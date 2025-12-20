https://ukraina.ru/20251220/koltashov-natsizm-v-evrope-vozrozhdennyy-pri-uchastii-ssha-dolzhen-byt-unichtozhen-vtoroy-raz-1073359356.html

Колташов: "Нацизм в Европе, возрожденный при участии США, должен быть уничтожен второй раз"

Колташов: "Нацизм в Европе, возрожденный при участии США, должен быть уничтожен второй раз"

Дипломатическая тактика Зеленского состоит в том, чтобы выиграть время, взять больше ресурсов у собственных граждан и продолжать войну. Поэтому никакие "энергетические перемирия" с киевским режимом невозможны. Об этом экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью изданию Украина.ру

Комментируя инициативу Владимира Зеленского об "энергетическом перемирии", эксперт обозначил единственное, по его мнению, гипотетическое условие для начала диалога. "Конечно, если ВСУ начнут сдаваться в плен по 30-40 тысяч человек в день, мы можем перейти к дипломатическому разрешению конфликта без военного фактора", — заявил Колташов. Он сразу же оговорился, признав, что считает такой сценарий абсолютно нереалистичным."Но и Зеленский должен понимать, что никакие перемирия с ним невозможны", — добавил политолог, тем самым закрывая вопрос о сиюминутных дипломатических перспективах.Колташов объяснил, почему у России нет другого выборы, кроме военного решения, отметив, что ситуация вышла далеко за рамки украинского кризиса. Полный текст интервью "Василий Колташов: США делают все, чтобы втянуть Европу в торговую войну с Китаем и прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию вокруг Украины — в материале "Окуклиться и отгородиться не получится. Сергей Ермаков о том, готовы ли США отказаться от НАТО и Европы" на сайте Украина.ру.

