Колташов: "Нацизм в Европе, возрожденный при участии США, должен быть уничтожен второй раз" - 20.12.2025
Колташов: "Нацизм в Европе, возрожденный при участии США, должен быть уничтожен второй раз"
Колташов: "Нацизм в Европе, возрожденный при участии США, должен быть уничтожен второй раз" - 20.12.2025 Украина.ру
Колташов: "Нацизм в Европе, возрожденный при участии США, должен быть уничтожен второй раз"
Дипломатическая тактика Зеленского состоит в том, чтобы выиграть время, взять больше ресурсов у собственных граждан и продолжать войну. Поэтому никакие "энергетические перемирия" с киевским режимом невозможны. Об этом экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Комментируя инициативу Владимира Зеленского об "энергетическом перемирии", эксперт обозначил единственное, по его мнению, гипотетическое условие для начала диалога. "Конечно, если ВСУ начнут сдаваться в плен по 30-40 тысяч человек в день, мы можем перейти к дипломатическому разрешению конфликта без военного фактора", — заявил Колташов. Он сразу же оговорился, признав, что считает такой сценарий абсолютно нереалистичным."Но и Зеленский должен понимать, что никакие перемирия с ним невозможны", — добавил политолог, тем самым закрывая вопрос о сиюминутных дипломатических перспективах.Колташов объяснил, почему у России нет другого выборы, кроме военного решения, отметив, что ситуация вышла далеко за рамки украинского кризиса. Полный текст интервью "Василий Колташов: США делают все, чтобы втянуть Европу в торговую войну с Китаем и прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию вокруг Украины — в материале "Окуклиться и отгородиться не получится. Сергей Ермаков о том, готовы ли США отказаться от НАТО и Европы" на сайте Украина.ру.
Новости
Колташов: "Нацизм в Европе, возрожденный при участии США, должен быть уничтожен второй раз"

05:30 20.12.2025
 
Дипломатическая тактика Зеленского состоит в том, чтобы выиграть время, взять больше ресурсов у собственных граждан и продолжать войну. Поэтому никакие "энергетические перемирия" с киевским режимом невозможны. Об этом экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Комментируя инициативу Владимира Зеленского об "энергетическом перемирии", эксперт обозначил единственное, по его мнению, гипотетическое условие для начала диалога.
"Конечно, если ВСУ начнут сдаваться в плен по 30-40 тысяч человек в день, мы можем перейти к дипломатическому разрешению конфликта без военного фактора", — заявил Колташов. Он сразу же оговорился, признав, что считает такой сценарий абсолютно нереалистичным.
"Но и Зеленский должен понимать, что никакие перемирия с ним невозможны", — добавил политолог, тем самым закрывая вопрос о сиюминутных дипломатических перспективах.
Колташов объяснил, почему у России нет другого выборы, кроме военного решения, отметив, что ситуация вышла далеко за рамки украинского кризиса.
"Россия решает этот вопрос с Украиной так, потому что по-другому уже нельзя. Нацизм в Европе, который возродили при участии США и Великобритании, должен быть уничтожен второй раз", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Василий Колташов: США делают все, чтобы втянуть Европу в торговую войну с Китаем и прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.
Также про ситуацию вокруг Украины — в материале "Окуклиться и отгородиться не получится. Сергей Ермаков о том, готовы ли США отказаться от НАТО и Европы" на сайте Украина.ру.
