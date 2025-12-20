https://ukraina.ru/20251220/vladimir-orlov-esli-rossiya-avtomatiziruet-borbu-s-dronami-vsu-v-seroy-zone-to-vernet-tanki-na-pole-1073395037.html

Владимир Орлов: Если Россия автоматизирует борьбу с дронами ВСУ в серой зоне, то вернет танки на поле боя

Беспилотники стали фактором боевых действий только по одной простой причине, потому что не было активных систем тактической ПВО, которые бы могли им оказывать комплексное противодействие. Беспилотник — это очень уязвимая цель. Из обычного дробовика при удачном попадании он сбивается очень эффективно.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов.На "Итогах года" президент Владимир Путин отметил лидерство России в области беспилотной авиации: количество дронов в российских войсках превосходит аналогичные показатели у противника. Однако президент подчеркнул необходимость дальнейшего развития и производства тяжелых ударных дронов, таких как "Баба Яга", для обеспечения полного превосходства над врагом.- Владимир Петрович, как нам преодолеть отставание в области тяжелых дронов?- Главная проблема не в дронах, а в комплектующих для них. Не секрет, что у нас сейчас большинство комплектующих завозится из одного иностранного государства. В России есть отдельные производства, которые выпускают рамы, производят пайку контроллеров, датчиков и прочего. Но пока мы не можем нарастить у себя производство необходимых комплектующих. Это является главным камнем преткновения для мультипликации производственного цикла.Недавно в МГТУ имени Баумана проходило мероприятие "Автономные боевые системы". Оно проводилось под эгидой Фонда перспективных исследований и Минпромторга. На этом совещании поднимались все эти вопросы производства наземных, воздушных и морских беспилотников. То есть сборочных производств в России достаточно. Я только в Москве знаю как минимум 5 компаний, которые производят тяжелые мультикоптеры класса "Баба Яга".Если бы в России создали перспективное направление по производству двигателей, контроллеров, автопилотов, систем управления, мы достаточно быстро бы решили все проблемы.С другой стороны, нужно понимать, что мир не стоит на месте. Наш противник наращивает свои возможности в части беспилотников и вынужден закупать элементы в том же государстве, где мы покупаем свои. Но при этом на западе пытаются создавать свое производство.А производство двигателей требует супермагнитов, а это прерогатива Китая. То есть все магниты, которые используются в производстве бесколлекторных двигателей, поставляются из Китая. Это те самые редкоземельные металлы.Но мало произвести эти магниты, их надо откалибровать, чтобы сделать энергоэффективные двигатели, которые по своим техническим характеристикам были бы пригодны для эксплуатации в подобной технике. Поэтому в Китае существуют большие цеха, где сидит большое количество персонала, и они вручную сортируют эти магниты.Такое производство на территории России некоторые экономисты назовут убыточным. То есть нужна специальная правительственная программа, которая бы позволила такие производства, на первый взгляд, экономически малоэффективные, организовывать, поскольку даже малоэффективный труд на этих производствах позволяет создавать определенные технологии.- Нашим ответом "Бабе Яге" может стать дрон-тяжеловес "Слон", испытания которого проводятся в зоне СВО, Его грузоподъёмность, по некоторым оценкам, в два раза выше, чем у украинского аналога (120 кг против 60 кг). Но пока перейти к его массовому производству мы не можем?- Самая главная проблема – это массовое производство. То есть у нас есть, условно говоря, стартапы, малые предприятия, которые могут производить 10-20 штук в месяц. А нам нужно - 1000-2000 штук. Если мы решим проблему мультипликации производства, то преодолеем отставание.Приведу пример, робототехнического комплекса "Курьер". На начальном этапе это было гаражное производство. В месяц производилось 3-5 робототехнических комплексов. Но благодаря инвестициям сегодня робототехнический комплекс "Курьер" — это полноценное промышленное производство, где производят практически все необходимые комплектующие.Или тот же самый БПЛА "Герань". Изначально это было производство в небольшом ангарчике. А сейчас это полноценные цеха в Татарстане, где работает огромное количество персонала, где производят все для этого беспилотника, начиная от полетного контроллера до двигателя, производят отливки головок, блоков и цилиндров. Включая фрезеровку, пайку, отладку, наладку, программирование. Все это было достигнуто благодаря тому, что этому проекту дали зеленый свет. Если в сфере мультироторных беспилотников наше государство решит расшить узкие места, все получится.- Как заявил недавно командующий Ракетных войск стратегического назначения Сергей Каратаев, РВСН готовится использовать БПЛА для разведывательно-ударных задач. Какую роль в системе РВСН будут играть беспилотники?- Ракетчики находятся на постоянном патрулировании. Даже дивизиям отдельного старта, чьи ракеты базируются в шахтах, нужна разведка территории, чтобы выявлять диверсионно-разведывательные группы противника. Наши подвижные комплексы "Тополь" и "Ярс" также используют воздушную разведку, их сопровождают комплексы ПВО, беспилотные технологии получили широкое развитие, поэтому диверсионная атака может произойти внезапно. Поэтому РВСН необходимы свои подразделения БПЛА.- Украинские военные признают, что в 2026 году правила игры на поле боя поменяют три вида вооружений: радиолокационные станции (РЛС), дроны-перехватчики и дроны на оптоволокне. Согласны ли вы с таким прогнозом?- Отчасти да. Беспилотники стали фактором боевых действий только по одной простой причине, потому что не было активных систем тактической ПВО, которые бы могли им оказывать комплексное противодействие. Беспилотник — это очень уязвимая цель. Из обычного дробовика при удачном попадании он сбивается очень эффективно. Но нам необходимы системы борьбы с беспилотниками, которые бы нивелировали человеческий фактор. Человек не настолько эффективен в борьбе с подвижными воздушными целями. Его реакция запаздывает, и глаза не так хорошо видят в темноте.Если же мы говорим об автоматизации борьбы с беспилотниками, то недавно были презентован ряд систем тактической ПВО, которые будут осуществлять как кинетический перехват беспилотников, так и перехват беспилотников на основе новых физических принципов, то есть лазерных.Эти стартапы показали свою эффективность. К примеру, лазерный перехват работает, хотя у него есть свои ограничения в виде тумана, дождя. Есть и система кинетического перехвата на основе пулемета, которая способна буквально с 3-4 выстрелов сбивать эти беспилотники на дальностях до 500 метров. Это хороший результат.Да, сейчас в России нет малогабаритных антенных фазированных решеток радаров. Но, скорее, они появятся в следующем году. И при объединении этих технологий, то есть искусственного интеллекта, оптикоэлектронной разведки, радаров, средств поражения, мы получим тактическую ПВО, которая начнет нивелировать роль ударных БПЛА в тактической полосе.Как только это произойдет, наши танки, боевые бронированные машины, артиллерия получат простор для деятельности. Сейчас серая зона, килл-зона, достигает 40 километров от ЛБС, и артсистемы, которые у нас стоят на вооружении, по дальности не могут реализовать свой потенциал.И при создании систем тактической ПВО, которые будет защищать конкретную машину, танк, САУ, транспортное средство мы получим более подвижный вид боевых действий, когда артсистемы смогут ближе подходить к ЛБС, а танки смогут действовать уже непосредственно на линии боевого соприкосновения.- Вы не упомянули дроны-перехватчики. Утверждается, что оптическое зрение сбоит на последних десятках метров, поэтому эти дроны часто не выполняют свои функции.- Проблема у всех этих систем одна. Нет эффективных радаров, которые бы позволили заблаговременно применять эти перехватчики для работы на встречных курсах. Сейчас они в основном работают на догоняющих курсах. И это вносит определенные свои коррективы в их работу.В следующем году, может быть, через год, проблема господства беспилотников будет в какой-то мере нивелирована за счет появления и развития систем борьбы с данным видом угрозы. Нужно понимать, что борьба с беспилотником, более технологически сложна и затратна, чем производство обычного fpv-дрона.Неожиданно про выборы на Украине, непростые решения Анкориджа: "Итоги года" с Путиным

