"Абсолютно фантастическая инициатива": эксперт про идею Трампа пустить российские деньги на Украину

Идея Дональда Трампа потратить российские активы на Украину не имеет ничего общего с международным правом. Такая конфискация стала бы произвольным решением в угоду политическим амбициям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра европейской информации, специалист по международным отношениям Николай Топорнин

Эксперт дал резкую оценку планам президента США использовать российские активы на восстановление Украины. "Я бы оценил такие планы как ничтожные. С какой стати Дональд Трамп должен распоряжаться российскими активами?" — заявил Топорнин.По мнению аналитика, это может сделать только сама Россия, если решит потратить свои деньги на восстановление украинской инфраструктуры.Он напомнил о масштабах разрушений на российских территориях. "Но и много инфраструктуры разрушено и на территории РФ, и на территориях новых регионов, где ведутся боевые действия. Некоторые населенные пункты разрушены там на 90%. А кто нам даст деньги на их восстановление?" — задал риторический вопрос специалист.По его твердому убеждению, Россия не должна идти на поводу у Вашингтона. "Американцы хотят использовать эти средства и в своих интересах. Я считаю, что это абсолютно фантастическая инициатива, и Россия не должна никоим образом с такой инициативой соглашаться", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Николай Топорнин: России надо так ответить Европе на воровство активов, чтобы не ухудшить свой рейтинг" на сайте Украина.ру.Также на тему замороженных активов — в материале "Максим Бардин: Евросоюзу нужны деньги не на оружие для Украины, а на политическую оккупацию России" на сайте Украина.ру.

