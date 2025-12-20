"А что мы там будем обсуждать?" Василий Колташов раскритиковал идею создания Core 5 - 20.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251220/a-chto-my-tam-budem-obsuzhdat-vasiliy-koltashov-raskritikoval-ideyu-sozdaniya-core-5-1073332710.html
"А что мы там будем обсуждать?" Василий Колташов раскритиковал идею создания Core 5
"А что мы там будем обсуждать?" Василий Колташов раскритиковал идею создания Core 5 - 20.12.2025 Украина.ру
"А что мы там будем обсуждать?" Василий Колташов раскритиковал идею создания Core 5
Идея создания нового объединения Core 5 нежизнеспособна из-за политики Вашингтона. Доверие к США подорвано, а у России нет тем для обсуждения, кроме американских санкций и конфискаций. Об этом экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-12-20T04:00
2025-12-20T04:00
новости
сша
вашингтон
россия
колташов
дональд трамп
украина.ру
ес
роснефть
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0f/1058945694_0:78:1200:753_1920x0_80_0_0_853d015b3b30f6998b2b3aea4c83efcc.jpg
В настоящее время в США активно обсуждают возможность создания объединения под названием Core 5 ("Ключевая пятерка") на замену G8, куда вошли бы США, КНР, Индия, Япония и Российская Федерация. При этом там нет ни одного представителя ЕС.Комментируя идею Core 5, эксперт поставил под сомнение саму повестку возможных встреч, перечислив ряд острых вопросов. "Почему эта формула С-5 совершенно нерабочая? А что мы там будем обсуждать?" — заявил Колташов. По его словам, обсуждать там будет нечего, кроме американских тарифов, санкций, атак на "Лукойл" и "Роснефть" или незаконного удержания российской собственности.Эксперт напомнил, что администрация Дональда Трампа не только не нормализовала отношения, но и усугубила ситуацию. "А так Трамп сделал все, чтобы в России продолжали считать Америку врагом. Еще раз. Именно Трамп сохранил старые санкции и ввел новые", — подчеркнул политолог, добавив, что именно президент США предлагал прекратить покупать российскую нефть по всему миру.Колташов подвел итог, заявив, что политика Вашингтона привела к глубочайшему кризису доверия. "Трамп не понимает, что политика США и его личная позиция привела к колоссальному недоверию к Вашингтону. США потеряли лицо. Они недоговороспособны", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Василий Колташов: США делают все, чтобы втянуть Европу в торговую войну с Китаем и прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию вокруг переговоров — в материале "Окуклиться и отгородиться не получится. Сергей Ермаков о том, готовы ли США отказаться от НАТО и Европы" на сайте Украина.ру.
сша
вашингтон
россия
китай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0f/1058945694_47:0:1154:830_1920x0_80_0_0_a0a693adb742f8ab0ef03246a546e0c1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, вашингтон, россия, колташов, дональд трамп, украина.ру, ес, роснефть, санкции, китай, нефть, кризис, международные отношения, новости россии
Новости, США, Вашингтон, Россия, Колташов, Дональд Трамп, Украина.ру, ЕС, Роснефть, санкции, Китай, нефть, кризис, международные отношения, новости России

"А что мы там будем обсуждать?" Василий Колташов раскритиковал идею создания Core 5

04:00 20.12.2025
 
© ФотоФото: Россия и США
Фото: Россия и США - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Идея создания нового объединения Core 5 нежизнеспособна из-за политики Вашингтона. Доверие к США подорвано, а у России нет тем для обсуждения, кроме американских санкций и конфискаций. Об этом экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью изданию Украина.ру
В настоящее время в США активно обсуждают возможность создания объединения под названием Core 5 ("Ключевая пятерка") на замену G8, куда вошли бы США, КНР, Индия, Япония и Российская Федерация. При этом там нет ни одного представителя ЕС.
Комментируя идею Core 5, эксперт поставил под сомнение саму повестку возможных встреч, перечислив ряд острых вопросов. "Почему эта формула С-5 совершенно нерабочая? А что мы там будем обсуждать?" — заявил Колташов.
По его словам, обсуждать там будет нечего, кроме американских тарифов, санкций, атак на "Лукойл" и "Роснефть" или незаконного удержания российской собственности.
Эксперт напомнил, что администрация Дональда Трампа не только не нормализовала отношения, но и усугубила ситуацию.
"А так Трамп сделал все, чтобы в России продолжали считать Америку врагом. Еще раз. Именно Трамп сохранил старые санкции и ввел новые", — подчеркнул политолог, добавив, что именно президент США предлагал прекратить покупать российскую нефть по всему миру.
Колташов подвел итог, заявив, что политика Вашингтона привела к глубочайшему кризису доверия. "Трамп не понимает, что политика США и его личная позиция привела к колоссальному недоверию к Вашингтону. США потеряли лицо. Они недоговороспособны", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Василий Колташов: США делают все, чтобы втянуть Европу в торговую войну с Китаем и прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.
Также про ситуацию вокруг переговоров — в материале "Окуклиться и отгородиться не получится. Сергей Ермаков о том, готовы ли США отказаться от НАТО и Европы" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАВашингтонРоссияКолташовДональд ТрампУкраина.руЕСРоснефтьсанкцииКитайнефтькризисмеждународные отношенияновости России
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:28Новый облик войны: к чему готовиться? Эксперты о том, как развитие боевой техники и ИИ меняет мир
10:08"Чего стоять на пороге?", "мост выйдет из чата". Хроника событий на утро 20 декабря
10:00Россия решает вопрос окончательно! Колташов объяснил, к чему готовиться Украине и Европе
09:51Трамп летит во Флориду на ключевые переговоры по Украине
09:36В Минобороны раскрыли количество уничтоженных украинских беспилотников за ночь
09:19Путин поздравил сотрудников российских спецслужб с профессиональным праздником. Новости к этому часу
08:00Украинский генерал Омельянович-Павленко: от Николая II до Адольфа I
06:00"Зайды", "москворотые", "узкоязычные": почему во Львове травят детей-беженцев
06:00"Ему все равно, что будет с Украиной": эксперт заявил о бессмысленности переговоров с Зеленским
05:59Путин в "Простоквашино", Трамп в Библии, его жена в кино, Штирлиц в Москве. События культуры
05:57Президент в Простоквашино, "лежачая" статуя Свободы и выживший Нео. Неделя необычных фотофактов
05:55Владимир Орлов: Если Россия автоматизирует борьбу с дронами ВСУ в серой зоне, то вернет танки на поле боя
05:53"Под Запорожьем осталась пара десятков солдат на километр". Что говорят на Украине о ситуации на фронте
05:45"Мы можем минировать Одесский залив": историк предложил жесткий ответ на удары по российскому флоту
05:30Колташов: "Нацизм в Европе, возрожденный при участии США, должен быть уничтожен второй раз"
05:15"Абсолютно фантастическая инициатива": эксперт про идею Трампа пустить российские деньги на Украину
05:00Миллиарды для Киева: эксперт озвучил главный вопрос, который волнует лидеров Евросоюза
04:47Добиваем логистику на побережье. Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:45"Мы сами кого угодно прокормим": Ищенко предрек поставки гуманитарной помощи в США и Европу
04:30Что ждет города после освобождения: экономист Колташов спрогнозировал два сценария
Лента новостейМолния