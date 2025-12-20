Президент в Простоквашино, "лежачая" статуя Свободы и выживший Нео. Неделя необычных фотофактов - 20.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251220/prezident-v-prostokvashino-lezhachaya-statuya-svobody-i-vyzhivshiy-neo-nedelya-neobychnykh-fotofaktov-1073351867.html
Президент в Простоквашино, "лежачая" статуя Свободы и выживший Нео. Неделя необычных фотофактов
Президент в Простоквашино, "лежачая" статуя Свободы и выживший Нео. Неделя необычных фотофактов - 20.12.2025 Украина.ру
Президент в Простоквашино, "лежачая" статуя Свободы и выживший Нео. Неделя необычных фотофактов
Латвия попала в скандал после того, как польскому президенту для госвизита подали грязный автомобиль. В Бразилии обрушилась копия статуи Свободы. "Союзмультфильм" подтвердил появление президента России Владимира Путина в "Простоквашино"". Дональду Трампу подарили кипу с его портретом во время торжественной Хануки в Белом доме
2025-12-20T05:57
2025-12-20T05:57
фото
эксклюзив
кндр
россия
польша
далай-лама
владимир путин
дональд трамп
мид
фифа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069215934_32:0:1154:631_1920x0_80_0_0_383135015865da316b7eab742ca8fa99.jpg
В субботу, 13 декабря, парламентская делегация во главе с депутатами от партии "Эстония 200" во время визита в Индию устроила шумный кутеж. Не успев прийти в себя, члены делегации в таком виде явились на аудиенцию к духовному лидеру тибетских буддистов Далай-ламе.Принимающая сторона была вынуждена публично сделать им замечание, указав, что 88-летний Далай-лама не переносит запах застоявшегося алкоголя и табака, и попросив проявить уважение.В тот же день в Пхеньяне прошла торжественная церемония встречи военнослужащих КНДР, вернувшихся после выполнения, принимавших участие в боевых действиях на территории России. На мероприятии лично присутствовал верховный лидер КНДР Ким Чен Ын. Он поблагодарил командиров и солдат за проявленные "геройство и профессионализм" и за успешное выполнение задачи. В воскресенье, 14 декабря, во время официального визита президента Польши Кароля Навроцкого в Латвию произошёл дипломатический инцидент. Для транспортировки польской делегации был предоставлен грязный автомобиль, фотография которого вызвала негативную реакцию в соцсетях.Представитель МИД Польши Мацей Вевиорс указал, что организация транспорта — обязанность принимающей стороны, но в то же время отметил, что в тот день в Риге шёл дождь, а в аэропорту отсутствовала автомойка.В понедельник, 15 декабря, стало известно, что Лев по кличке Нео, получивший ранения в результате удара беспилотников ВСУ по частному зоопарку в селе Васильевка Запорожской области, остался жив, но его состояние оценивается как тяжёлое. Об этом сообщил руководитель Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников Александр Пылышенко."Через несколько часов после того, как это все случилось, мы изолировали животных — лев практически не подавал признаков жизни. Поэтому в голове, конечно, сразу закралось самое нехорошее. Слава богу, что животное осталось травмированным, но живым", — рассказал Пылышенко. Во вторник, 16 декабря, в бразильском муниципалитете Гуаиба произошло обрушение почти 40-метровой копии статуи Свободы, установленной на автостоянке торгового центра. Сильный ветер повалил 24-метровую скульптуру, которая раскололась на части, оставив неповреждённым лишь 11-метровый постамент.Инцидент был заснят на видео. Памятник являлся местной достопримечательностью и был установлен напротив ресторана McDonald's.В среду, 17 декабря, "Союзмультфильм" подтвердил появление президента России Владимира Путина в "Простоквашино"". Председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева отметила, что появление персонажа Путина в "Простоквашино" может стать "мягкой силой" для продвижения российской культуры в мире. По ее словам, президент создаст прекрасный дуэт с котом Матроскиным.Тогда же, 17 декабря, во время торжественного приёма в Белом доме по случаю еврейского праздника Ханука коллекция президента США Дональда Трампа пополнилась необычным подарком. Гостями были еврейские лидеры, многие из которых были в кипах, а самому президенту подарили одну из таких ермолок.На подаренном головном уборе был изображён портрет Трампа с поднятой рукой и нанесена надпись "Борись". Такие же кипы носили и некоторые из присутствовавших в зале гостей, что привлекло внимание присутствующих.В среду также в финале Межконтинентального кубка футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" впервые завоевал этот трофей, обыграв бразильский "Фламенго". Основное время матча завершилось со счётом 1:1, а судьбу встречи решила серия пенальти.Главным героем матча стал российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов. В серии послематчевых пенальти он отразил четыре удара подряд, что стало беспрецедентным достижением в истории турниров под эгидой ФИФА. Его феноменальная игра обеспечила победу парижскому клубу со счётом 2:1.В четверг, 18 декабря, в Брюсселе фермеры на тракторах провели масштабную акцию протеста, попытавшись прорваться через полицейские ограждения у зданий Евросоюза. В ходе столкновений силовики применили водомёты и слезоточивый газ, а протестующие в ответ забросали их картофелем и запускали фейерверки.Протест был организован молодёжной фермерской ассоциацией ЕС в день саммита лидеров Евросоюза. Аграрии требуют обратить внимание на свои проблемы, в то время как на встрече обсуждаются бюджеты блока и вопросы финансирования Украины.В пятницу, 19 декабря, в прямом эфире прошла программа "Итоги года с Владимиром Путиным". Президент России ответил на самые волнующие граждан страны вопросы, а также поднял давно обсуждаемые в СМИ темы. Издание Украина.ру представляет подборку самых интересных фотографий с мероприятия.
кндр
россия
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Кристина Черкасова
Кристина Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069215934_172:0:1013:631_1920x0_80_0_0_7cb263fd70c212648eaf8be7de9673c4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
фото, эксклюзив, кндр, россия, польша, далай-лама, владимир путин, дональд трамп, мид, фифа, вооруженные силы украины, ес, пресс-конференция с путиным, прямая линия с владимиром путиным, бпла
фото, Эксклюзив, КНДР, Россия, Польша, Далай-лама, Владимир Путин, Дональд Трамп, МИД, ФИФА, Вооруженные силы Украины, ЕС, Пресс-конференция с Путиным, Прямая линия с Владимиром Путиным, БПЛА

Президент в Простоквашино, "лежачая" статуя Свободы и выживший Нео. Неделя необычных фотофактов

05:57 20.12.2025
 
© Фото : сгенерировано ИИНеделя необычных фотофактов
Неделя необычных фотофактов - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото : сгенерировано ИИ
Читать в
ДзенTelegram
Кристина
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Илья
Богачёв
автор издания Украина.ру
Все материалы
Латвия попала в скандал после того, как польскому президенту для госвизита подали грязный автомобиль. В Бразилии обрушилась копия статуи Свободы. "Союзмультфильм" подтвердил появление президента России Владимира Путина в "Простоквашино"". Дональду Трампу подарили кипу с его портретом во время торжественной Хануки в Белом доме
В субботу, 13 декабря, парламентская делегация во главе с депутатами от партии "Эстония 200" во время визита в Индию устроила шумный кутеж. Не успев прийти в себя, члены делегации в таком виде явились на аудиенцию к духовному лидеру тибетских буддистов Далай-ламе.
Принимающая сторона была вынуждена публично сделать им замечание, указав, что 88-летний Далай-лама не переносит запах застоявшегося алкоголя и табака, и попросив проявить уважение.
© Фото : rus.DELFI.ee
- РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : rus.DELFI.ee
В тот же день в Пхеньяне прошла торжественная церемония встречи военнослужащих КНДР, вернувшихся после выполнения, принимавших участие в боевых действиях на территории России.
На мероприятии лично присутствовал верховный лидер КНДР Ким Чен Ын. Он поблагодарил командиров и солдат за проявленные "геройство и профессионализм" и за успешное выполнение задачи.
© Фото : KCNA
- РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : KCNA
В воскресенье, 14 декабря, во время официального визита президента Польши Кароля Навроцкого в Латвию произошёл дипломатический инцидент. Для транспортировки польской делегации был предоставлен грязный автомобиль, фотография которого вызвала негативную реакцию в соцсетях.
Представитель МИД Польши Мацей Вевиорс указал, что организация транспорта — обязанность принимающей стороны, но в то же время отметил, что в тот день в Риге шёл дождь, а в аэропорту отсутствовала автомойка.
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : соцсети
В понедельник, 15 декабря, стало известно, что Лев по кличке Нео, получивший ранения в результате удара беспилотников ВСУ по частному зоопарку в селе Васильевка Запорожской области, остался жив, но его состояние оценивается как тяжёлое. Об этом сообщил руководитель Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников Александр Пылышенко.
"Через несколько часов после того, как это все случилось, мы изолировали животных — лев практически не подавал признаков жизни. Поэтому в голове, конечно, сразу закралось самое нехорошее. Слава богу, что животное осталось травмированным, но живым", — рассказал Пылышенко.
© Фото : скриншот видео
- РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : скриншот видео
Во вторник, 16 декабря, в бразильском муниципалитете Гуаиба произошло обрушение почти 40-метровой копии статуи Свободы, установленной на автостоянке торгового центра. Сильный ветер повалил 24-метровую скульптуру, которая раскололась на части, оставив неповреждённым лишь 11-метровый постамент.
Инцидент был заснят на видео. Памятник являлся местной достопримечательностью и был установлен напротив ресторана McDonald's.
© Фото : соцсети
1 из 2
© Фото : соцсети
© Фото : соцсети
2 из 2
© Фото : соцсети
1 из 2
© Фото : соцсети
2 из 2
© Фото : соцсети
В среду, 17 декабря, "Союзмультфильм" подтвердил появление президента России Владимира Путина в "Простоквашино"". Председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева отметила, что появление персонажа Путина в "Простоквашино" может стать "мягкой силой" для продвижения российской культуры в мире. По ее словам, президент создаст прекрасный дуэт с котом Матроскиным.
© Фото : "Союзмультфильм"
- РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : "Союзмультфильм"
Тогда же, 17 декабря, во время торжественного приёма в Белом доме по случаю еврейского праздника Ханука коллекция президента США Дональда Трампа пополнилась необычным подарком. Гостями были еврейские лидеры, многие из которых были в кипах, а самому президенту подарили одну из таких ермолок.
На подаренном головном уборе был изображён портрет Трампа с поднятой рукой и нанесена надпись "Борись". Такие же кипы носили и некоторые из присутствовавших в зале гостей, что привлекло внимание присутствующих.
© Getty Images / Anna Moneymaker
1 из 2

© Getty Images / Anna Moneymaker
© Getty Images / Anna Moneymaker
2 из 2

© Getty Images / Anna Moneymaker
1 из 2

© Getty Images / Anna Moneymaker
2 из 2

© Getty Images / Anna Moneymaker
В среду также в финале Межконтинентального кубка футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" впервые завоевал этот трофей, обыграв бразильский "Фламенго". Основное время матча завершилось со счётом 1:1, а судьбу встречи решила серия пенальти.
Главным героем матча стал российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов. В серии послематчевых пенальти он отразил четыре удара подряд, что стало беспрецедентным достижением в истории турниров под эгидой ФИФА. Его феноменальная игра обеспечила победу парижскому клубу со счётом 2:1.
© X / Paris Saint-Germain
1 из 3
© X / Paris Saint-Germain
© AP / Hussein Sayed
2 из 3

© AP / Hussein Sayed
© AP / Hussein Sayed
3 из 3

© AP / Hussein Sayed
1 из 3
© X / Paris Saint-Germain
2 из 3

© AP / Hussein Sayed
3 из 3

© AP / Hussein Sayed
В четверг, 18 декабря, в Брюсселе фермеры на тракторах провели масштабную акцию протеста, попытавшись прорваться через полицейские ограждения у зданий Евросоюза. В ходе столкновений силовики применили водомёты и слезоточивый газ, а протестующие в ответ забросали их картофелем и запускали фейерверки.
Протест был организован молодёжной фермерской ассоциацией ЕС в день саммита лидеров Евросоюза. Аграрии требуют обратить внимание на свои проблемы, в то время как на встрече обсуждаются бюджеты блока и вопросы финансирования Украины.
© Getty Images / Anadolu
- РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Getty Images / Anadolu
В пятницу, 19 декабря, в прямом эфире прошла программа "Итоги года с Владимиром Путиным". Президент России ответил на самые волнующие граждан страны вопросы, а также поднял давно обсуждаемые в СМИ темы. Издание Украина.ру представляет подборку самых интересных фотографий с мероприятия.
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк

Подготовка к Итогам года с Владимиром Путиным
1 из 7

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Подготовка к Итогам года с Владимиром Путиным
2 из 7

© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк

Подготовка к Итогам года с Владимиром Путиным
3 из 7

© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Трансляция итогов года с президентом России
4 из 7

© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Итоги года с Владимиром Путиным
5 из 7

© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк

Подготовка к Итогам года с Владимиром Путиным
6 из 7

© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк19 декабря 2025. Корреспондент BBC News Стивен Розенберг во время специальной программы "Итоги года" с Владимиром Путиным в Москве.
Итоги года с Владимиром Путиным
7 из 7
19 декабря 2025. Корреспондент BBC News Стивен Розенберг во время специальной программы "Итоги года" с Владимиром Путиным в Москве.
© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
1 из 7

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
2 из 7

© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
3 из 7

© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
4 из 7

© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 7

© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 7

© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
7 из 7
19 декабря 2025. Корреспондент BBC News Стивен Розенберг во время специальной программы "Итоги года" с Владимиром Путиным в Москве.
© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
фотоЭксклюзивКНДРРоссияПольшаДалай-ламаВладимир ПутинДональд ТрампМИДФИФАВооруженные силы УкраиныЕСПресс-конференция с ПутинымПрямая линия с Владимиром ПутинымБПЛА
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:28Новый облик войны: к чему готовиться? Эксперты о том, как развитие боевой техники и ИИ меняет мир
10:08"Чего стоять на пороге?", "мост выйдет из чата". Хроника событий на утро 20 декабря
10:00Россия решает вопрос окончательно! Колташов объяснил, к чему готовиться Украине и Европе
09:51Трамп летит во Флориду на ключевые переговоры по Украине
09:36В Минобороны раскрыли количество уничтоженных украинских беспилотников за ночь
09:19Путин поздравил сотрудников российских спецслужб с профессиональным праздником. Новости к этому часу
08:00Украинский генерал Омельянович-Павленко: от Николая II до Адольфа I
06:00"Зайды", "москворотые", "узкоязычные": почему во Львове травят детей-беженцев
06:00"Ему все равно, что будет с Украиной": эксперт заявил о бессмысленности переговоров с Зеленским
05:59Путин в "Простоквашино", Трамп в Библии, его жена в кино, Штирлиц в Москве. События культуры
05:57Президент в Простоквашино, "лежачая" статуя Свободы и выживший Нео. Неделя необычных фотофактов
05:55Владимир Орлов: Если Россия автоматизирует борьбу с дронами ВСУ в серой зоне, то вернет танки на поле боя
05:53"Под Запорожьем осталась пара десятков солдат на километр". Что говорят на Украине о ситуации на фронте
05:45"Мы можем минировать Одесский залив": историк предложил жесткий ответ на удары по российскому флоту
05:30Колташов: "Нацизм в Европе, возрожденный при участии США, должен быть уничтожен второй раз"
05:15"Абсолютно фантастическая инициатива": эксперт про идею Трампа пустить российские деньги на Украину
05:00Миллиарды для Киева: эксперт озвучил главный вопрос, который волнует лидеров Евросоюза
04:47Добиваем логистику на побережье. Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:45"Мы сами кого угодно прокормим": Ищенко предрек поставки гуманитарной помощи в США и Европу
04:30Что ждет города после освобождения: экономист Колташов спрогнозировал два сценария
Лента новостейМолния