733b6b4db5060c7a05ce01f504de5f.jpg
"Последнее время фиксируется большее количество именно дистанционного минирования въездов и выездов из городов и населенных пунктов 15-километровой зоны, то, что примыкает к берегу Днепра. И мы фиксируем, что используются именно натовские противопехотные мины, образца производства Франции в первую очередь. Таким образом, (ВСУ) пытаются заблокировать мирное население, проживающее именно в этой прифронтовой зоне", — цитирует агентство Георгиева.По его словам, такие действия не позволяют врачам проехать к людям и самим жителям выехать из населённых пунктов."За продуктами питания, за лекарствами, то есть система выживания, которая уже выстроена за этот год, она меняется с учетом применения вот этого дистанционного, магнитного минирования. Зафиксировано, что это в основном натовские (мины) и, в первую очередь, французского производства", — уточнил Георгиев.Формирования киевского режима регулярно обстреливают из артиллерии и атакуют беспилотниками гражданские объекты левобережья Херсонской области, под ударами ВСУ гибнут мирные жители.Освобождение временно оккупированных нацистами территорий региона и защита мирных граждан — приоритетная задача ВС РФ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
херсонская область
днепр
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0f/1056259399_125:0:876:563_1920x0_80_0_0_ef9d97f4a0b5f574aa08b692fab02b5d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, херсонская область, днепр, вооруженные силы украины, всу, мины, франция, военные преступления, нато, война на украине, сво
Новости, Украина.ру, Херсонская область, Днепр, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мины, Франция, Военные преступления, НАТО, война на Украине, СВО

"Гостинцы" из Франции: ВСУ дистанционно минируют въезды в прифронтовые города Херсонской области

03:54 20.12.2025 (обновлено: 03:58 20.12.2025)
 
© Фото Работа расчетов БПЛА
 Работа расчетов БПЛА - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Боевики киевского режима используют мины натовского образца для дистанционного минирования въездов и выездов из прифронтовых городов и населённых пунктов в Херсонской области. Об этом со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Херсонской области Сергея Георгиева 20 декабря сообщает РИА Новости
"Последнее время фиксируется большее количество именно дистанционного минирования въездов и выездов из городов и населенных пунктов 15-километровой зоны, то, что примыкает к берегу Днепра. И мы фиксируем, что используются именно натовские противопехотные мины, образца производства Франции в первую очередь. Таким образом, (ВСУ) пытаются заблокировать мирное население, проживающее именно в этой прифронтовой зоне", — цитирует агентство Георгиева.
По его словам, такие действия не позволяют врачам проехать к людям и самим жителям выехать из населённых пунктов.
"За продуктами питания, за лекарствами, то есть система выживания, которая уже выстроена за этот год, она меняется с учетом применения вот этого дистанционного, магнитного минирования. Зафиксировано, что это в основном натовские (мины) и, в первую очередь, французского производства", — уточнил Георгиев.
Формирования киевского режима регулярно обстреливают из артиллерии и атакуют беспилотниками гражданские объекты левобережья Херсонской области, под ударами ВСУ гибнут мирные жители.
Освобождение временно оккупированных нацистами территорий региона и защита мирных граждан — приоритетная задача ВС РФ.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руХерсонская областьДнепрВооруженные силы УкраиныВСУминыФранцияВоенные преступленияНАТОвойна на УкраинеСВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:28Новый облик войны: к чему готовиться? Эксперты о том, как развитие боевой техники и ИИ меняет мир
10:08"Чего стоять на пороге?", "мост выйдет из чата". Хроника событий на утро 20 декабря
10:00Россия решает вопрос окончательно! Колташов объяснил, к чему готовиться Украине и Европе
09:51Трамп летит во Флориду на ключевые переговоры по Украине
09:36В Минобороны раскрыли количество уничтоженных украинских беспилотников за ночь
09:19Путин поздравил сотрудников российских спецслужб с профессиональным праздником. Новости к этому часу
08:00Украинский генерал Омельянович-Павленко: от Николая II до Адольфа I
06:00"Зайды", "москворотые", "узкоязычные": почему во Львове травят детей-беженцев
06:00"Ему все равно, что будет с Украиной": эксперт заявил о бессмысленности переговоров с Зеленским
05:59Путин в "Простоквашино", Трамп в Библии, его жена в кино, Штирлиц в Москве. События культуры
05:57Президент в Простоквашино, "лежачая" статуя Свободы и выживший Нео. Неделя необычных фотофактов
05:55Владимир Орлов: Если Россия автоматизирует борьбу с дронами ВСУ в серой зоне, то вернет танки на поле боя
05:53"Под Запорожьем осталась пара десятков солдат на километр". Что говорят на Украине о ситуации на фронте
05:45"Мы можем минировать Одесский залив": историк предложил жесткий ответ на удары по российскому флоту
05:30Колташов: "Нацизм в Европе, возрожденный при участии США, должен быть уничтожен второй раз"
05:15"Абсолютно фантастическая инициатива": эксперт про идею Трампа пустить российские деньги на Украину
05:00Миллиарды для Киева: эксперт озвучил главный вопрос, который волнует лидеров Евросоюза
04:47Добиваем логистику на побережье. Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:45"Мы сами кого угодно прокормим": Ищенко предрек поставки гуманитарной помощи в США и Европу
04:30Что ждет города после освобождения: экономист Колташов спрогнозировал два сценария
Лента новостейМолния