"Зайды", "москворотые", "узкоязычные": почему во Львове травят детей-беженцев - 20.12.2025
"Зайды", "москворотые", "узкоязычные": почему во Львове травят детей-беженцев
"Зайды", "москворотые", "узкоязычные": почему во Львове травят детей-беженцев
"Зайды", "москворотые", "узкоязычные": почему во Львове травят детей-беженцев
Скандал с подарками на День святого Николая во Львове всколыхнул Украину. Львовские власти заявляют о фейке, но им особо не верят: ранее детей-беженцев уже обижали в этом регионе
2025-12-20T06:00
2025-12-20T06:00
эксклюзив
хроники
львов
западная украина
украина
святой николай
львовский областной совет
верховная рада
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073244029_3:0:792:444_1920x0_80_0_0_9e73a8b9d9fc724b09f26853061cdf60.jpg
Львовский скандал начался с записи в соцсети Threads пользовательницы Александры Леченко."Сегодня в нашем садике был праздник Николайчика (День Св. Николая, по новоюлианскому и григорианскому календарю — 6 декабря — Ред.), но он пришёл не ко всем. Запомните уже наконец, во Львове разговаривают по-украински. Если что, это не моё решение, а решение всех родителей, которые не хотят, чтобы их дети слышали россиянский в своём пространстве", — писала та на украинском языке.К своей записи Леченко приложила скриншот переписки в чате детсада."Добрый день, уважаемые родители, забрала ребёнка из сада, и я до сих пор не могу отойти... Сегодня всем деткам подарили подарки, кроме Даши. Как так? Почему про моего ребёнка забыли? Я просто в шоке с отношения...", — писала одна из участниц чата на русском языке.Ей ответили на украинском."Приветствую, детки писали письмо Николаю с желаниями дома вместе с родителями, если помните, и приносили в садик в почту Николайчика. Но, к сожалению, Николайчик принял решение не поздравлять МОСКВОРОТЫХ, поэтому ваша Даша единственная, кто сегодня ничего не получит. Учите украинский язык вместе с ребёнкой и в следующем году, возможно, и к Даше придёт Николай. П.с. деньги за подарок заберите у воспитателя", — гласил ответ.Случай вызвал негодование у части украинского общества."Очень хочется сказать, вам это, конечно, не понравится, но я всё равно скажу: не важно на каком языке ты говоришь, если ты п*****с (негодяй — Ред.), то ты и на украинском п*****с, и на русском п*****с, и на английском, и на немецком, и на французском просто если у тебя п****ское нутро. А если ты хороший человек, то ты и на русском, и на украинском, и на английском, и на других языках, б***ь, и на китайском — ты хороший человек. Тут зависит не от языка", — подчеркнула украинская блогерша Анна Алхим.Она указала, что устала от бессмысленных языковых споров и обратила внимание на то, где произошёл инцидент с ребёнком."Вот именно Львов, благодаря Львову 50% людей не хотят учить украинский язык, принципиально не хотят на нём говорить. Так мы поняли, что во Львове живёт 50% конкретно вот этих п*****сов", — подчеркнула Алхим.После общественного резонанса Леченко удалила страницу в Threads, а львовские власти начали оправдываться."Это неправда. Мы тщательно все проверили и уверяем, что в коммунальных садах Львова такой ситуации не было &lt;…&gt; Во львовских садиках все дети равны. Наши учебные заведения – пространство безопасности и поддержки. Ребёнок не может и не должен отвечать за взгляды и поступки своих взрослых", – написал в соцсетях руководитель львовского департамента образования Андрей Закалюк.Он назвал скриншот "фейком" и "типичной российской практикой", призванной рассорить украинцев. Но львовскому чиновнику не верят. И тому есть причины."Хотел выброситься из окна"Украинская журналистка Марьяна Пьецух родилась во Львове. Работала она не только в столице Галичины, но и в Киеве. В последнем Пьецух запомнилась и своей общественной активностью: она приложила руку к сносу памятника чекистам на Лыбедской, и к уничтожению памятника командиру Червонного казачества, военному атташе в Афганистане и Японии Виталию Примакову. Затем, уже после начала СВО, Пьецух выпускала сюжеты о сносе на Западной Украине памятников на могилах погибших в Великую Отечественную войну. Сам снос этот журналистка поддерживала.В общем, и Россию, и русскую культуру, и украинское советское прошлое, и всё то, что хоть как-то связывает Украину с Россией эта галицкая журналистка не любит. Тем не менее, 24 декабря 2023 года — на Сочельник — она выпустила фильм под названием "Не)чужие: переселенцы в Карпатах", который был посвящён травле детей-беженцев на Западной Украине. Фильм был снят в селе Стрелки Львовской области."Я встречала [беженцев] c Херсонщины. Кстати, в Самборе (город во Львовской области — Ред.) познакомилась с девушкой. Они — беженцы из Крыма. В 2014 году приехали в Скадовск и из Скадовска [в 2022 году] пришлось бежать &lt;...&gt; У неё — мальчик. Она не рассказывает, но я вижу, что они пережили что-то тяжёлое. Она говорит, что её парня в Самборе обижали и настолько... Ребёнку девять лет. Она говорит: "Мне малой сознался только в конце прошлого учебного года, что его называли москалём, что он хотел выброситься из окна"", — рассказывала Пьецух переселенка из Херсона по имени Елена.Сын переселенки — Мирон — тоже сказал галичанке пару слов."Для них (жителей Западной Украины — Ред.) мы не очень-то и украинцы", — заявил Мирон.Примечателен в фильме и рассказ одного из местных жителей. Он как никто понимал переселенцев."Мой отец сам из Полтавской области. Мама — отсюда. И я всю жизнь... Когда-то было у нас такое, были придурки, которые говорили: "Ты — зайда! (от "зайшов" - пришёл: пришлый — Ред.)". Понимаете? "Ты не здешний!". А я говорю: "Родился тут, вырос тут". Мама отсюда. Ты не можешь говорить, что мы захидняки, вы — схидняки. Меня это очень обижает", — рассказывал пожилой человек, родившийся и выросший в этих краях.Но его точку зрения разделяют не все. И можно было бы списать всё на спецоперацию, если бы не одно "но": подобные настроения сильны были на Западной Украине и раньше."Лиза" — это инфинитив от "лизать"Почти 16 лет тому назад — 19 февраля 2010 — тогда депутат Львовского областного совета от партии "Свобода"* Ирина Фарион наведалась в один из местных детских садиков. Она начала спрашивать детей, как их зовут. Один мальчик назвался Мишей."Вот о Мише мы и поговорим. На самом деле Миша, детки, это кто? А на самом деле Миша — это Мыхайлык. А если бы Миша жил в Англии, он бы был Майкл, правда? А во Франции он бы был Мишель. А если он на Украине, то он должен бы быть Мыхайлыком. Как вам больше нравится, Мыхайлык или Миша?" — задала детям вопрос Фарион."Миша!" — хором ответили те.Фарион была не в восторге. Она обратилась к сестре мальчика — четырёхлетней Елизавете. Та назвалась Лизой."Знаете, есть такой ужасный женский журнал с названием "Лиза". Мой ребенок спросил: "Мама, а что такое лиза?", я ответила: "Если у тебя есть инфинитив "лизать" и от него сделать усечение, то это и будет "лиза". — Если у вас есть подруга Маричка, то никогда не зовите ее Машей. Потому что если она Маша — то это форма не наша. Пусть она едет туда, где те Маши живут. Если кто-то Петрика назвал Петей, это тоже не украинский мальчик. Он должен или отсюда убираться, или научиться разговаривать на украинском языке", — заявила депутат и филолог детям.Она призвала не "обзывать Мыколку Колей, Ганнусь Аннушками, а Володымыров Вовчиками"."Потому что волки живут в лесу и ходят на четырех лапах. Не оволчивайте и не омедвеживайте украинские имена!" — наставляла детей Фарион.Однако родители такого педагогического порыва не оценили и возмутились. Отец Миши и Лизы — 31-летний Игорь Зелинский заявил, что дети дома общаются и на русском, и на украинском, а ещё хорошо знают английский."Никогда из-за этого не было никаких претензий. Если филолог так говорит с детьми — это тупик", — указывал он в комментарии "Газете по-украински".Но несмотря ни на что спустя два года Фарион выбрали в Верховную Раду. Нужно подчеркнуть: в парламент одиозная националистка попала не по партийным спискам, а по мажоритарному избирательному округу №116. Там за неё проголосовал 77 631 человек из 176 856 зарегистрированных в округе. Избирательный округ №116 находится в Зализнычном и, частично, Шевченковском районе Львова. В него включён и пгт Рудно. В общем, конкретно за Фарион спустя два года после её выступления в детском садике проголосовали почти 80 тыс. человек.Именно поэтому в нынешние оправдания львовских властей мало кто верит.Тем более, что уже после свежего скандала в детском саду на львовском телевидении показали писательницу Ларису Ницой, известную своей русофобией и борьбой с русским языком."Львов, извините, уже утратил статус украиноязычного города. Вы уже не украиноязычный город, извините. Луцк – украиноязычный, Тернополь украиноязычный ещё так-сяк. Луцк мне сейчас кажется самым украиноязычным из всех. А Львов уже всё. Львов, как и Киев, куда ни приедешь - везде звучит москальский язык. В школу придёшь, дети на москальском на переменах говорят. Львов уже проспал свою украинозычность", — заявила та в эфире программы "Говорит Великий Львов", комментируя, как сказала ведущая, "фейк с детским садиком".Таким образом, писательница подзуживала, провоцировала львовских "патриотов". Лицо ведущей при этих словах было грустным.* запрещённая в РФ организацияЧитайте также: "Москворотые" защищают Украину, "Святая Галичина" бежит в Европу: почему западенцы не хотят воевать
львов
западная украина
украина
"Зайды", "москворотые", "узкоязычные": почему во Львове травят детей-беженцев

06:00 20.12.2025
 
© Фото : Львівська міська рада / TelegramЛьвовская опера и новогодняя ель
Львовская опера и новогодняя ель - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото : Львівська міська рада / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Скандал с подарками на День святого Николая во Львове всколыхнул Украину. Львовские власти заявляют о фейке, но им особо не верят: ранее детей-беженцев уже обижали в этом регионе
Львовский скандал начался с записи в соцсети Threads пользовательницы Александры Леченко.
"Сегодня в нашем садике был праздник Николайчика (День Св. Николая, по новоюлианскому и григорианскому календарю — 6 декабря — Ред.), но он пришёл не ко всем. Запомните уже наконец, во Львове разговаривают по-украински. Если что, это не моё решение, а решение всех родителей, которые не хотят, чтобы их дети слышали россиянский в своём пространстве", — писала та на украинском языке.
К своей записи Леченко приложила скриншот переписки в чате детсада.
"Добрый день, уважаемые родители, забрала ребёнка из сада, и я до сих пор не могу отойти... Сегодня всем деткам подарили подарки, кроме Даши. Как так? Почему про моего ребёнка забыли? Я просто в шоке с отношения...", — писала одна из участниц чата на русском языке.
Ей ответили на украинском.
"Приветствую, детки писали письмо Николаю с желаниями дома вместе с родителями, если помните, и приносили в садик в почту Николайчика. Но, к сожалению, Николайчик принял решение не поздравлять МОСКВОРОТЫХ, поэтому ваша Даша единственная, кто сегодня ничего не получит. Учите украинский язык вместе с ребёнкой и в следующем году, возможно, и к Даше придёт Николай. П.с. деньги за подарок заберите у воспитателя", — гласил ответ.
Случай вызвал негодование у части украинского общества.
"Очень хочется сказать, вам это, конечно, не понравится, но я всё равно скажу: не важно на каком языке ты говоришь, если ты п*****с (негодяй — Ред.), то ты и на украинском п*****с, и на русском п*****с, и на английском, и на немецком, и на французском просто если у тебя п****ское нутро. А если ты хороший человек, то ты и на русском, и на украинском, и на английском, и на других языках, б***ь, и на китайском — ты хороший человек. Тут зависит не от языка", — подчеркнула украинская блогерша Анна Алхим.
Она указала, что устала от бессмысленных языковых споров и обратила внимание на то, где произошёл инцидент с ребёнком.
"Вот именно Львов, благодаря Львову 50% людей не хотят учить украинский язык, принципиально не хотят на нём говорить. Так мы поняли, что во Львове живёт 50% конкретно вот этих п*****сов", — подчеркнула Алхим.
После общественного резонанса Леченко удалила страницу в Threads, а львовские власти начали оправдываться.
"Это неправда. Мы тщательно все проверили и уверяем, что в коммунальных садах Львова такой ситуации не было <…> Во львовских садиках все дети равны. Наши учебные заведения – пространство безопасности и поддержки. Ребёнок не может и не должен отвечать за взгляды и поступки своих взрослых", – написал в соцсетях руководитель львовского департамента образования Андрей Закалюк.
Он назвал скриншот "фейком" и "типичной российской практикой", призванной рассорить украинцев. Но львовскому чиновнику не верят. И тому есть причины.
"Хотел выброситься из окна"
Украинская журналистка Марьяна Пьецух родилась во Львове. Работала она не только в столице Галичины, но и в Киеве. В последнем Пьецух запомнилась и своей общественной активностью: она приложила руку к сносу памятника чекистам на Лыбедской, и к уничтожению памятника командиру Червонного казачества, военному атташе в Афганистане и Японии Виталию Примакову. Затем, уже после начала СВО, Пьецух выпускала сюжеты о сносе на Западной Украине памятников на могилах погибших в Великую Отечественную войну. Сам снос этот журналистка поддерживала.
В общем, и Россию, и русскую культуру, и украинское советское прошлое, и всё то, что хоть как-то связывает Украину с Россией эта галицкая журналистка не любит. Тем не менее, 24 декабря 2023 года — на Сочельник — она выпустила фильм под названием "Не)чужие: переселенцы в Карпатах", который был посвящён травле детей-беженцев на Западной Украине. Фильм был снят в селе Стрелки Львовской области.
"Я встречала [беженцев] c Херсонщины. Кстати, в Самборе (город во Львовской области — Ред.) познакомилась с девушкой. Они — беженцы из Крыма. В 2014 году приехали в Скадовск и из Скадовска [в 2022 году] пришлось бежать <...> У неё — мальчик. Она не рассказывает, но я вижу, что они пережили что-то тяжёлое. Она говорит, что её парня в Самборе обижали и настолько... Ребёнку девять лет. Она говорит: "Мне малой сознался только в конце прошлого учебного года, что его называли москалём, что он хотел выброситься из окна"", — рассказывала Пьецух переселенка из Херсона по имени Елена.
Сын переселенки — Мирон — тоже сказал галичанке пару слов.
"Для них (жителей Западной Украины — Ред.) мы не очень-то и украинцы", — заявил Мирон.
Примечателен в фильме и рассказ одного из местных жителей. Он как никто понимал переселенцев.
"Мой отец сам из Полтавской области. Мама — отсюда. И я всю жизнь... Когда-то было у нас такое, были придурки, которые говорили: "Ты — зайда! (от "зайшов" - пришёл: пришлый — Ред.)". Понимаете? "Ты не здешний!". А я говорю: "Родился тут, вырос тут". Мама отсюда. Ты не можешь говорить, что мы захидняки, вы — схидняки. Меня это очень обижает", — рассказывал пожилой человек, родившийся и выросший в этих краях.
Но его точку зрения разделяют не все. И можно было бы списать всё на спецоперацию, если бы не одно "но": подобные настроения сильны были на Западной Украине и раньше.
"Лиза" — это инфинитив от "лизать"
Почти 16 лет тому назад — 19 февраля 2010 — тогда депутат Львовского областного совета от партии "Свобода"* Ирина Фарион наведалась в один из местных детских садиков. Она начала спрашивать детей, как их зовут. Один мальчик назвался Мишей.
"Вот о Мише мы и поговорим. На самом деле Миша, детки, это кто? А на самом деле Миша — это Мыхайлык. А если бы Миша жил в Англии, он бы был Майкл, правда? А во Франции он бы был Мишель. А если он на Украине, то он должен бы быть Мыхайлыком. Как вам больше нравится, Мыхайлык или Миша?" — задала детям вопрос Фарион.
"Миша!" — хором ответили те.
Фарион была не в восторге. Она обратилась к сестре мальчика — четырёхлетней Елизавете. Та назвалась Лизой.
"Знаете, есть такой ужасный женский журнал с названием "Лиза". Мой ребенок спросил: "Мама, а что такое лиза?", я ответила: "Если у тебя есть инфинитив "лизать" и от него сделать усечение, то это и будет "лиза". — Если у вас есть подруга Маричка, то никогда не зовите ее Машей. Потому что если она Маша — то это форма не наша. Пусть она едет туда, где те Маши живут. Если кто-то Петрика назвал Петей, это тоже не украинский мальчик. Он должен или отсюда убираться, или научиться разговаривать на украинском языке", — заявила депутат и филолог детям.
Она призвала не "обзывать Мыколку Колей, Ганнусь Аннушками, а Володымыров Вовчиками".
"Потому что волки живут в лесу и ходят на четырех лапах. Не оволчивайте и не омедвеживайте украинские имена!" — наставляла детей Фарион.
Однако родители такого педагогического порыва не оценили и возмутились. Отец Миши и Лизы — 31-летний Игорь Зелинский заявил, что дети дома общаются и на русском, и на украинском, а ещё хорошо знают английский.
"Никогда из-за этого не было никаких претензий. Если филолог так говорит с детьми — это тупик", — указывал он в комментарии "Газете по-украински".
Но несмотря ни на что спустя два года Фарион выбрали в Верховную Раду. Нужно подчеркнуть: в парламент одиозная националистка попала не по партийным спискам, а по мажоритарному избирательному округу №116. Там за неё проголосовал 77 631 человек из 176 856 зарегистрированных в округе. Избирательный округ №116 находится в Зализнычном и, частично, Шевченковском районе Львова. В него включён и пгт Рудно. В общем, конкретно за Фарион спустя два года после её выступления в детском садике проголосовали почти 80 тыс. человек.
Именно поэтому в нынешние оправдания львовских властей мало кто верит.
Тем более, что уже после свежего скандала в детском саду на львовском телевидении показали писательницу Ларису Ницой, известную своей русофобией и борьбой с русским языком.
"Львов, извините, уже утратил статус украиноязычного города. Вы уже не украиноязычный город, извините. Луцк – украиноязычный, Тернополь украиноязычный ещё так-сяк. Луцк мне сейчас кажется самым украиноязычным из всех. А Львов уже всё. Львов, как и Киев, куда ни приедешь - везде звучит москальский язык. В школу придёшь, дети на москальском на переменах говорят. Львов уже проспал свою украинозычность", — заявила та в эфире программы "Говорит Великий Львов", комментируя, как сказала ведущая, "фейк с детским садиком".
Таким образом, писательница подзуживала, провоцировала львовских "патриотов". Лицо ведущей при этих словах было грустным.
* запрещённая в РФ организация
Читайте также: "Москворотые" защищают Украину, "Святая Галичина" бежит в Европу: почему западенцы не хотят воевать
