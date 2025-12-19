https://ukraina.ru/20251219/putin-nazval-ikh-geroyami-bolshoy-razgovor-s-uchastnikami-legendarnoy-kurskoy-truby-1073395567.html

Путин назвал их героями. Большой разговор с участниками легендарной "Курской трубы"

19 декабря президент России Владимир Путин напомнил о героизме участников операции "Поток", с которой началось полное освобождение Курской области от украинских Украина.ру, 19.12.2025

19 декабря президент России Владимир Путин напомнил о героизме участников операции "Поток", с которой началось полное освобождение Курской области от украинских оккупантов. По словам президента, эта операция потрясла весь мир. Напомним, в начале марта 2025 года 800 российских бойцов по трубе магистрального газопровода прошли в тыл украинским боевикам. В легендарной спецоперации участвовали бойцы спецназа "Ахмат" МО РФ, добровольческой бригады "Ветераны", 30-го мотострелкового полка, 11-й бригады ВДВ и бригады "Восток". В результате их прорыва линия обороны ВСУ рухнула, началось бегство украинских войск. О том, как бойцы шли эти бесконечные 16 километров под землей, чего боялись больше всего и о чем думали — об этом корреспондентам издания Украина.ру Федору Громову и Игорю Гомольскому рассказали бойцы группы "Аида" спецназа "Ахмат" МО РФ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

