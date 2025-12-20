https://ukraina.ru/20251220/emu-vse-ravno-chto-budet-s-ukrainoy-ekspert-zayavil-o-bessmyslennosti-peregovorov-s-zelenskim-1073331193.html

"Ему все равно, что будет с Украиной": эксперт заявил о бессмысленности переговоров с Зеленским

Политическое будущее Украины зависит не от Киева, а от решения ключевых мировых игроков, способных оценить реальную ситуацию на фронте. Апеллировать к нынешнему украинскому руководству уже не имеет смысла. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Александр Широкорад

Историк дал оценку позиции украинского руководства, объяснив, почему Киев не влияет на переговорный процесс. "Апеллировать к Зеленскому и его клике сейчас бессмысленно. Ему все равно, что будет с Украиной", — констатировал Широкорад.При этом эксперт обозначил, с кем, по его мнению, нужно вести диалог о мире. "Но европейцы должны знать, что козырей у России достаточно. Пока они не понимают, что СВО может закончиться полным крахом Украины, когда к ним снова хлынут миллионы беженцев", — пояснил военный историк.В своём итоговом предупреждении Широкорад связал дальнейшую эскалацию напрямую с действиями Запада. "И если они сорвут мирный план Трампа, все и начнется", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Широкорад: России в ответ на атаки Запада в Черном море придется заминировать подходы к Одессе" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию вокруг переговоров — в материале "Василий Колташов: США делают все, чтобы втянуть Европу в торговую войну с Китаем и прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.

