https://ukraina.ru/20251220/emu-vse-ravno-chto-budet-s-ukrainoy-ekspert-zayavil-o-bessmyslennosti-peregovorov-s-zelenskim-1073331193.html
"Ему все равно, что будет с Украиной": эксперт заявил о бессмысленности переговоров с Зеленским
"Ему все равно, что будет с Украиной": эксперт заявил о бессмысленности переговоров с Зеленским - 20.12.2025 Украина.ру
"Ему все равно, что будет с Украиной": эксперт заявил о бессмысленности переговоров с Зеленским
Политическое будущее Украины зависит не от Киева, а от решения ключевых мировых игроков, способных оценить реальную ситуацию на фронте. Апеллировать к нынешнему украинскому руководству уже не имеет смысла. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Александр Широкорад
2025-12-20T06:00
2025-12-20T06:00
2025-12-20T06:00
новости
украина
киев
сша
трамп и зеленский
владимир зеленский
дональд трамп
украина.ру
переговоры по украине 2025
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0b/1065108119_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_4a6df0102e87f5f5ed167073c209428c.jpg
Историк дал оценку позиции украинского руководства, объяснив, почему Киев не влияет на переговорный процесс. "Апеллировать к Зеленскому и его клике сейчас бессмысленно. Ему все равно, что будет с Украиной", — констатировал Широкорад.При этом эксперт обозначил, с кем, по его мнению, нужно вести диалог о мире. "Но европейцы должны знать, что козырей у России достаточно. Пока они не понимают, что СВО может закончиться полным крахом Украины, когда к ним снова хлынут миллионы беженцев", — пояснил военный историк.В своём итоговом предупреждении Широкорад связал дальнейшую эскалацию напрямую с действиями Запада. "И если они сорвут мирный план Трампа, все и начнется", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Широкорад: России в ответ на атаки Запада в Черном море придется заминировать подходы к Одессе" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию вокруг переговоров — в материале "Василий Колташов: США делают все, чтобы втянуть Европу в торговую войну с Китаем и прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.
украина
киев
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0b/1065108119_37:0:926:667_1920x0_80_0_0_32669b3b2e73f5b64470b85fe8cfdaf7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, сша, трамп и зеленский, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво
Новости, Украина, Киев, США, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО
"Ему все равно, что будет с Украиной": эксперт заявил о бессмысленности переговоров с Зеленским
Политическое будущее Украины зависит не от Киева, а от решения ключевых мировых игроков, способных оценить реальную ситуацию на фронте. Апеллировать к нынешнему украинскому руководству уже не имеет смысла. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Александр Широкорад