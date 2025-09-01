"Если Зеленского повесят на Банковой, никто не почешется": Ищенко о рисках распада Украины после войны - 01.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250901/esli-zelenskogo-povesyat-na-bankovoy-nikto-ne-pocheshetsya-ischenko-o-riskakh-raspada-ukrainy-posle-voyny-1067865965.html
"Если Зеленского повесят на Банковой, никто не почешется": Ищенко о рисках распада Украины после войны
"Если Зеленского повесят на Банковой, никто не почешется": Ищенко о рисках распада Украины после войны - 01.09.2025 Украина.ру
"Если Зеленского повесят на Банковой, никто не почешется": Ищенко о рисках распада Украины после войны
Экономический и демографический упадок Украины достиг критической отметки, что создает предпосылки для полного распада государственности после окончания конфликта. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2025-09-01T07:00
2025-09-01T07:00
новости
украина
банковая
лондон
владимир зеленский
трамп и зеленский
офис президента
киевский режим
власти украины
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0d/1066939086_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_d9747e799ec3ebb32506d651f17901e5.jpg
"Уровень же экономического и демографического упадка Украины давно уже превратил её в жалкую карикатуру на такую "великую державу" как Сомали", — констатирует эксперт. Ищенко описывает возможный сценарий прихода к власти на Украине полевых командиров из ВСУ. "Если какой-нибудь особо резвый полевой командир через месяца три-четыре такого мира решит, что он тоже хочет посидеть за столом с мировыми лидерами, причём готов быстро договориться о чём угодно в обмен на небольшую регулярную финансовую помощь, позволяющую выживать его личному "суверенному уделу" в составе четырёх хуторов, и повесит Зеленского на фонаре напротив Офиса президента на Банковой, никто не почешется", — приводит мрачный прогноз политолог.По его словам, международная реакция будет равнодушной: "В "четырёх хуторах" проведут "легитимные выборы" под "международным контролем", подпишут необходимые бумаги и забудут о клоуне-неудачнике". "А где-то в Лондоне с облегчением вздохнёт новая 47-и летняя мультимиллиардерша Елена Зеленская, которая к тому времени вполне успеет подыскать себе нового мужа из знатного, но обедневшего британского рода", — резюмирует Ищенко.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Война как жизнь" на сайте Украина.ру.О других вариантах будущего Украины — в статье Павла Котова "Залужный хочет превратить Украину в Израиль. Осталось придумать, как убрать Зеленского".
https://ukraina.ru/20250829/otvetstvennyy-za-druzhbu-pochemu-sanktsii-protiv-madyara---eto-neudacha-orbana-1067854783.html
украина
банковая
лондон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0d/1066939086_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_a9f4d73b3636bb1303a608bf69cab499.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, банковая, лондон, владимир зеленский, трамп и зеленский, офис президента, киевский режим, власти украины, выборы, главные новости, новости украины, президентские выборы, ростислав ищенко
Новости, Украина, Банковая, Лондон, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Офис президента, киевский режим, власти Украины, выборы, Главные новости, Новости Украины, президентские выборы, Ростислав Ищенко

"Если Зеленского повесят на Банковой, никто не почешется": Ищенко о рисках распада Украины после войны

07:00 01.09.2025
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
ДзенTelegram
Экономический и демографический упадок Украины достиг критической отметки, что создает предпосылки для полного распада государственности после окончания конфликта. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
"Уровень же экономического и демографического упадка Украины давно уже превратил её в жалкую карикатуру на такую "великую державу" как Сомали", — констатирует эксперт. Ищенко описывает возможный сценарий прихода к власти на Украине полевых командиров из ВСУ.
"Если какой-нибудь особо резвый полевой командир через месяца три-четыре такого мира решит, что он тоже хочет посидеть за столом с мировыми лидерами, причём готов быстро договориться о чём угодно в обмен на небольшую регулярную финансовую помощь, позволяющую выживать его личному "суверенному уделу" в составе четырёх хуторов, и повесит Зеленского на фонаре напротив Офиса президента на Банковой, никто не почешется", — приводит мрачный прогноз политолог.
По его словам, международная реакция будет равнодушной: "В "четырёх хуторах" проведут "легитимные выборы" под "международным контролем", подпишут необходимые бумаги и забудут о клоуне-неудачнике".
"А где-то в Лондоне с облегчением вздохнёт новая 47-и летняя мультимиллиардерша Елена Зеленская, которая к тому времени вполне успеет подыскать себе нового мужа из знатного, но обедневшего британского рода", — резюмирует Ищенко.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Война как жизнь" на сайте Украина.ру.
О других вариантах будущего Украины — в статье Павла Котова "Залужный хочет превратить Украину в Израиль. Осталось придумать, как убрать Зеленского".
- РИА Новости, 1920, 29.08.2025
29 августа, 15:22
Ответственный за "Дружбу". Почему санкции против Мадьяра – это неудача ОрбанаОтношения Украины и Венгрии в последнее время напоминали перегретый котел, содержимое которого вот-вот должно было выплеснуться наружу. Это и произошло, когда Киев нанес удары по нефтепроводу "Дружба", а Будапешт внес в ответ в свои черные списки одиозного командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаБанковаяЛондонВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийОфис президентакиевский режимвласти УкраинывыборыГлавные новостиНовости Украиныпрезидентские выборыРостислав Ищенко
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:43Путин высказался об украинском кризисе на заседании совета глав стран-членов ШОС
07:30ПВО за ночь уничтожила 50 украинских дронов над Россией
07:16Машина протаранила ворота генконсульства России в Сиднее - видео
07:00"Ночь, улица, фонарь, верёвка...": эксперт предсказал, что ждёт Зеленского после окончания конфликта
07:00"Если Зеленского повесят на Банковой, никто не почешется": Ищенко о рисках распада Украины после войны
06:40Ростислав Ищенко: Зеленский нужен Западу до тех пор, пока он обеспечивает войну Украины с Россией
06:20"К концу века украинцев не останется": Ищенко рассказал о необратимом вымирании Украины
06:19Ростислав Ищенко: У Европы есть полгода, чтобы развязать войну с Россией и заставить США остаться
06:18Союз дракона, слона и медведя. Саммит ШОС собрал противников американской гегемонии
06:18Украина за неделю. Кто и зачем убил Парубия
06:18"Будет болтаться на фонарном столбе или задушится шарфиком". О судьбе Зеленского в свете участи Парубия
06:12Китайский связной
06:00Фронт еще держится, но украинцы уже заканчиваются: Царёв назвал главную проблему Зеленского
05:00"Наши контролируют высоты": журналист рассказал про высокую эффективность российских дроноводов
05:00"Измотанный солдат – это не солдат": спецкор Стешин о ротации и кадровом составе на СВО
04:34ВС РФ наносят удары по объектам ВСУ и ВПК Украины: сводка за ночь на 4:00
04:15В Сопоте (Болгария) прошла акция протеста из-за визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен
04:15В начале конфликта на Украине треть оружия Киеву поставила Болгария — Урсула фон дер Ляйен
03:56Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска
03:46Опасность БПЛА объявлена в Липецкой и Оренбургской областях. Сводка угроз на 3:40
Лента новостейМолния