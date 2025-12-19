Брюссельская агония и московский триумф. Две картины сегодняшнего дня - 19.12.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251219/bryusselskaya-agoniya-i-moskovskiy-triumf-dve-kartiny-segodnyashnego-dnya-1073393357.html
Брюссельская агония и московский триумф. Две картины сегодняшнего дня
Брюссельская агония и московский триумф. Две картины сегодняшнего дня - 19.12.2025 Украина.ру
Брюссельская агония и московский триумф. Две картины сегодняшнего дня
На фоне провала европейских планов по финансированию Украины и раскола в ЕС президент России Владимир Путин заявил о переходе стратегической инициативы к ВС РФ... Украина.ру, 19.12.2025
2025-12-19T19:29
2025-12-19T19:29
видео
россия
украина
купянск
владимир путин
ес
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/13/1073393197_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bcfb9b58af8de0b6ecc2396557547e4e.png
На фоне провала европейских планов по финансированию Украины и раскола в ЕС президент России Владимир Путин заявил о переходе стратегической инициативы к ВС РФ на всех направлениях, окружении крупной группировки ВСУ под Купянском и подтвердил готовность Москвы к переговорам при отказе Киева от курса НАТО.
россия
украина
купянск
видео, россия, украина, купянск, владимир путин, ес, вооруженные силы украины, нато, видео
Видео, Россия, Украина, Купянск, Владимир Путин, ЕС, Вооруженные силы Украины, НАТО

Брюссельская агония и московский триумф. Две картины сегодняшнего дня

19:29 19.12.2025
 
На фоне провала европейских планов по финансированию Украины и раскола в ЕС президент России Владимир Путин заявил о переходе стратегической инициативы к ВС РФ на всех направлениях, окружении крупной группировки ВСУ под Купянском и подтвердил готовность Москвы к переговорам при отказе Киева от курса НАТО.
ВидеоРоссияУкраинаКупянскВладимир ПутинЕСВооруженные силы УкраиныНАТО
 
Лента новостейМолния