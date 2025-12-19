https://ukraina.ru/20251219/bryusselskaya-agoniya-i-moskovskiy-triumf-dve-kartiny-segodnyashnego-dnya-1073393357.html

Брюссельская агония и московский триумф. Две картины сегодняшнего дня

Брюссельская агония и московский триумф. Две картины сегодняшнего дня - 19.12.2025 Украина.ру

Брюссельская агония и московский триумф. Две картины сегодняшнего дня

На фоне провала европейских планов по финансированию Украины и раскола в ЕС президент России Владимир Путин заявил о переходе стратегической инициативы к ВС РФ... Украина.ру, 19.12.2025

2025-12-19T19:29

2025-12-19T19:29

2025-12-19T19:29

видео

россия

украина

купянск

владимир путин

ес

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/13/1073393197_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bcfb9b58af8de0b6ecc2396557547e4e.png

На фоне провала европейских планов по финансированию Украины и раскола в ЕС президент России Владимир Путин заявил о переходе стратегической инициативы к ВС РФ на всех направлениях, окружении крупной группировки ВСУ под Купянском и подтвердил готовность Москвы к переговорам при отказе Киева от курса НАТО.

россия

украина

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, купянск, владимир путин, ес, вооруженные силы украины, нато, видео