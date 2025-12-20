https://ukraina.ru/20251220/prezident-v-prostokvashino-lezhachaya-statuya-svobody-i-vyzhivshiy-neo-nedelya-neobychnykh-fotofaktov-1073351867.html

Президент в Простоквашино, "лежачая" статуя Свободы и выживший Нео. Неделя необычных фотофактов

Президент в Простоквашино, "лежачая" статуя Свободы и выживший Нео. Неделя необычных фотофактов - 20.12.2025

Президент в Простоквашино, "лежачая" статуя Свободы и выживший Нео. Неделя необычных фотофактов

Латвия попала в скандал после того, как польскому президенту для госвизита подали грязный автомобиль. В Бразилии обрушилась копия статуи Свободы. "Союзмультфильм" подтвердил появление президента России Владимира Путина в "Простоквашино"". Дональду Трампу подарили кипу с его портретом во время торжественной Хануки в Белом доме

В субботу, 13 декабря, парламентская делегация во главе с депутатами от партии "Эстония 200" во время визита в Индию устроила шумный кутеж. Не успев прийти в себя, члены делегации в таком виде явились на аудиенцию к духовному лидеру тибетских буддистов Далай-ламе.Принимающая сторона была вынуждена публично сделать им замечание, указав, что 88-летний Далай-лама не переносит запах застоявшегося алкоголя и табака, и попросив проявить уважение.В тот же день в Пхеньяне прошла торжественная церемония встречи военнослужащих КНДР, вернувшихся после выполнения, принимавших участие в боевых действиях на территории России. На мероприятии лично присутствовал верховный лидер КНДР Ким Чен Ын. Он поблагодарил командиров и солдат за проявленные "геройство и профессионализм" и за успешное выполнение задачи. В воскресенье, 14 декабря, во время официального визита президента Польши Кароля Навроцкого в Латвию произошёл дипломатический инцидент. Для транспортировки польской делегации был предоставлен грязный автомобиль, фотография которого вызвала негативную реакцию в соцсетях.Представитель МИД Польши Мацей Вевиорс указал, что организация транспорта — обязанность принимающей стороны, но в то же время отметил, что в тот день в Риге шёл дождь, а в аэропорту отсутствовала автомойка.В понедельник, 15 декабря, стало известно, что Лев по кличке Нео, получивший ранения в результате удара беспилотников ВСУ по частному зоопарку в селе Васильевка Запорожской области, остался жив, но его состояние оценивается как тяжёлое. Об этом сообщил руководитель Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников Александр Пылышенко."Через несколько часов после того, как это все случилось, мы изолировали животных — лев практически не подавал признаков жизни. Поэтому в голове, конечно, сразу закралось самое нехорошее. Слава богу, что животное осталось травмированным, но живым", — рассказал Пылышенко. Во вторник, 16 декабря, в бразильском муниципалитете Гуаиба произошло обрушение почти 40-метровой копии статуи Свободы, установленной на автостоянке торгового центра. Сильный ветер повалил 24-метровую скульптуру, которая раскололась на части, оставив неповреждённым лишь 11-метровый постамент.Инцидент был заснят на видео. Памятник являлся местной достопримечательностью и был установлен напротив ресторана McDonald's.В среду, 17 декабря, "Союзмультфильм" подтвердил появление президента России Владимира Путина в "Простоквашино"". Председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева отметила, что появление персонажа Путина в "Простоквашино" может стать "мягкой силой" для продвижения российской культуры в мире. По ее словам, президент создаст прекрасный дуэт с котом Матроскиным.Тогда же, 17 декабря, во время торжественного приёма в Белом доме по случаю еврейского праздника Ханука коллекция президента США Дональда Трампа пополнилась необычным подарком. Гостями были еврейские лидеры, многие из которых были в кипах, а самому президенту подарили одну из таких ермолок.На подаренном головном уборе был изображён портрет Трампа с поднятой рукой и нанесена надпись "Борись". Такие же кипы носили и некоторые из присутствовавших в зале гостей, что привлекло внимание присутствующих.В среду также в финале Межконтинентального кубка футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" впервые завоевал этот трофей, обыграв бразильский "Фламенго". Основное время матча завершилось со счётом 1:1, а судьбу встречи решила серия пенальти.Главным героем матча стал российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов. В серии послематчевых пенальти он отразил четыре удара подряд, что стало беспрецедентным достижением в истории турниров под эгидой ФИФА. Его феноменальная игра обеспечила победу парижскому клубу со счётом 2:1.В четверг, 18 декабря, в Брюсселе фермеры на тракторах провели масштабную акцию протеста, попытавшись прорваться через полицейские ограждения у зданий Евросоюза. В ходе столкновений силовики применили водомёты и слезоточивый газ, а протестующие в ответ забросали их картофелем и запускали фейерверки.Протест был организован молодёжной фермерской ассоциацией ЕС в день саммита лидеров Евросоюза. Аграрии требуют обратить внимание на свои проблемы, в то время как на встрече обсуждаются бюджеты блока и вопросы финансирования Украины.В пятницу, 19 декабря, в прямом эфире прошла программа "Итоги года с Владимиром Путиным". Президент России ответил на самые волнующие граждан страны вопросы, а также поднял давно обсуждаемые в СМИ темы. Издание Украина.ру представляет подборку самых интересных фотографий с мероприятия.

