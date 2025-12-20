"Мы сами кого угодно прокормим": Ищенко предрек поставки гуманитарной помощи в США и Европу - 20.12.2025 Украина.ру
"Мы сами кого угодно прокормим": Ищенко предрек поставки гуманитарной помощи в США и Европу
"Мы сами кого угодно прокормим": Ищенко предрек поставки гуманитарной помощи в США и Европу
"Мы сами кого угодно прокормим": Ищенко предрек поставки гуманитарной помощи в США и Европу
Экономические и продовольственные аргументы Запада в гибридной войне против России уже утратили свою силу. Страна не только обеспечила собственную безопасность, но и готова наращивать экспортный потенциал. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-12-20T04:45
2025-12-20T04:45
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103397/25/1033972519_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_09c35ffc000d9fa35415dd8e62c1fe81.jpg
Ищенко напомнил, что угрозы Запада могли действовать в совершенно другую эпоху. "И когда Украина и Запад говорят, что будут пугать Россию бесконечной войной, то эти угрозы могли быть действенными, когда Россия жила за счет поставок "ножек Буша" из США", — заявил эксперт.Он подчеркнул, что сегодня ситуация кардинально изменилась. "А сейчас мы сами кого угодно прокормим", — констатировал обозреватель.Завершая мысль, Ищенко сделал яркий прогноз, демонстрирующий новый баланс сил. "Скоро точно будем поставлять гуманитарку в США и Европу. Нет у них методов против Кости Сапрыкина", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если у Украины будет несколько гарантов безопасности, от нее вообще ничего не останется" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине — в статье Юрия Милославского "Область случайности: предварительные итоги берлинских обсуждений" на сайте Украина.ру.
"Мы сами кого угодно прокормим": Ищенко предрек поставки гуманитарной помощи в США и Европу

04:45 20.12.2025
 
Экономические и продовольственные аргументы Запада в гибридной войне против России уже утратили свою силу. Страна не только обеспечила собственную безопасность, но и готова наращивать экспортный потенциал. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ищенко напомнил, что угрозы Запада могли действовать в совершенно другую эпоху. "И когда Украина и Запад говорят, что будут пугать Россию бесконечной войной, то эти угрозы могли быть действенными, когда Россия жила за счет поставок "ножек Буша" из США", — заявил эксперт.
Он подчеркнул, что сегодня ситуация кардинально изменилась. "А сейчас мы сами кого угодно прокормим", — констатировал обозреватель.
Завершая мысль, Ищенко сделал яркий прогноз, демонстрирующий новый баланс сил. "Скоро точно будем поставлять гуманитарку в США и Европу. Нет у них методов против Кости Сапрыкина", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если у Украины будет несколько гарантов безопасности, от нее вообще ничего не останется" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров по Украине — в статье Юрия Милославского "Область случайности: предварительные итоги берлинских обсуждений" на сайте Украина.ру.
