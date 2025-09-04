https://ukraina.ru/20250904/koalitsiya-impotentov-chto-govoryat-na-ukraine-o-vstreche-zelenskogo-s-liderami-es-v-parizhe-1068145186.html

"Коалиция импотентов". Что говорят на Украине о встрече Зеленского с лидерами ЕС в Париже

"Коалиция импотентов". Что говорят на Украине о встрече Зеленского с лидерами ЕС в Париже - 04.09.2025 Украина.ру

"Коалиция импотентов". Что говорят на Украине о встрече Зеленского с лидерами ЕС в Париже

В четверг, 4 сентября, в Париже по приглашению президента Франции в который раз собирается "коалиция желающих" — европейских ястребов, которые никак не могут решить, как бы ввести войска на Украину под предлогом "гарантий безопасности".

2025-09-04T12:13

2025-09-04T12:13

2025-09-04T12:13

эксклюзив

украина

париж

запад

владимир зеленский

трамп и зеленский

дональд трамп

нато

слуга народа

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068143570_41:0:1261:686_1920x0_80_0_0_c4f80d27a32d3040679adfd434ecf14f.jpg

Президент Франции говорит, что они пока лишь планируют "продолжать обсуждение" этих гарантий.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в который раз надеется, что после встречи "Коалиции желающих" в Париже появится хотя бы чёткое представление относительно гарантий безопасности, которые будут предоставлены Украине после окончания войны. До сих пор участники коалиции, в особенности Франция, Великобритания и Германия, сначала громко заявляли о своих планах ввести войска на Украину, после чего сразу же шли на попятную, взвесив свои силы, средства и возможности.На встречу полетел и Зеленский сразу же после визита в Данию. В Париже он заявил 3 сентября, что "коалиция желающих" выглядит сегодня пока что "теоретической". Кроме того, в интервью французским СМИ он сообщил, что мог бы согласиться на "корейский сценарий", то есть прекращение огня по линии разграничения без заключения мирного договора. По его словам, оставшаяся Украина тогда могла бы стать настолько же процветающей, как Южная Корея. Сценарий предполагает огромные вливания в экономику Украины, как это было в случае с Южной Кореей периода Холодной войны. Иными словами, Зеленский снова завуалированно просит денег.Организаторы встречи хотели бы затянуть туда и президента США Дональда Трампа — такое желание высказали в правительстве Германии. Европейцы очень хотели бы загребать жар чужими руками и вовлечь США в прямое участие в конфликте, а самим ограничиться посылкой какого-нибудь сводного духового оркестра. Когда же Трамп проигнорировал приглашение, организаторы выразили желание, чтобы он хотя бы дистанционно поучаствовал.Александр Мережко, народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Рады по вопросам внешней политики, рассказывает, что Украину в контексте "коалиции желающих" интересуют продолжение и усиление военной поддержки. По его словам, на повестку дня встречи в Париже определённым образом повлиял и внёс коррективы недавний саммит ШОС в Китае.Он утверждает, что Запад, "свободный демократический мир", должен как-то отвечать и искать какой-то ответ на угрозу "миру, основанному на правилах", который возглавляют Соединённые Штаты. Угроза, по его мнению, исходит от объединения Китая, РФ и Индии, бросающих вызов этому миропорядку.Сами по себе "гарантии безопасности" после перемирия сейчас Украину меньше интересуют, говорит Мережко. В нынешних условиях Киев фокусируется на вопросах выделения ему средств и конфискации российских активов с последующей передачей их Украине.Нардеп, впрочем, не ожидает от встречи в Париже никаких прорывных решений. Он полагает, что дело ограничится совместным заявлением. "Заявление, конечно, будет, оно никого не спасает, но оно на самом деле тоже важно", — с горечью признаёт "Слуга народа".Украинский телеграм-канал "First-новости войны" констатирует по поводу встречи в Париже, что на повестке там — рост оборонных расходов, обсуждение поставок и вопросы инфраструктуры. Но не прямого участия в конфликте. "Воевать европейцы не собираются. Для этого они используют нас. А пока — обещания, программы, временные коридоры. Всё — до наступления “новой фазы”, в которой война либо закончится переговорами, либо будет отдана на договор Трампу", — пишет "First-новости войны".Ещё один украинский тг-канал "ЗеРада" полагает, что главная цель сходки "коалиции желающих" — просто что-то "продемонстрировать украинцам". В итоге же она демонстрирует стратегическую неопределённость Макрона в этой "коалиции желающих, но не могущих". Тем не менее, считает "ЗеРада", все эти разговоры нужны только для одного: чтобы Украина продолжала воевать, а ЕС — нет.Нардеп Александр Дубинский считает, что Зеленскому с этой "коалицией желающих" действительно удалось "втянуть в свою лживую повестку ряд европейских лидеров". По мнению депутата, для них продолжение украинской войны на фоне нарастания внутренних проблем и падения популярности становится спасательным кругом, но они при этом "оказались в шкуре Зеленского".Дубинский также пишет, что встреча в Париже либо станет началом конца войны и Зеленского, либо началом гарантированного конца Украины, так как ресурсов для продолжения войны у Европы нет. Однако у руководства ЕС, считает депутат Рады, имеется страх, что с них спросят, зачем нужно было тратить столько денег налогоплательщиков на помощь Киеву, когда всё можно было завершить ещё весной 2022 года. По этой причине, резюмирует Дубинский, европейцы будут искать любые способы для продолжения войны.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* отмечает, что коалиция уже который месяц безрезультатно собирается для помощи Украине, а сам факт её создания и необходимость как-то её называть показывает, что слова и лозунги для Запада важнее реальных дел. По его мнению, европейские лидеры за пустословием и декларациями пытаются спрятать "импотенцию". Он считает, что все эти разговоры участников коалиции всё больше напоминают беседы пожилых людей возле подъезда."Они тоже говорят о том, “как правильно”, лучше всех знают, как жить и действовать, только уже не могут. Ультиматумы, угрозы санкций и пошлин Запада в адрес глобального Юга провалились. Запад оказался картонным. Европу вообще не считают фактором в Москве, Пекине, Дели", — резюмирует Арестович.В целом украинские политики и эксперты, даже близкие к Офису президента, достаточно скептически относятся к частым встречам "коалиции желающих". Жесты, декларации, заявления, сигналы украинцам — всё, на что способны европейские лидеры самостоятельно. С помощью этих жестов они хотят лишь побудить Дональда Трампа выделять Киеву больше средств и вооружений.Читайте также: Страдают по Парубию и выписывают себе премии. Чем занимаются украинские элиты* внесён в РФ в список экстремистов и террористов

украина

париж

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, париж, запад, владимир зеленский, трамп и зеленский, дональд трамп, нато, слуга народа, ес