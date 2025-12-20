https://ukraina.ru/20251220/a-chto-my-tam-budem-obsuzhdat-vasiliy-koltashov-raskritikoval-ideyu-sozdaniya-core-5-1073332710.html

"А что мы там будем обсуждать?" Василий Колташов раскритиковал идею создания Core 5

Идея создания нового объединения Core 5 нежизнеспособна из-за политики Вашингтона. Доверие к США подорвано, а у России нет тем для обсуждения, кроме американских санкций и конфискаций. Об этом экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью изданию Украина.ру

В настоящее время в США активно обсуждают возможность создания объединения под названием Core 5 ("Ключевая пятерка") на замену G8, куда вошли бы США, КНР, Индия, Япония и Российская Федерация. При этом там нет ни одного представителя ЕС.Комментируя идею Core 5, эксперт поставил под сомнение саму повестку возможных встреч, перечислив ряд острых вопросов. "Почему эта формула С-5 совершенно нерабочая? А что мы там будем обсуждать?" — заявил Колташов. По его словам, обсуждать там будет нечего, кроме американских тарифов, санкций, атак на "Лукойл" и "Роснефть" или незаконного удержания российской собственности.Эксперт напомнил, что администрация Дональда Трампа не только не нормализовала отношения, но и усугубила ситуацию. "А так Трамп сделал все, чтобы в России продолжали считать Америку врагом. Еще раз. Именно Трамп сохранил старые санкции и ввел новые", — подчеркнул политолог, добавив, что именно президент США предлагал прекратить покупать российскую нефть по всему миру.Колташов подвел итог, заявив, что политика Вашингтона привела к глубочайшему кризису доверия. "Трамп не понимает, что политика США и его личная позиция привела к колоссальному недоверию к Вашингтону. США потеряли лицо. Они недоговороспособны", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Василий Колташов: США делают все, чтобы втянуть Европу в торговую войну с Китаем и прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию вокруг переговоров — в материале "Окуклиться и отгородиться не получится. Сергей Ермаков о том, готовы ли США отказаться от НАТО и Европы" на сайте Украина.ру.

