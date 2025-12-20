https://ukraina.ru/20251220/my-sami-kogo-ugodno-prokormim-ischenko-predrek-postavki-gumanitarnoy-pomoschi-v-ssha-i-evropu-1073204408.html

"Мы сами кого угодно прокормим": Ищенко предрек поставки гуманитарной помощи в США и Европу

Экономические и продовольственные аргументы Запада в гибридной войне против России уже утратили свою силу. Страна не только обеспечила собственную безопасность, но и готова наращивать экспортный потенциал. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Ищенко напомнил, что угрозы Запада могли действовать в совершенно другую эпоху. "И когда Украина и Запад говорят, что будут пугать Россию бесконечной войной, то эти угрозы могли быть действенными, когда Россия жила за счет поставок "ножек Буша" из США", — заявил эксперт.Он подчеркнул, что сегодня ситуация кардинально изменилась. "А сейчас мы сами кого угодно прокормим", — констатировал обозреватель.Завершая мысль, Ищенко сделал яркий прогноз, демонстрирующий новый баланс сил. "Скоро точно будем поставлять гуманитарку в США и Европу. Нет у них методов против Кости Сапрыкина", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если у Украины будет несколько гарантов безопасности, от нее вообще ничего не останется" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине — в статье Юрия Милославского "Область случайности: предварительные итоги берлинских обсуждений" на сайте Украина.ру.

