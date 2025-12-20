https://ukraina.ru/20251220/pod-zaporozhem-ostalas-para-desyatkov-soldat-na-kilometr-chto-govoryat-na-ukraine-o-situatsii-na-1073398730.html

"Под Запорожьем осталась пара десятков солдат на километр". Что говорят на Украине о ситуации на фронте

Эксперты, военные и политики на Украине на этой неделе опасались масштабного военного наступления российской армии. Вместе с тем, многих несколько приободрили контратаки ВСУ в Купянске, успехи которых украинская пропаганда преумножает в разы, умалчивая о ситуации на других направлениях

Главком ВСУ Александр Сырский на этой неделе заявил, что РФ ведет стратегическое наступление и для этого увеличила численность войск до 710 000 человек. Новым наступлением россиян украинские военные и чиновники пугают западных партнеров каждый месяц. Сырский заявил об этом на заседании "Раммштайна", что можно расценивать как стремление вытребовать больше вооружений. Его извечный оппонент Марьяна Безуглая, комментируя заявление о наступлении, утверждает, что Украина в свою очередь планирует еще больше усилить мобилизацию.В связи с заявлением Сырского украинские телеграм-каналы вновь подняли тему вероятной активизации в Черниговской области. Оппозиционный телеграм-канал "Легитимный" считает, что россияне держат там крупные силы удаленно от границы. Формируют их якобы давно и проводят подготовку уже месяца четыре. Официальные спикеры ВСУ эту информацию опровергают, утверждая, что она распространяется с целью дезинформации и запугивания.Украинские эксперты паникуют, что в случае дальнейшего растягивания линии фронта прикрывать дыры будет некем. Особенно учитывая то, что силы перебрасывают обычно на какой-нибудь один участок ради медийных "перемог" Зеленского. Пиар локального успеха на фоне системного отступления — ни что иное как попытка замаскировать нарастающий кризис.Сейчас местом такого пиара стал Купянск. Зеленский на днях даже заявил, что съездил туда, сфотографировавшись у стеллы с названием города в километре от него. Об этом тут же раструбил на всех западных ресурсах, обвиняя Россию во лжи."Мое обращение из Купянска укрепило позиции Украины на переговорах. Оно существенно повлияло на США и Европу", — с неприкрытым пафосом заявил Зеленский.Украинский военкор и сержант ВСУ с позывным "Алекс" понадеялся, что возврат контроля над Купянском — "дело нескольких недель".Однако на следующий день два волонтера попытались поехать туда же, стеллу они нашли в ином виде (с отвалившимися нижними буквами), и их почти сразу же атаковал российский дрон. На этом основании на Украине делают вывод, что и фотосессия Зеленского была постановочной.Бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ Сергей Кривонос считает фотомонтаж достаточно грубым."Не надо быть специалистом, чтобы увидеть, что в очередной раз ветер в одну сторону, волосы в другую. И как-то с картинками в очередной раз проколоться. Уже могли бы поднять уровень съёмок и монтажа", — говорит Кривонос.Вместо постановочных фотосессий Кривонос предлагает обратить внимание на Северско-Лиманское направление, которое считает "ключиком к успеху российской наступательной операции, касающейся Славянска и Краматорска".Оппозиционный телеграм-канал "Картель" подчеркивает, что Купянск вновь показывает, что для власти Зеленского жизнь солдат является расходным материалом — ради "бодрых" отчетов, громких заявлений и иллюзии контроля ситуации на фронте.Украинский политолог Андрей Золотарев говорит, что весь Донбасс Киев все равно потеряет, хотя на это могут уйти месяцы боев. Контрнаступление ВСУ в Купянске он считает тактическим результатом, который пытаются выдать за большую победу, но на стратегический баланс и положение дел на фронте это никак не повлияет, по его мнению."К следующему кризису может банально не оказаться в наличии резервов", — предупреждает Золотарев.Оппозиционный телеграм-канал "Резидент" пишет, что Зеленский дал указание Сырскому взять Купянск до Нового года, при этом на Банковой против вывода военных из окруженного Мирнограда. У главкома ВСУ нет резервов для удержания всего фронта, из-за чего принято решение сдать Гуляйполе и медленно отходить к Запорожью.В результате областной центр может превратиться в город-призрак как Херсон. На этой неделе региональные власти объявили принудительную эвакуацию ряда населенных пунктов Запорожского и Пологовского района.Украинский военный паблик Deep State пишет 19 декабря о фактическом хаосе — проблемах с управлением и внутреннем саботаже в 102-й бригаде теробороны в Гуляйполе. Утверждается, что часть офицеров склоняет бойцов к самовольному оставлению позиций, а сами подразделения не понимают, что происходит у соседей, что приводит к дезориентации и дополнительным потерям.Причиной успехов ВС РФ на этом направлении называют тот факт, что ВСУ на передовой держат в окопах пару десятков человек на километр или 300-500 солдат в населенном пункте. Основные силы находятся на расстоянии нескольких километров от ЛБС. Преимущественно это дронщики, атакующие российские штурмовые группы. Однако сейчас КАБы выносят в первую очередь пункты БПЛА ВСУ и логистику, чем резко ослабляют разреженные линии обороны ВСУ.Читайте также: Военный эксперт Владимир Носков: ВС РФ перережут дорогу на Изюм, чтобы усложнить жизнь ВСУ под Славянском

