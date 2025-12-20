Это "месть", а не война: Хегсет заявил о начале антитеррористической операции США в Сирии

https://ukraina.ru/20251220/eto-mest-a-ne-voyna-khegset-zayavil-o-nachale-antiterroristicheskoy-operatsii-ssha-v-sirii-1073402211.html
Министр войны США Пит Хегсет заявил о начале антитеррористической операции в Сирии в ответ на атаку исламистов на американских военных в Пальмире. Об этом в ночь на 20 декабря сообщает РИА Новости
новости
украина.ру
сша
пит хегсет
сирия
пентагон
дональд трамп
игил
иг
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/14/1073402499_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_a4dcce6f2a68014f420230d9b05ac244.jpg
сша
сирия
Новости, Украина.ру, США, Пит Хегсет, Сирия, Пентагон, Дональд Трамп, ИГИЛ, ИГ
02:58 20.12.2025 (обновлено: 03:01 20.12.2025)
Министр войны США Пит Хегсет заявил о начале антитеррористической операции в Сирии в ответ на атаку исламистов на американских военных в Пальмире. Об этом в ночь на 20 декабря сообщает РИА Новости
"Ранее сегодня американские войска начали операцию "Ястребиный удар" в Сирии с целью уничтожения боевиков ИГИЛ*, их инфраструктуры и складов оружия в ответ на нападение на американские войска, произошедшее 13 декабря в Пальмире, Сирия", — написал Хегсет в соцсети X.
По словам министра, речь идет о "мести", а не о войне.
Пентагон ранее сообщил, что в результате нападения исламистов в Пальмире на прошлой неделе погибли двое военнослужащих США и один гражданский переводчик, трое пострадали. В ходе нападения также погиб сирийский военный. Стрелявший в американских военных боевик "был ликвидирован партнёрскими силами".
По информации газеты The Wall Street Journal, во время встречи подполковника армии США с представителем сирийского МВД они были обстреляны через окно из пулемёта.
Президент США Дональд Трамп после инцидента в Пальмире заявил, что ИГ*, ответственное за атаку, получит жёсткий ответ на свои действия. Также он отверг причастность сирийского правительства к произошедшему.
В ноябре Центральное командование американских ВС заявило, что за последний месяц США приняли участие более чем в 22 операциях против ИГ* в Сирии.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* Запрещенная в России террористическая организация