Миллиарды для Киева: эксперт озвучил главный вопрос, который волнует лидеров Евросоюза
Миллиарды для Киева: эксперт озвучил главный вопрос, который волнует лидеров Евросоюза
Миллиарды для Киева: эксперт озвучил главный вопрос, который волнует лидеров Евросоюза - 20.12.2025 Украина.ру
Миллиарды для Киева: эксперт озвучил главный вопрос, который волнует лидеров Евросоюза
Лидеры ЕС уже осознали, что основное финансовое бремя поддержки Украины ляжет на их бюджеты. Поиск любых альтернативных источников упирается в сложный механизм принятия решений в Евросоюзе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра европейской информации, специалист по международным отношениям Николай Топорнин
2025-12-20T05:00
2025-12-20T05:00
Отвечая на вопрос о поиске альтернатив замороженным активам, эксперт подтвердил, что формальные возможности существуют. "Альтернативные варианты всегда есть. В международных финансах есть разные способы привлечения средств, в том числе в виде кредитов, займов, субвенций", — заявил Топорнин.Он сразу указал на главную практическую проблему, с которой столкнулся Брюссель. "Другое дело, как на практике эти деньги найти. Это главный вопрос, который волнует лидеров Евросоюза", — пояснил специалист.Топорнин подчеркнул, что европейцам придется рассчитывать на собственные ресурсы. "Они сейчас понимают, что им придется нести на себе бремя поддержки Украины, поэтому изыскивают средства, на которые можно было бы рассчитывать", — отметил эксперт.Что касается конкретных механизмов вроде резервных фондов, то и здесь возникают непреодолимые сложности. "Здесь тоже нужно получить согласие государств-членов, потому что многие страны, особенно из Восточной Европы, рассчитывают на эти средства", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Николай Топорнин: России надо так ответить Европе на воровство активов, чтобы не ухудшить свой рейтинг" на сайте Украина.ру.Также по теме: "Окуклиться и отгородиться не получится. Сергей Ермаков о том, готовы ли США отказаться от НАТО и Европы" на сайте Украина.ру.
Миллиарды для Киева: эксперт озвучил главный вопрос, который волнует лидеров Евросоюза

05:00 20.12.2025
 
© Фото : сгенерировано ИИУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото : сгенерировано ИИ
Лидеры ЕС уже осознали, что основное финансовое бремя поддержки Украины ляжет на их бюджеты. Поиск любых альтернативных источников упирается в сложный механизм принятия решений в Евросоюзе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра европейской информации, специалист по международным отношениям Николай Топорнин
Отвечая на вопрос о поиске альтернатив замороженным активам, эксперт подтвердил, что формальные возможности существуют. "Альтернативные варианты всегда есть. В международных финансах есть разные способы привлечения средств, в том числе в виде кредитов, займов, субвенций", — заявил Топорнин.
Он сразу указал на главную практическую проблему, с которой столкнулся Брюссель. "Другое дело, как на практике эти деньги найти. Это главный вопрос, который волнует лидеров Евросоюза", — пояснил специалист.
Топорнин подчеркнул, что европейцам придется рассчитывать на собственные ресурсы. "Они сейчас понимают, что им придется нести на себе бремя поддержки Украины, поэтому изыскивают средства, на которые можно было бы рассчитывать", — отметил эксперт.
Что касается конкретных механизмов вроде резервных фондов, то и здесь возникают непреодолимые сложности. "Здесь тоже нужно получить согласие государств-членов, потому что многие страны, особенно из Восточной Европы, рассчитывают на эти средства", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Николай Топорнин: России надо так ответить Европе на воровство активов, чтобы не ухудшить свой рейтинг" на сайте Украина.ру.
Также по теме: "Окуклиться и отгородиться не получится. Сергей Ермаков о том, готовы ли США отказаться от НАТО и Европы" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния