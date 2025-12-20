https://ukraina.ru/20251220/my-dobilis-pereloma-v-malom-vozdukhe-voenkor-o-tom-kak-vs-rf-davyat-vsu-preimuschestvom-v-dronakh-1073257856.html

"Мы добились перелома в малом воздухе": военкор о том, как ВС РФ давят ВСУ преимуществом в дронах

"Мы добились перелома в малом воздухе": военкор о том, как ВС РФ давят ВСУ преимуществом в дронах - 20.12.2025 Украина.ру

"Мы добились перелома в малом воздухе": военкор о том, как ВС РФ давят ВСУ преимуществом в дронах

В российской армии сформировался отдельный род войск беспилотных систем. Украинская сторона подтверждает, что российские военные добились перелома в малом воздухе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий

2025-12-20T04:15

2025-12-20T04:15

2025-12-20T04:15

новости

россия

украина

украина.ру

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

прогнозы сво

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/10/1070176287_0:53:3453:1995_1920x0_80_0_0_43a85ed2ab5aebc770ef4fb084356908.jpg

Отвечая на вопрос о факторах высокого темпа продвижения ВС РФ, эксперт был краток. "Сами украинцы подтверждают, что мы добились перелома в малом воздухе. У нас сформировался отдельный род войск беспилотных систем... За счет преимущества в дронах мы и давим", — заявил Коц.Военкор подробно описал современную тактику применения БПЛА. "Летит матка, у нее под крыльями несколько fpv-шек, она их сбрасывает, они летят выполнять задания. Матка еще и работает как ретранслятор для передачи сигнала", — рассказал он. Именно господство в "малом воздухе", по словам Коца, определяет нынешний характер наступлений. "Танковых прорывов даже батальонного уровня не будет, потому что война сильно изменилась. Пока же поселки действительно берут группой в три-четыре человека без бронетехники", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия решится отрезать Украину от выхода к морю, ей придется провести новую мобилизацию" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Бирюк": Попадал под FPV, хулиганил с минами, оптоволокно оставило шрам на лице" на сайте Украина.ру.

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, fpv-дрон, дроны, бронетехника, бпла, украина.ру дзен, дзен сво