"Если Зеленского повесят на Банковой, никто не почешется": Ищенко о рисках распада Украины после войны
© AP / Evgeniy Maloletka
Экономический и демографический упадок Украины достиг критической отметки, что создает предпосылки для полного распада государственности после окончания конфликта. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
"Уровень же экономического и демографического упадка Украины давно уже превратил её в жалкую карикатуру на такую "великую державу" как Сомали", — констатирует эксперт. Ищенко описывает возможный сценарий прихода к власти на Украине полевых командиров из ВСУ.
"Если какой-нибудь особо резвый полевой командир через месяца три-четыре такого мира решит, что он тоже хочет посидеть за столом с мировыми лидерами, причём готов быстро договориться о чём угодно в обмен на небольшую регулярную финансовую помощь, позволяющую выживать его личному "суверенному уделу" в составе четырёх хуторов, и повесит Зеленского на фонаре напротив Офиса президента на Банковой, никто не почешется", — приводит мрачный прогноз политолог.
По его словам, международная реакция будет равнодушной: "В "четырёх хуторах" проведут "легитимные выборы" под "международным контролем", подпишут необходимые бумаги и забудут о клоуне-неудачнике".
"А где-то в Лондоне с облегчением вздохнёт новая 47-и летняя мультимиллиардерша Елена Зеленская, которая к тому времени вполне успеет подыскать себе нового мужа из знатного, но обедневшего британского рода", — резюмирует Ищенко.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Война как жизнь" на сайте Украина.ру.
О других вариантах будущего Украины — в статье Павла Котова "Залужный хочет превратить Украину в Израиль. Осталось придумать, как убрать Зеленского".
