https://ukraina.ru/20251219/voennyy-ekspert-vladimir-noskov-vs-rf-pererezhut-dorogu-na-izyum-chtoby-uslozhnit-zhizn-vsu-pod-1073392525.html

Военный эксперт Владимир Носков: ВС РФ перережут дорогу на Изюм, чтобы усложнить жизнь ВСУ под Славянском

Военный эксперт Владимир Носков: ВС РФ перережут дорогу на Изюм, чтобы усложнить жизнь ВСУ под Славянском - 19.12.2025 Украина.ру

Военный эксперт Владимир Носков: ВС РФ перережут дорогу на Изюм, чтобы усложнить жизнь ВСУ под Славянском

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру.

2025-12-19T19:24

2025-12-19T19:24

2025-12-19T19:26

эксклюзив

славянск

россия

купянск

владимир путин

вооруженные силы украины

украина.ру

вдв

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/13/1073391313_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b8dea6f447e84653f136122c471c2423.png

Владимир Путин отметил, что освобождённый около недели назад Северск — важный населенный пункт. Его освобождение открывает новые возможности для ВС РФ.Тут все очевидно. Славянск – это узкое место в логистике всей этой большой агломерации. Поэтому направление удара северного крыла группировки "Запад" и южного крыла группировки "Юг" будет именно на Славянск. Хотя бы потому, что одна большая дорога "Изюм-Славянск", которая питает всю группировку ВСУ в Донбассе, уязвима. Она все чаще мелькает в сводках в виде плача украинских военных.Да, пока о полноценном воздействии на нее говорить мы не можем. Но ее попадание под огневой контроль с помощью наших дронов, артиллерии и авиации уже сделает жизнь всех подразделений врага южнее Славянска гораздо более грустной и голодной. И ВС РФ к этой цели методично двигаются.Конечно, пока мы видим определенное замедление темпов продвижение "западников", поскольку ситуация под Купянском требует логического завершения, что отвлекает значительное количество сил и средств. Зато концентрация ВСУ под Купянском ослабляет ранее статичные участки фронта. Очевидно, что район Боровой проседает под воздействием наличных местных сил, которые давно стояли напротив той группировки.Мы приходим к одному и том же выводу, что враг в течение всего 2025 года может надежно тормозить наше наступление только на двух направлениях. Все остальные они не держат. Количество направлений, где мы двигаемся, стало кратно больше. У них в Запорожской области два участка проседают. Я имею в виду наступление 7-й дивизии ВДВ на Степногорск и безостановочное движение "Дальневосточного экспресса" на Гуляйполе, несмотря на то, что у них изымали те или иные подразделения.- Почему затянулась зачистка Димитрова?- Во-первых, ограниченный наряд сил, который на это был выделен.Во-вторых, нежелание нести дополнительные потери там, где можно их избежать. Позиции ВСУ регулярно обрабатываются авиацией и артиллерией. Все мы видели кадры, когда на один несчастный домик, где прячутся пять вражеских солдат, запускается три "Смерча". Дорого, богато, можем себе позволить. Я уже молчу про ежедневные сбросы авиабомб разного калибра и способа воздействия.В-третьих, зачистка Димитрова выманивала врага на контратаки, что требовало задействования резервов нашей 51-й армии. Все эти контрудары на линии "Гришино-Родинское" пришлись именно на нее. Все остальные занимались зачисткой Красноармейска. То есть возможности для быстрой и решительной зачистки не было.Я все же думаю, что на днях все же будет объявлено о полном освобождении Димитрова с флагами и фотоотчетами.

https://ukraina.ru/20251218/polkovnik-gennadiy-alekhin-shturmoviki-vsu-atakuyut-okrainy-kupyanska-no-gibnut-pod-udarami-rszo-i-tos-1073309550.html

славянск

россия

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, славянск, россия, купянск, владимир путин, вооруженные силы украины, украина.ру, вдв