Залужный хочет превратить Украину в Израиль. Осталось придумать, как убрать Зеленского

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный пока приценивается к своему участию в гипотетических выборах президента Украины, но уже не исключает такой возможности. Если на Западе вдруг решат заменить Владимира Зеленского, то неминуемо возникает вопрос: а как это сделать?

Почему Зеленский боится ЗалужногоС одной стороны, Зеленскому уже не первый год пытаются приклеить ярлык хромой утки, называют просроченным, а кое-кто и вовсе списал нелегитимного украинского президента со счетов, предрекая ему скорое бегство в Британию или возвращение в юмористы.Зеленский, однако, продолжает возглавлять страну, и это сложно отрицать. Об этом же недавно сказал глава МИД РФ Сергей Лавров: Москва признает его де-факто главой правящего на Украине режима и в таком качестве готова вести с ним переговоры. Да, у него нет легитимности, но этот вопрос будет актуальным уже при заключении каких-либо договоренностей между двумя странами.В настоящий момент нет никаких признаков того, что Зеленский готов добровольно сложить свои полномочия. Напротив, он уже демонстрировал готовность купировать угрозы.Главная из них для него в плане конкуренции – бывший главком Залужный. Именно из-за растущих рейтингов военачальник был аккуратно отстранен от командования армией и отправлен в почетную ссылку в Великобританию.Офис президента (ОП) старательно следит за активностью Залужного и регулярно делает замеры общественного мнения, при необходимости рисуя "правильные" цифры, чтобы напомнить, кто в доме хозяин. Так, на днях социологи из "Рейтинга" сообщили, что по последним опросам Зеленский на 6% обходит экс-главкома.Работа ведется и с самим Залужным. Как пишет The Guardian, глава ОП Андрей Ермак регулярно бывает в украинском диппредставительстве в Лондоне, где общается с нынешним послом. В материале говорится, что экс-главком пообещал, что не будет критиковать Зеленского пока продолжаются боевые действия и что если он захочет в президенты, то первым уведомит об этом власти.Отмечается, что при этом он не поддался на уговоры присоединиться к команде Зеленского и идти единым фронтом навстречу выборам.Он устал, он уходитТем не менее, есть признаки того, что Залужный или те, кто его продвигают настроены всерьез. В том же материале The Guardian говорится, что в приватных беседах со своим окружением бывший командующий мечтает о том, каким жестким лидером военного времени он станет и как превратит Украину в Израиль – ощетинившееся государство в кольце врагов.Чуть ранее масла в огонь подбавила американская журналистка Кэти Ливингстон, которая в соцсети Х написала, что в британской столице вовсю разворачивается предвыборный штаб Залужного, которым руководит его кум, бывший командующий Объединенными силами Сергей Наев. Политическое сопровождение, утверждала она, ведет депутат Верховной Рады от партии Петра Порошенко* Виктория Сюмар.Получается, что в окружении Залужного как минимум не исключают его похода в президенты, либо уже вовсю готовятся к нему.Но это все имеет смысл лишь в случае, когда такие выборы состоятся, а пока идут боевые действия никакой избирательной кампании не будет. Поэтому Зеленский и его команда заинтересованы в максимальном затягивании войны, которая позволяет им оставаться у власти.При таком раскладе по большому счету остаются два варианта: добровольный уход Зеленского, либо же силовой сценарий, который предусматривает свержение нынешнего главы режима.Первый вариант пока маловероятен, несмотря на то что в США смотрят на Зеленского с прохладцей, а украинские власти до ужаса как боятся потерять поддержку своего главного союзника.Зеленский показал, что готов идти на компромиссы с Западом в истории с лишением независимости антикоррупционных органов, которое хором осудили в Европе и Соединенных Штатах, после чего власти отыграли все назад.В то же время эта ситуация показала, насколько чувствителен режим к протестному потенциалу, которому еще и сочувствуют на Западе. В определенной степени именно массовые акции против закона про антикоррупционные структуры и стали катализатором того, что власти пошли на попятную.Теоретически, если гипотетический новый Майдан достигнет критической массы и потребует отставки Зеленского, то не исключено, что верхушка режима дрогнет. Другое дело, что для такой волны протестов должны созреть условия, а в ситуации военного положения гасить потенциальные кризисы гораздо проще.К уходу в отставку Зеленского могут подтолкнуть также события экстраординарного порядка, например, катастрофический обвал фронта, прорыв российской армии, потеря ключевых городов, но пока режиму удается худо-бедно удерживать ситуацию, хотя тенденция налицо – буквально с каждым днем положение ВСУ становится только хуже.Радикальное решениеОстается самый радикальный вариант – физическое устранение Зеленского. Чаемый многими сценарий уничтожения лидера киевского режима руками недовольных им американцев оставим за скобками, слишком он экзотический.Гораздо ближе к реальности сценарий, когда Зеленский падет жертвой "заговора патриотов", либо же в ходе националистического путча. Политически правые украинские партии и движения крайне слабы, однако в ситуации острого кризиса и при утрате значительной части территорий эти силы могут воспользоваться хаосом и, что называется, оседлать волну.Прозрачный намек на это сделал называющий себя волонтером правый активист Сергей Стерненко. В комментарии британской The Times он заявил, что если Зеленский по своей воле откажется от территорий, которые находятся под контролем Украины, то он станет трупом.В этой точке интересы группы Залужного и радикалов могут пересечься, так как бывший главком по-прежнему популярен среди националистических формирований в ВСУ и сохраняет на них влияние, поэтому Залужный может стать знаменем такого "патриотического заговора", а верные ему ультраправые выступить в роли "пехотинцев".Данную угрозу на Банковой также не могут не осознавать, поэтому действуют в логике "не можешь победить – возглавь". В этом случае властям важно приручить наиболее влиятельных лидеров ультраправых, купить их материальными благами и обещаниями теплых мест в парламенте и в органах власти.Такой трюк уже прокрутили в отношении ключевых представителей "Азова"**, теперь через западные медиа раскручивают командира 3-й отдельной штурмовой бригады Андрея Билецкого***. Один из рабочих сценариев – создание из националистов карманной партии, которая станет спойлером "Слуги народа" и оттянет голоса у гипотетической партии Залужного.Таким образом можно констатировать, что Украина постепенно входит в период политической турбулентности, а разговоры о возможном мире провоцируют активизацию различных политических игроков. В этих условиях перед Зеленским стоит практически невыполнимая задача – совместить достижение хоть какого-то более-менее приемлемого мира с РФ с удержанием у кормила власти. *Входит в состав объединения, включенного в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Деятельность организации запрещена в РФ***Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО том, что стоит за угрозами Стерненко в адрес Зеленского - в материале издания Украина.ру Военкор Тимофей Ермаков: Зеленского предупредили – никаких шагов в сторону мира с Россией.

