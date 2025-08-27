https://ukraina.ru/20250827/voyna-kak-zhizn-1067754381.html

Война как жизнь

Война как жизнь

Многие люди пытаются угадать для чего Зеленский тянет время, блокируя любую возможность конструктивных переговоров. Американцы, европейцы, русские и даже украинские нацисты сходятся в одном: если в ближайшие месяцы или даже недели не будет заключён хоть какой-то мир, то Украины не будет. Это настолько очевидно, что не требует доказательств.

Это даже почти не зависит от России. Поскольку Москва не может себе позволить проиграть, у неё один выход – побеждать. При этом по достаточно оптимистичной оценке западных экспертов с начала СВО наличное население подконтрольной Киеву территории Украины сократилось в полтора раза (с 34 до 22 миллионов человек). Подчеркну, что это оптимистичная оценка, пессимисты давно говорят, что на Украине в реальности осталось меньше двадцати миллионов. ООНовские эксперты считают, что украинцы к концу нынешнего столетия неизбежно вымрут как нация - слишком мало осталось мужчин, слишком много стариков, слишком мало рождается детей, слишком много граждан Украины мечтают навсегда покинуть страну.То есть, через 75 лет Украина должна вымереть без всякой войны, а Зеленский пытается продлить до бесконечности войну, которая оставила Украину безлюдной за неполных четыре года. Ещё четыре таких же года и прогноз ООН придётся пересмотреть в сторону резкого ускорения вымирания. Это при том, что эксперты ООН всегда отличались оптимизмом.Так на что же рассчитывает Зеленский и зачем он тянет время?Боюсь весь ужас ситуации для украинцев заключается в том, что Зеленский уже ни на что не рассчитывает, а время тянет просто от безысходности. Давайте на секунду представим себе прекращение войны на самых идеальных из возможных для Украины условиях – по так называемому "плану Трампа", который ни разу не был представлен официально, но широко рекламировался неофициально.Украина выводит войска из ДНР/ЛНР, после чего наступает прекращение огня и начинаются переговоры о конкретных условиях мира. Требования России известны, но вроде бы можно потянуть время и попытаться превратить линию соприкосновения в демаркационную линию, а де факто в линию новой границы (как говорил Байден "по корейскому варианту"). Понятно, что России такой вариант не выгоден, а значит должен быть выгоден Украине. Почему же Зеленский не попытался за него бороться? Трамп был готов отстаивать этот вариант как компромиссный. Если бы Киев заявил, что его такие условия устраивают, то и европейские союзники Украины не выступали бы против.Всем понятно, что начать боевые действия после прекращения огня и начала переговоров было бы гораздо труднее во всех отношениях. Продолжительное перемирие привело бы к отводу с фронта большей части войск (российских в том числе): если армия не воюет – ей нечего делать в окопах. Бессмысленное сидение в окопах разлагает любую невоюющую армию. Со временем пришлось бы начать и демобилизацию. Причём при минимально умелом ведении переговоров Украина могла бы добиться и отвода основных сил от линии соприкосновения и начала демобилизации, ценой совершенно незначительных уступок. "Укрепление мер доверия" - естественный процесс в ходе любых мирных переговоров. Быстрое достижение всеобъемлющей договорённости в текущих условиях невозможно – в аналогичных случаях, которых только в последние пятьдесят лет в мире вагон и маленькая тележка, переговоры длятся годами – слишком полярны позиции сторон.В общем, сделав ставку на переговоры Зеленский вроде бы ничем не рисковал, а получить мог многое. В конце концов, мог даже выборы самого себя провести под "чутким контролем" "международных наблюдателей" из ЕС. Так почему же он так упорно отказывается от вроде бы выигрышной стратегии?Давайте на секунду представим себе, что всё сложилось самым выгодным для Зеленского образом из гипотетически возможных. Ценой уступки примерно 20% территории он смог сохранить свой режим на остальной части Украины. Территории уступлены де факто, юридического признания их перехода в состав России временно (до окончания переговоров) удалось избежать, сам Зеленский "переизбрался" на новый срок, задавил всю оппозицию СБУ, а "западные партнёры" этого "не заметили".Казалось бы живи и радуйся. Но не тут-то было. Чем и как будет управлять Зеленский? Война закончилась, а деньги Запад давал на ведение войны. "Интерес принять участие в восстановлении Украины" - сказка для идиотов. Ключевой вопрос, кто за это заплатит? У Киева денег нет. Москва платить за восстановление экономики территорий подконтрольных нацистскому режиму не будет. Запад готов заработать на "восстановлении", но не оплачивать его.Итак, денег нет, экономики нет, населения почти нет, оставшиеся разбегаются. Если нет войны, то нет и оснований держать границу закрытой. Украсть нечего, вокруг злые нацисты, мечтающие о реванше и ищущие виновника поражения Украины, а потеря территорий однозначно будет восприниматься ими как поражение, что бы ни говорила по этому поводу официальная пропаганда. Тем более, что сам Зеленский уже почти четыре года утверждает, что согласие на отказ от территорий равноценно капитуляции. Силовики и бюрократы, хранившие верность режиму, пока Зеленскому давали миллиарды, начинают воротить нос и задумываются о создании собственных уделов, которые можно грабить, ни с кем не делясь.Дело в том, что не воюющая с Россией Украина никому на Западе не нужна. И Зеленский нужен лишь до тех пор, пока он обеспечивает войну. Свергать его Запад не будет, но и защищать не будет. Уровень же экономического и демографического упадка Украины давно уже превратил её в жалкую карикатуру на такую "великую державу" как Сомали. Если какой-нибудь особо резвый полевой командир через месяца три-четыре такого мира решит, что он тоже хочет посидеть за столом с мировыми лидерами, причём готов быстро договориться о чём угодно в обмен на небольшую регулярную финансовую помощь, позволяющую выживать его личному "суверенному уделу" в составе четырёх хуторов, и повесит Зеленского на фонаре напротив Офиса президента на Банковой, никто не почешется. В "четырёх хуторах" проведут "легитимные выборы" под "международным контролем", подпишут необходимые бумаги и забудут о клоуне-неудачнике. А где-то в Лондоне с облегчением вздохнёт новая 47-и летняя мультимиллиардерша Елена Зеленская, которая к тому времени вполне успеет подыскать себе нового мужа из знатного, но обедневшего британского рода. Если новый муж будет не очень юным и не очень здоровым, то ещё через пару-тройку лет богатая вдова – британская "аристократка" забудет о своём босоногом криворожском детстве.Возможны и другие варианты развития событий после перемирия, но все они ничего хорошего лично Зеленскому не обещают. Зато пока идёт война, он всем нужен. Даже в Вашингтон его сопровождают шесть европейских лидеров в качестве группы поддержки. Представляете себе, клоун, ещё каких-то семь лет назад развлекавший украинских олигархов на корпоративах и униженно перед ними заискивавший, выступает как лидер группы политиков, включающей, британского и итальянского премьеров, французского и финского президентов, канцлера Германии и председателя Еврокомиссии. Коломойскому*, объедками со стола которого Зеленский кормился половину жизни, такое и не снилось.Как только мир будет заключён вся эта благодать закончится и замаячит ночь-улица-фонарь-верёвка. Пока же идёт война Зеленский на коне. Конечно украинцы гибнут в товарных количествах, но это не его проблема, его проблема заключается в том, чтобы ценой их жизней продлить свою.Народам европейских государств надо бы задуматься о том, что их политики идут по пути Зеленского и закончить рискуют так же. День, когда продление жизни какого-нибудь Макрона будет ежедневно стоить тысяч жизней французов может оказаться не так далёк как кажется. Украинцам в 2014 году тоже казалось, что они схватили Бога за бороду. И в 2019 году они радовались как дети, что к власти пришёл персонаж из рекламного телесериала, думали, что вот оно – счастье. А оно вона как повернуло.О других вариантах будущего Украины - в статье Павла Котова "Залужный хочет превратить Украину в Израиль. Осталось придумать, как убрать Зеленского"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

