"Мы добились перелома в малом воздухе": военкор о том, как ВС РФ давят ВСУ преимуществом в дронах
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов БПЛА группировки "Центр"
В российской армии сформировался отдельный род войск беспилотных систем. Украинская сторона подтверждает, что российские военные добились перелома в малом воздухе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий
Отвечая на вопрос о факторах высокого темпа продвижения ВС РФ, эксперт был краток. "Сами украинцы подтверждают, что мы добились перелома в малом воздухе. У нас сформировался отдельный род войск беспилотных систем... За счет преимущества в дронах мы и давим", — заявил Коц.
Военкор подробно описал современную тактику применения БПЛА. "Летит матка, у нее под крыльями несколько fpv-шек, она их сбрасывает, они летят выполнять задания. Матка еще и работает как ретранслятор для передачи сигнала", — рассказал он.
"Сейчас у нас тоже есть fpv, которые могут работать стаей... Они летят в паре и в зависимости от обнаруженной цели один оператор выбирает, каким боезарядом лучше ударить", — добавил эксперт.
Именно господство в "малом воздухе", по словам Коца, определяет нынешний характер наступлений. "Танковых прорывов даже батальонного уровня не будет, потому что война сильно изменилась. Пока же поселки действительно берут группой в три-четыре человека без бронетехники", — подытожил собеседник издания.
