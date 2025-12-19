Неожиданно про выборы на Украине, непростые решения Анкориджа: "Итоги года" с Путиным

https://ukraina.ru/20251219/neozhidanno-pro-vybory-na-ukraine-neprostye-resheniya-ankoridzha-itogi-goda-s-putinym-1073389769.html

В пятницу, 19 декабря, президент России Владимир Путин провел совмещенную прямую линию и пресс-конференцию под названием "Итоги года". Издание Украина.ру приводит наиболее важные высказывания главы государства

Завершение конфликта на УкраинеРоссия хочет завершить украинский конфликт мирными средствами, однако у Киева такого стремления нет, рассказал Путин. По его словам, Москва не видит готовности Украины обсуждать территориальный вопрос. "В 2022 году, когда уже все подошло к краю, когда украинский режим киевский развязал войну на юго-востоке Украины, мы им просто сказали: "Послушайте, мы вынуждены будем признать эти непризнанные республики, и лучше, если вы просто дадите людям спокойно жить так, как они хотят, без ваших госпереворотов, без русофобии и так далее. Просто выведите оттуда свои войска и все", - сказал он.Ход спецоперацииПутин рассказал, что российская армия наступает по всей линии фронта.Стратегическая инициатива после разгрома противника в Курской области полностью перешла к ВС РФ, добавил глава государства. "Совсем недавно начальник генштаба, командующий группировкой и командиры на местах, командир бригады, который был у меня в кабинете, доложили о взятии Северска. А это важный населенный пункт, и отсюда открываются возможности движения к одному из основных укрепрайонов, части этой агломерации - Славянску", - сказал Путин.Взятие Покровска (Красноармейска) позволило России заполучить хороший плацдарм для дальнейших наступательных действий. ВСУ пытаются контратаковать там, однако успеха не имеют. Путин выразил уверенность, что армия РФ возьмет под контроль Константиновку и Красный Лиман в Донбассе. В Мирнограде (Димитрове) украинская армия находится в окружении, пытается выходить малыми группами, но это бесполезно. Он также рассказал о боях в Гуляйполе Запорожской области. "Сейчас, вы знаете, бои идут в городе Гуляйполе. Город разбит рекой на две части. Основная часть находится на правом берегу реки. Наши ребята переправились через реку, преодолели этот водный барьер, вошли в город, 50% города - под нашим контролем", - рассказал глава государства. Купянск, визит туда ЗеленскогоЧто касается Купянска Харьковской области, то там формирования ВСУ также находятся в окружении. "Группировка, окруженная в этом месте (в районе Купянска - ред.), значительная - это 15 батальонов, я уже об этом говорил, 3,5 тысячи личного состава. Тоже не получили команды на сложение оружия. Шансов практически нет. Они находятся в плотном окружении наших вооруженных сил", - рассказал Путин. Он также ответил на вопрос о том, что Владимир Зеленский сделал фото у стелы на въезде в Купянск уже после того, как было объявлено о взятии этого населенного пункта ВС РФ. По его словам, Зеленский - "талантливый артист". "Стела находится в километре от самого Купянска. Чего стоять на пороге? Заходи в дом, если Купянск под вашим контролем", - прокомментировал Путин.Он также отметил, что сама стела на фото Зеленского выглядела иначе, чем она была в реальности на тот момент.Судьба замороженных российских активовПутин назвал попытки изъятия замороженных на Западе российских активов грабежом."Это не просто удар по имиджу, это подрыв доверия, в данном случае, к еврозоне. Потому что, конечно, свои золотовалютные резервы в еврозоне хранят многие страны, не только Россия, но и те, у которых есть свободные ресурсы", - сказал он.Выдача кредита под залог российских активов увеличит бюджетный долг каждой страны, которая под этим подписалась. "Мы будем защищать свои интересы. Где прежде всего? В судах. Мы постараемся найти такую юрисдикцию, которая будет независима от политических решений", - заявил Путин.Комплектование армии, проблема БПЛА, поиск пропавших без вестиКомплектование ВС РФ идет в хорошем темпе, отметил президент."По контракту у нас пришло в уходящем году свыше 400 тысяч человек - 406 или 410 тысяч", - сказал он, добавив, что многие студенты берут академический отпуск для участия в СВО.В зоне спецоперации сейчас находятся 700 тыс. военных. Направление беспилотников в РФ развивается хорошими темпами, это будет поддерживаться и в будущем."Это известно, что тяжелых не хватает пока беспилотников. Над этим работает министерство обороны и промышленность, эта задача тоже будет решена", - пообещал Путин.В ходе выступления глава государства также затронул тему поиска пропавших без вести в зоне боевых действий."Надо сказать, что министерство обороны здесь предприняло определенные шаги, которые ситуацию все-таки меняют. Что сделано: создан основной, главный координирующий центр по поиску пропавших бойцов - первое. Второе - созданы отделы в группировках и на местах, создан отдельный реестр по поиску таких лиц", - рассказал Путин.Роль США в разрешении украинского кризисаПрезидент Соединенных Штатов Дональд Трамп предпринимает "серьезные усилия" для завершения конфликта на Украине, отметил российский лидер. "Как неоднократно говорил, он делает, на мой взгляд, это абсолютно искренне", - сказал Путин.На встрече в Анкоридже, продолжил он, РФ "практически согласилась" с предложениями США.Москва на переговорах с Вашингтоном на Аляске была согласна на компромиссы, хоть это и "непростые решения".Чего хочет Россия от Запада"Мы не требуем того, что никогда раньше не звучало, мы просто настаиваем на выполнении данных нам обещаний и обязательств, взятых на себя западными партнерами", - рассказал Путин.Движение НАТО к российским границам вызывает у РФ "законную озабоченность". Он рассказал, что Москве обещали, что Североатлантический альянс не будет угрожать ей."Нас же надули, и мы хотим добиться ситуации, когда выстроится надежная система безопасности в Европе", - отметил Путин."Будут ли, вы сказали, новые специальные военные операции? Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением. Будете соблюдать наши интересы так же, как и мы постоянно пытались соблюдать ваши. Если вы не будете нас надувать, как надули с расширением НАТО на Восток. Сказали, что не будет движения НАТО на Восток ни на один дюйм. Это прямая речь, цитата. Ну и что? Как у нас в народе говорят, кинули", - рассказал он.Проблема с водоснабжением в ДонбассеОдин из вопросов касался ситуации с перебоями с водоснабжением в Донбассе. "Вы знаете, откуда берется эта проблема: основной водозабор, система водоснабжения основная, находится за Славянском, на территории, которая, к сожалению, до сих пор контролируется противником. Она кардинально может быть решена в старой системе отсчета, когда эта территория будет находиться под контролем наших Вооруженных сил", - сказал Путин.Рассматривается вопрос о строительстве еще одного водовода в регионе, добавил он.Выборы на УкраинеПроведение выборов на Украине и введение там временного управления возможно, если на то будет воля Запада. "Что касается выборов на Украине, введения какого-то режима управления со стороны, это прозвучало со стороны, с моей стороны тоже, но это гипотетически, и, в целом, если была бы такая воля, в том числе и у западных стран", - сказал Путин.По его словам, без выборов украинская власть не сможет стать легитимной. Путин подчеркнул, что если такие выборы состояться, то Россия вправе потребовать, чтобы находящиеся на территории РФ украинцы имели возможность проголосовать. "На территории Российской Федерации проживают миллионы граждан Украины, по разным подсчетам, от пяти до десяти миллионов, которые имеют право голоса. И если уж выборы будут, то тогда мы вправе потребовать от тех, кто будет их организовывать, чтобы были организованы выборы и предоставлено право украинцам, проживающим сейчас в России, проголосовать на территории Российской Федерации", - сказал глава государства. Он добавил, что РФ готова обеспечить безопасность в день проведения выборов на Украине.Россия в последние годы проводила выборы, несмотря на попытки их сорвать, резюмировал президент.Подробнее о ситуации на Украине - в материале издания Украина.ру Украина потеряла миллион людей. Эксперты об утрате Украиной политического и экономического суверенитета.

