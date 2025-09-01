https://ukraina.ru/20250901/esli-zelenskogo-povesyat-na-bankovoy-nikto-ne-pocheshetsya-ischenko-o-riskakh-raspada-ukrainy-posle-voyny-1067865965.html

"Если Зеленского повесят на Банковой, никто не почешется": Ищенко о рисках распада Украины после войны

Экономический и демографический упадок Украины достиг критической отметки, что создает предпосылки для полного распада государственности после окончания конфликта. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2025-09-01T07:00

2025-09-01T07:00

2025-09-01T07:00

новости

украина

банковая

лондон

владимир зеленский

трамп и зеленский

офис президента

киевский режим

власти украины

выборы

"Уровень же экономического и демографического упадка Украины давно уже превратил её в жалкую карикатуру на такую "великую державу" как Сомали", — констатирует эксперт. Ищенко описывает возможный сценарий прихода к власти на Украине полевых командиров из ВСУ. "Если какой-нибудь особо резвый полевой командир через месяца три-четыре такого мира решит, что он тоже хочет посидеть за столом с мировыми лидерами, причём готов быстро договориться о чём угодно в обмен на небольшую регулярную финансовую помощь, позволяющую выживать его личному "суверенному уделу" в составе четырёх хуторов, и повесит Зеленского на фонаре напротив Офиса президента на Банковой, никто не почешется", — приводит мрачный прогноз политолог.По его словам, международная реакция будет равнодушной: "В "четырёх хуторах" проведут "легитимные выборы" под "международным контролем", подпишут необходимые бумаги и забудут о клоуне-неудачнике". "А где-то в Лондоне с облегчением вздохнёт новая 47-и летняя мультимиллиардерша Елена Зеленская, которая к тому времени вполне успеет подыскать себе нового мужа из знатного, но обедневшего британского рода", — резюмирует Ищенко.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Война как жизнь" на сайте Украина.ру.О других вариантах будущего Украины — в статье Павла Котова "Залужный хочет превратить Украину в Израиль. Осталось придумать, как убрать Зеленского".

украина

банковая

лондон

2025

владимир зеленский, офис президента, киевский режим, власти украины, выборы, ростислав ищенко