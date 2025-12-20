https://ukraina.ru/20251220/my-mozhem-minirovat-odesskiy-zaliv-istorik-predlozhil-zhestkiy-otvet-na-udary-po-rossiyskomu-flotu-1073291754.html

"Мы можем минировать Одесский залив": историк предложил жесткий ответ на удары по российскому флоту

"Мы можем минировать Одесский залив": историк предложил жесткий ответ на удары по российскому флоту

"Мы можем минировать Одесский залив": историк предложил жесткий ответ на удары по российскому флоту

Жёстким ответом на атаки по российским танкерам может стать полная морская блокада украинского побережья. Эффективным инструментом для этого являются современные минные заграждения, которые можно установить быстро и дистанционно. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Александр Широкорад

Отвечая на вопрос о возможных ответных шагах на атаки по российским танкера, эксперт предложил жесткие превентивные меры. "Нам следовало бы предупредить США и Европу, что если атаки на наш танкерный флот продолжатся, то мы начнем минировать Одесский залив", — заявил Широкорад.Магнитную мину, по мнению эксперта, можно оснастить модулем планирования и коррекции, как это сделали с ФАБ-1500 и ФАБ-3000. Широкорад подчеркнул, что такие действия приведут к серьёзным последствиям для судоходства. "Постановка даже нескольких мин резко увеличит стоимость фрахтов. А если этот процесс будет массовым, в сторону Одессы не рискнет соваться ни одно судно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Широкорад: России в ответ на атаки Запада в Черном море придется заминировать подходы к Одессе" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО и перспективах зимней кампании ВС РФ — в материале "Андрей Коц: Если Россия решится отрезать Украину от выхода к морю, ей придется провести новую мобилизацию" на сайте Украина.ру.

