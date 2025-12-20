Путин в "Простоквашино", Трамп в Библии, его жена в кино, Штирлиц в Москве. События культуры - 20.12.2025 Украина.ру
Путин в "Простоквашино", Трамп в Библии, его жена в кино, Штирлиц в Москве. События культуры
Путин в "Простоквашино", Трамп в Библии, его жена в кино, Штирлиц в Москве. События культуры - 20.12.2025 Украина.ру
Путин в "Простоквашино", Трамп в Библии, его жена в кино, Штирлиц в Москве. События культуры
Жена президента США сняла фильм о себе, а её муж вписал свое имя в детскую Библию. На Рождество Трамп расскажет американским ребятишкам о вечных ценностях. Зато в России за их отрицание будут штрафовать и отбирать лицензии – проект уже внесен в Госдуму. Ну а на Украине ничего не меняется, кроме отмены Чайковского, Булгакова и Ахматовой
2025-12-20T05:59
2025-12-20T05:59
культура
эксклюзив
россия
сша
украина
дональд трамп
мелания трамп
владимир путин
госдума
министерство культуры
Новогоднее настроение в России будет создавать президент Путин, а в Америке – Мелания Трамп.В Сети уже появились кадры из нового эпизода российского мультфильма "Простоквашино", где появляется президент России. В рекламном ролике Владимир Владимирович изображен в окружении любимых героев мультика, не исключая почтальона Печкина."Путин – это неотъемлемая часть жизни всей страны, в том числе и маленьких наших сограждан. Поэтому, наверное, вполне можно понять интерес. Главное, чтобы детишкам было интересно", – высказался по этому поводу спикер Кремля Дмитрий Песков.Мы тоже за то, чтоб детишкам было интересно, только главное, чтобы потом мультипликаторы не начали использовать фигуру российского лидера во всех мультиках и детских фильмах, превращая президента в "киношного персонажа". А то знаем мы одного такого…Кстати, сюжет серии, в которой фигурирует российский лидер, засекретили: чтобы узнать, что делает Путин в Простоквашино придётся дождаться премьеры. Она уже вызывает ажиотаж, причем не только в России. "Теперь мультфильм будут смотреть по всему миру, пропустить Владимира Владимировича в анимации ну никак нельзя", – пишут зрители.А вот жена президента США Мелания Трамп, наоборот, ничего не скрывает. Супруга американского лидера анонсировала выход документального фильма о своей жизни 30 января 2026 года. Об этом говорится на официальном сайте первой леди Америки. Причем она сама выступила в роли исполнительного продюсера проекта и создала для этого собственную компанию Muse Films. Видимо, не доверяет Голливуду с его повесточкой, и правильно, надо сказать, делает. А то ещё снимут в роли Мелании чернокожую актрису, или изобразят супругу Дональда Трампа бодипозитивной лесбиянкой. Видимо, во избежание таких творческих перекосов Мелания и решила взять дело в свои руки."История начинает развиваться в течение 20 дней моей жизни, предшествующих инаугурации президента США", – рассказала жена Трампа. Это не случайный выбор: именно этот период является точкой максимального напряжения, где личное, политическое и медийное переплетаются. Зрителю предлагается не столько классическая биография, сколько взгляд на американскую политику изнутри, глазами человека, находящегося одновременно в центре власти, но вне формального принятия решений. В общем, почти "10 дней которые потрясли мир".Фильм уже приобрела корпорация Amazon за $ 40 млн. Кстати, белорусский лидер Александр Лукашенко называл супругу Трампа главным оружием президента США. Вот 30 января 2026 года (выход фильма на экраны) и посмотрим, произведёт ли "Мелания" эффект разорвавшейся бомбы.Надо сказать, что и Дональд Трамп не отстаёт от жены. Демонстрирует, так сказать, логику персонального брендинга. Недавно американский президент вписал себя в главную книгу всех времён – Библию. И это никакая не шутка.На обложке детской библии теперь изображены новорожденный Иисус, Дева Мария, Иосиф и… Дональд Трамп. Правда, он не новый персонаж Евангелия (вот удивительно, да?) а только рассказчик религиозных сюжетов. Текст книги повествуется "любимым президентом", который комментирует рождение Иисуса в типичном стиле Трампа: "Это Иосиф, её (Марии) жених. Он плотник. Делает великолепные вещи!"Внутри вмонтирована звуковая панель с кнопками: при нажатии ребёнок слушает историю Рождества голосом ИИ‑Трампа, который, например, жалуется на "totally dishonest" царя Ирода так же, как на "фейковые медиа". На титульных разворотах Трамп назван "величайшим президентом в истории США", рассказывающим о самом важном дне рождения в мире – рождении Христа.Образ "любимого американского президента", рассказывающего о рождении Христа, это пример того, как политика трансформируется в культурный продукт, минуя традиционные институты и медиапосредников.В совокупности проекты Меланьи и Дональда Трампов демонстрируют одну и ту же стратегию: максимальный контроль над интерпретацией, отказ от чужих фильтров и прямую работу с массовым сознанием. Это не столько эпатаж (хоть и не без этого), сколько адаптация к периоду, где политика смещается в область образов и персональных мифов.Сколько стоят "скрепы"?Пока лидер США прививает американским детям религиозные ценности, в России депутаты Госдумы планируют внести законопроект, эти самые ценности защищающий. За создание и распространение фильмов и других произведений, дискредитирующих традиционные для России ценности будут штрафовать и привлекать к административной ответственности.Наказывать предлагается за размещение фильмов и иных произведений в онлайн-сервисах, если плоды творчества негативно влияют на традиционные российские культурные и нравственные скрепы, либо призывать к отказу от них.Если аниматору-любителю за подобное грозит 20 тысяч штрафа, то юридическая копания сразу "попадает" на миллион. Кроме того, отдельно пропишут санкции за публикацию контента, содержащего подобные материалы. Граждане заплатят до 5 тысяч рублей штрафа, должностные лица – до 100 тысяч рублей, юридические лица – до 700 тысяч рублей. Правда, наказание не последует, если материал был удалён владельцем ресурса в течение суток после лишения фильма прокатного удостоверения.Дела по таким правонарушениям будут инициировать сотрудники Министерства культуры России, а рассматривать их станут суды районного уровня. И да, новые правила обратной силы иметь не будут и не затронут фильмы, вышедшие ранее или получившие разрешение на показ до принятия поправок. Так что не придется Минкульту РФ, в отличие от той же Украины, ставить клеймо "нетрадиционный" на тысячах кинолент прежних лет.Отметим, что среди традиционных ценностей страны, согласно указу президента России 2022 года – патриотизм, высокие нравственные идеалы, крепкая семья (не однополая), созидательный труд, приоритет духовного над материальным, взаимопомощь, историческая память, единство россиян.Тут бы еще ввести на высшем уровне запреты переделывать на новый лад культовые советские фильмы и мультики, ну или в крайнем случае, определять на общественные работы клепателей "Новых приключений Шурика" и "Иронии Судьбы-3". Совсем новогодне было бы.Город советской мечты и памятник книге Юлиана СеменоваТем более, что миллионы зрителей тяготеют к советской классике, и не только в кино. Так, например, в Заволжье решили создать город советской мечты. Там установят стелы "Пик Ленина" и "Пик Сталина". В своё время они стояли в центре города, а потом стали разрушаться.Долгое время власти пытались найти желающих восстановить памятники. На конкурс вышли подрядчики из Дзержинска. Они будут выполнять работы, и за два месяца отольют монументы, привезут и установят. Естественно, на улице Советской. Глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров по этому поводу написал, что "Пик Ленина" и "Пик Сталина" помогут городу, выросшему из рабочего поселка Пестово стать городом советской мечты, а всем остальным напомнить о трудовом подвиге жителей, cтроивших Горьковскую ГЭС.Ещё одна достопримечательность из эпохи СССР появилась у киностудии имени Горького – это памятник создателям легендарного советского сериала "Семнадцать мгновений весны". Торжественное открытие прошло накануне 105-летия Службы внешней разведки России, которое отмечается 20 декабря.Автором композиции стал скульптор Андрей Ковальчук. Он изобразил рабочий процесс съемок: исполнитель роли Штирлица Вячеслав Тихонов и режиссер Татьяна Лиознова увлечённо обсуждают рабочий момент, чуть поодаль за ними наблюдает сценарист Юлиан Семёнов.Идея памятника возникла несколько лет назад благодаря инициативной группе поклонников творчества писателя и фильма. Ольга Семёнова, дочь писателя, руководитель Культурного фонда и Дома-музея автора "Мгновений…" рассказала, что создать памятник помогли меценаты и большую помощь оказало Российское историческое общество. "Для меня очень символично то, что эта композиция появилась в юбилейный год: в год 80-летия Великой Победы, в год 105-летия российской разведки и 110-летия самой киностудии".На церемонии открытия памятника присутствовали министр культуры России Ольга Любимова и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.Напомним, что "Семнадцать мгновений весны" – вышедший в 1973 году культовый телесериал режиссёра Татьяны Лиозновой по роману Юлиана Семёнова. Сюжет основан на реальных событиях Второй мировой войны, в частности, на операции "Санрайз", когда немецкие власти пытались установить заключить мир с западными союзниками в противовес СССР.Сам сериал давно вышел за рамки телевизионного продукта. "Семнадцать мгновений весны" это один из ключевых символов позднесоветской культуры, сформировавший представление о разведке как об интеллектуальной, аскетичной службе, где главными инструментами являются выдержка, аналитический ум и личная ответственность. Установка памятника фиксирует этот образ. Причем, не как архаику, а как часть актуальной идентичности. Значит, есть устойчивый общественный запрос на советские культурные коды, но не в виде реставрации идеологии, а как образа профессионализма, дисциплины и сильной руки.Так что и "Пик Сталина" в Заволжске и "Штирлиц" в Москве это звенья одной цепи, и они не столько про прошлое, сколько про настоящее. Так сказать, точка сборки между советским наследием и исторической преемственностью.Киев избавляется от Чайковского и БулгаковаА вот на Украине эту связь продолжают разрывать: горсовет Киева принял решение зачистить ряд объектов, связанных с общей с Россией историей – на этот раз под снос попадают монумент великому писателю Михаилу Булгакову, камень в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ленина и памятный знак "Киев – город-герой".Тут даже дело не столько в противостоянии России и не в построении новой идентичности. Речь идёт о вакууме памяти, о формировании пространства, из которого последовательно удаляются культурные и исторические слои, связывавшие город с его прошлым. Это не отменяет истории, но делает её недоступной в публичном пространстве, оставляя интерпретацию исключительно в руках власти и идеологических структур типа Института национальной памяти.Читайте также: Потери Украины: кобзу унесли румыны, украинских детей – турки, Булгакова – американцы. События культуры
Путин в "Простоквашино", Трамп в Библии, его жена в кино, Штирлиц в Москве. События культуры

05:59 20.12.2025
 
Жена президента США сняла фильм о себе, а её муж вписал свое имя в детскую Библию. На Рождество Трамп расскажет американским ребятишкам о вечных ценностях. Зато в России за их отрицание будут штрафовать и отбирать лицензии – проект уже внесен в Госдуму. Ну а на Украине ничего не меняется, кроме отмены Чайковского, Булгакова и Ахматовой
Новогоднее настроение в России будет создавать президент Путин, а в Америке – Мелания Трамп.
В Сети уже появились кадры из нового эпизода российского мультфильма "Простоквашино", где появляется президент России. В рекламном ролике Владимир Владимирович изображен в окружении любимых героев мультика, не исключая почтальона Печкина.
"Путин – это неотъемлемая часть жизни всей страны, в том числе и маленьких наших сограждан. Поэтому, наверное, вполне можно понять интерес. Главное, чтобы детишкам было интересно", – высказался по этому поводу спикер Кремля Дмитрий Песков.
Мы тоже за то, чтоб детишкам было интересно, только главное, чтобы потом мультипликаторы не начали использовать фигуру российского лидера во всех мультиках и детских фильмах, превращая президента в "киношного персонажа". А то знаем мы одного такого…
Кстати, сюжет серии, в которой фигурирует российский лидер, засекретили: чтобы узнать, что делает Путин в Простоквашино придётся дождаться премьеры. Она уже вызывает ажиотаж, причем не только в России. "Теперь мультфильм будут смотреть по всему миру, пропустить Владимира Владимировича в анимации ну никак нельзя", – пишут зрители.
А вот жена президента США Мелания Трамп, наоборот, ничего не скрывает. Супруга американского лидера анонсировала выход документального фильма о своей жизни 30 января 2026 года. Об этом говорится на официальном сайте первой леди Америки.
Причем она сама выступила в роли исполнительного продюсера проекта и создала для этого собственную компанию Muse Films. Видимо, не доверяет Голливуду с его повесточкой, и правильно, надо сказать, делает. А то ещё снимут в роли Мелании чернокожую актрису, или изобразят супругу Дональда Трампа бодипозитивной лесбиянкой. Видимо, во избежание таких творческих перекосов Мелания и решила взять дело в свои руки.
"История начинает развиваться в течение 20 дней моей жизни, предшествующих инаугурации президента США", – рассказала жена Трампа. Это не случайный выбор: именно этот период является точкой максимального напряжения, где личное, политическое и медийное переплетаются. Зрителю предлагается не столько классическая биография, сколько взгляд на американскую политику изнутри, глазами человека, находящегося одновременно в центре власти, но вне формального принятия решений. В общем, почти "10 дней которые потрясли мир".
Фильм уже приобрела корпорация Amazon за $ 40 млн. Кстати, белорусский лидер Александр Лукашенко называл супругу Трампа главным оружием президента США. Вот 30 января 2026 года (выход фильма на экраны) и посмотрим, произведёт ли "Мелания" эффект разорвавшейся бомбы.
Надо сказать, что и Дональд Трамп не отстаёт от жены. Демонстрирует, так сказать, логику персонального брендинга. Недавно американский президент вписал себя в главную книгу всех времён – Библию. И это никакая не шутка.
На обложке детской библии теперь изображены новорожденный Иисус, Дева Мария, Иосиф и… Дональд Трамп. Правда, он не новый персонаж Евангелия (вот удивительно, да?) а только рассказчик религиозных сюжетов. Текст книги повествуется "любимым президентом", который комментирует рождение Иисуса в типичном стиле Трампа: "Это Иосиф, её (Марии) жених. Он плотник. Делает великолепные вещи!"
Внутри вмонтирована звуковая панель с кнопками: при нажатии ребёнок слушает историю Рождества голосом ИИ‑Трампа, который, например, жалуется на "totally dishonest" царя Ирода так же, как на "фейковые медиа". На титульных разворотах Трамп назван "величайшим президентом в истории США", рассказывающим о самом важном дне рождения в мире – рождении Христа.
Образ "любимого американского президента", рассказывающего о рождении Христа, это пример того, как политика трансформируется в культурный продукт, минуя традиционные институты и медиапосредников.
В совокупности проекты Меланьи и Дональда Трампов демонстрируют одну и ту же стратегию: максимальный контроль над интерпретацией, отказ от чужих фильтров и прямую работу с массовым сознанием. Это не столько эпатаж (хоть и не без этого), сколько адаптация к периоду, где политика смещается в область образов и персональных мифов.
Сколько стоят "скрепы"?
Пока лидер США прививает американским детям религиозные ценности, в России депутаты Госдумы планируют внести законопроект, эти самые ценности защищающий. За создание и распространение фильмов и других произведений, дискредитирующих традиционные для России ценности будут штрафовать и привлекать к административной ответственности.
Наказывать предлагается за размещение фильмов и иных произведений в онлайн-сервисах, если плоды творчества негативно влияют на традиционные российские культурные и нравственные скрепы, либо призывать к отказу от них.
Если аниматору-любителю за подобное грозит 20 тысяч штрафа, то юридическая копания сразу "попадает" на миллион. Кроме того, отдельно пропишут санкции за публикацию контента, содержащего подобные материалы. Граждане заплатят до 5 тысяч рублей штрафа, должностные лица – до 100 тысяч рублей, юридические лица – до 700 тысяч рублей. Правда, наказание не последует, если материал был удалён владельцем ресурса в течение суток после лишения фильма прокатного удостоверения.
Дела по таким правонарушениям будут инициировать сотрудники Министерства культуры России, а рассматривать их станут суды районного уровня. И да, новые правила обратной силы иметь не будут и не затронут фильмы, вышедшие ранее или получившие разрешение на показ до принятия поправок. Так что не придется Минкульту РФ, в отличие от той же Украины, ставить клеймо "нетрадиционный" на тысячах кинолент прежних лет.
Отметим, что среди традиционных ценностей страны, согласно указу президента России 2022 года – патриотизм, высокие нравственные идеалы, крепкая семья (не однополая), созидательный труд, приоритет духовного над материальным, взаимопомощь, историческая память, единство россиян.
Тут бы еще ввести на высшем уровне запреты переделывать на новый лад культовые советские фильмы и мультики, ну или в крайнем случае, определять на общественные работы клепателей "Новых приключений Шурика" и "Иронии Судьбы-3". Совсем новогодне было бы.
Город советской мечты и памятник книге Юлиана Семенова
Тем более, что миллионы зрителей тяготеют к советской классике, и не только в кино. Так, например, в Заволжье решили создать город советской мечты. Там установят стелы "Пик Ленина" и "Пик Сталина". В своё время они стояли в центре города, а потом стали разрушаться.
Долгое время власти пытались найти желающих восстановить памятники. На конкурс вышли подрядчики из Дзержинска. Они будут выполнять работы, и за два месяца отольют монументы, привезут и установят. Естественно, на улице Советской. Глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров по этому поводу написал, что "Пик Ленина" и "Пик Сталина" помогут городу, выросшему из рабочего поселка Пестово стать городом советской мечты, а всем остальным напомнить о трудовом подвиге жителей, cтроивших Горьковскую ГЭС.
Ещё одна достопримечательность из эпохи СССР появилась у киностудии имени Горького – это памятник создателям легендарного советского сериала "Семнадцать мгновений весны". Торжественное открытие прошло накануне 105-летия Службы внешней разведки России, которое отмечается 20 декабря.
Автором композиции стал скульптор Андрей Ковальчук. Он изобразил рабочий процесс съемок: исполнитель роли Штирлица Вячеслав Тихонов и режиссер Татьяна Лиознова увлечённо обсуждают рабочий момент, чуть поодаль за ними наблюдает сценарист Юлиан Семёнов.
Идея памятника возникла несколько лет назад благодаря инициативной группе поклонников творчества писателя и фильма. Ольга Семёнова, дочь писателя, руководитель Культурного фонда и Дома-музея автора "Мгновений…" рассказала, что создать памятник помогли меценаты и большую помощь оказало Российское историческое общество. "Для меня очень символично то, что эта композиция появилась в юбилейный год: в год 80-летия Великой Победы, в год 105-летия российской разведки и 110-летия самой киностудии".
На церемонии открытия памятника присутствовали министр культуры России Ольга Любимова и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Напомним, что "Семнадцать мгновений весны" – вышедший в 1973 году культовый телесериал режиссёра Татьяны Лиозновой по роману Юлиана Семёнова. Сюжет основан на реальных событиях Второй мировой войны, в частности, на операции "Санрайз", когда немецкие власти пытались установить заключить мир с западными союзниками в противовес СССР.
Сам сериал давно вышел за рамки телевизионного продукта. "Семнадцать мгновений весны" это один из ключевых символов позднесоветской культуры, сформировавший представление о разведке как об интеллектуальной, аскетичной службе, где главными инструментами являются выдержка, аналитический ум и личная ответственность. Установка памятника фиксирует этот образ. Причем, не как архаику, а как часть актуальной идентичности. Значит, есть устойчивый общественный запрос на советские культурные коды, но не в виде реставрации идеологии, а как образа профессионализма, дисциплины и сильной руки.
Так что и "Пик Сталина" в Заволжске и "Штирлиц" в Москве это звенья одной цепи, и они не столько про прошлое, сколько про настоящее. Так сказать, точка сборки между советским наследием и исторической преемственностью.
Киев избавляется от Чайковского и Булгакова
А вот на Украине эту связь продолжают разрывать: горсовет Киева принял решение зачистить ряд объектов, связанных с общей с Россией историей – на этот раз под снос попадают монумент великому писателю Михаилу Булгакову, камень в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ленина и памятный знак "Киев – город-герой".
Тут даже дело не столько в противостоянии России и не в построении новой идентичности. Речь идёт о вакууме памяти, о формировании пространства, из которого последовательно удаляются культурные и исторические слои, связывавшие город с его прошлым. Это не отменяет истории, но делает её недоступной в публичном пространстве, оставляя интерпретацию исключительно в руках власти и идеологических структур типа Института национальной памяти.
Читайте также: Потери Украины: кобзу унесли румыны, украинских детей – турки, Булгакова – американцы. События культуры
