Военный эксперт Владимир Носков: ВС РФ перережут дорогу на Изюм, чтобы усложнить жизнь ВСУ под Славянском
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру.
Владимир Путин отметил, что освобождённый около недели назад Северск — важный населенный пункт. Его освобождение открывает новые возможности для ВС РФ.Тут все очевидно. Славянск – это узкое место в логистике всей этой большой агломерации. Поэтому направление удара северного крыла группировки "Запад" и южного крыла группировки "Юг" будет именно на Славянск. Хотя бы потому, что одна большая дорога "Изюм-Славянск", которая питает всю группировку ВСУ в Донбассе, уязвима. Она все чаще мелькает в сводках в виде плача украинских военных.Да, пока о полноценном воздействии на нее говорить мы не можем. Но ее попадание под огневой контроль с помощью наших дронов, артиллерии и авиации уже сделает жизнь всех подразделений врага южнее Славянска гораздо более грустной и голодной. И ВС РФ к этой цели методично двигаются.Конечно, пока мы видим определенное замедление темпов продвижение "западников", поскольку ситуация под Купянском требует логического завершения, что отвлекает значительное количество сил и средств. Зато концентрация ВСУ под Купянском ослабляет ранее статичные участки фронта. Очевидно, что район Боровой проседает под воздействием наличных местных сил, которые давно стояли напротив той группировки.Мы приходим к одному и том же выводу, что враг в течение всего 2025 года может надежно тормозить наше наступление только на двух направлениях. Все остальные они не держат. Количество направлений, где мы двигаемся, стало кратно больше. У них в Запорожской области два участка проседают. Я имею в виду наступление 7-й дивизии ВДВ на Степногорск и безостановочное движение "Дальневосточного экспресса" на Гуляйполе, несмотря на то, что у них изымали те или иные подразделения.- Почему затянулась зачистка Димитрова?- Во-первых, ограниченный наряд сил, который на это был выделен.Во-вторых, нежелание нести дополнительные потери там, где можно их избежать. Позиции ВСУ регулярно обрабатываются авиацией и артиллерией. Все мы видели кадры, когда на один несчастный домик, где прячутся пять вражеских солдат, запускается три "Смерча". Дорого, богато, можем себе позволить. Я уже молчу про ежедневные сбросы авиабомб разного калибра и способа воздействия.В-третьих, зачистка Димитрова выманивала врага на контратаки, что требовало задействования резервов нашей 51-й армии. Все эти контрудары на линии "Гришино-Родинское" пришлись именно на нее. Все остальные занимались зачисткой Красноармейска. То есть возможности для быстрой и решительной зачистки не было.Я все же думаю, что на днях все же будет объявлено о полном освобождении Димитрова с флагами и фотоотчетами.
Военный эксперт Владимир Носков: ВС РФ перережут дорогу на Изюм, чтобы усложнить жизнь ВСУ под Славянском

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру.
Владимир Путин отметил, что освобождённый около недели назад Северск — важный населенный пункт. Его освобождение открывает новые возможности для ВС РФ.
Тут все очевидно. Славянск – это узкое место в логистике всей этой большой агломерации. Поэтому направление удара северного крыла группировки "Запад" и южного крыла группировки "Юг" будет именно на Славянск. Хотя бы потому, что одна большая дорога "Изюм-Славянск", которая питает всю группировку ВСУ в Донбассе, уязвима. Она все чаще мелькает в сводках в виде плача украинских военных.
Да, пока о полноценном воздействии на нее говорить мы не можем. Но ее попадание под огневой контроль с помощью наших дронов, артиллерии и авиации уже сделает жизнь всех подразделений врага южнее Славянска гораздо более грустной и голодной. И ВС РФ к этой цели методично двигаются.
Конечно, пока мы видим определенное замедление темпов продвижение "западников", поскольку ситуация под Купянском требует логического завершения, что отвлекает значительное количество сил и средств. Зато концентрация ВСУ под Купянском ослабляет ранее статичные участки фронта. Очевидно, что район Боровой проседает под воздействием наличных местных сил, которые давно стояли напротив той группировки.
Мы приходим к одному и том же выводу, что враг в течение всего 2025 года может надежно тормозить наше наступление только на двух направлениях. Все остальные они не держат. Количество направлений, где мы двигаемся, стало кратно больше. У них в Запорожской области два участка проседают. Я имею в виду наступление 7-й дивизии ВДВ на Степногорск и безостановочное движение "Дальневосточного экспресса" на Гуляйполе, несмотря на то, что у них изымали те или иные подразделения.
- Почему затянулась зачистка Димитрова?
- Во-первых, ограниченный наряд сил, который на это был выделен.
Во-вторых, нежелание нести дополнительные потери там, где можно их избежать. Позиции ВСУ регулярно обрабатываются авиацией и артиллерией. Все мы видели кадры, когда на один несчастный домик, где прячутся пять вражеских солдат, запускается три "Смерча". Дорого, богато, можем себе позволить. Я уже молчу про ежедневные сбросы авиабомб разного калибра и способа воздействия.
В-третьих, зачистка Димитрова выманивала врага на контратаки, что требовало задействования резервов нашей 51-й армии. Все эти контрудары на линии "Гришино-Родинское" пришлись именно на нее. Все остальные занимались зачисткой Красноармейска. То есть возможности для быстрой и решительной зачистки не было.
Я все же думаю, что на днях все же будет объявлено о полном освобождении Димитрова с флагами и фотоотчетами.
Лента новостейМолния