Ищите женщину, или Фактор Мелании

Ищите женщину. Точнее — жену. Точнее — супругу президента.

Давняя история. Но познавательная. Ещё до первых выборов Трампа довелось общаться с будущим руководителем его избирательной кампании Полом Манафортом-младшим.Забавно, но тот не особо верил в победу своего друга и шефа. Слишком большие силы противостояли несистемному, дерзкому и "рыжему" во всех смыслах политику.А я, напротив, был абсолютно уверен в его победе. Потому что и ео поддерживали большие силы.Нет, имею в виду не только крупных промышленников, известных военных, реднеков всея Америки и прочих гомофобов. Поразительный потенциал поддержки заключался в его хрупкой и очаровательной супруге Мелании.Сравнивал по различным параметрам электоральный ресурс состязавшихся тогда тандемов — Хиллари и Билла Клинтона с одной стороны, Дональда и Мелании Трамп с другой.У первой пары бывал дома. Точнее, в Белом доме. Вторую сладкую парочку не знал лично.Но чувствовал, что она побеждала по всем параметрам. Ибо первую объединяла взаимная жгучая ненависть, вторую — неброская любовь. Любовь же, как правило, рулит.На вторых выборах тоже встречался с представителями этого кандидата. Тогда получилось строго наоборот.Те абсолютно верили в победу босса над "сонным Джо". А я — нет. Ибо в ссоре был наш претендент со своей умопомрачительной супругой. Руки ему публично не подавала!А без поддержки этой холёной ручки шансов у бравого забияки не было. Никаких! Тем более при архаичном почтовом голосовании.Наконец, помирилась славная семейка. Наградой — победа на третьих выборах!Думаю, что помудревший с возрастом беспокойный персонаж наконец осознал: поддержка последней жены стоит дороже, чем даже любимой дочки от первого брака. Собирался об этом даже фильм снять…Вспомнил эту историю потому, что "фактор Мелании" опять приобретает феерические размеры. Теперь уже не только электоральные, но и геополитические.На исторической — пишу без иронии — аляскинской встрече одним из кульминационных моментов был акт передачи послания от Мелании президенту Путину. С просьбой о возвращении украинских детей из России на родину.На последней — думаю, во всех смыслах — встрече в Белом доме Зеленский аналогичный "грепс" (маляву на сленге бандеровцев) передал от своей жены Трампу.Психологически очень сильный ход. Даже самых чёрствых политиков пронимает, когда люди просят не за себя, а за невинных деток.Ещё великий психолог современности Остап Ибрагимович Бендер учил: никогда не просите за себя, просите за "детей Поволжья"…Ясно, что в конечном счёте рисунок наших стратегических отношений со Штатами будет определять размеры взаимной и всесторонней выгоды. Помните, у того же Бендера: проблема не в деньгах, а в их количестве.Но и фактор любимой жены не стоит недооценивать. Жены президента.После упомянутой встречи в Овальном кабинете мнения экспертов разделились. Одни считали, что окончательно "Европа опозорилась", другие — что коварно "Европа затаилась".Только Мелания, по крайней мере, по слухам, списала европейский эскорт Зеленского со счетов. Точнее, с баланса мировых сил.Нет, дело даже не в том, что она не выносит неопрятных и похотливых "тёлок", так же как натужно молодящихся кокетливых старушек. Как там говаривал один киногерой: "Баба, она сердцем чует".Она и почувствовала ничтожный масштаб заглянувших к ней в дом личностей. Пусть и не пузатая, но явная мелочь. Не ровня мужу. Совсем не ровня!И вот тут-то не могу не вспомнить теорию известного дагестанского целителя Шамиля. Он делит сознание и подсознание личности на "сердце" и "голову".Исцеление человека происходит, когда целитель находит в "сердце" "хорошее состояние" и распространяет его на "голову", а потом и на всё тело. Исцеляются даже хронические недуги.Чем велика историческая роль семьи? Которую не смог не отметить в своё время видный учёный, богатый фабрикант, неутомимый ловелас и просто классик Фридрих Энгельс.В образцовой семье жена берёт на себя миссию "сердца" — по сути, совести — и шлифует этим семейный "ум" — своего супруга-защитника.Письмо Мелании Путину — это попытка "шлифовки" не только семейного, но и внешнего ума. Вот только в данном случае "сердце" дало сбой.Коварные советчики, типа бесноватого сенатора Линдси Грэма*, толкали его не в ту сторону. Сердечко и сбоит…Уже появилось в сети трогательное письмо девочки Фаины Савенковой тёте Мелании. Она пишет про своё детство в Луганске. Про постоянные обстрелы украинской армией.Про подвалы, бомбоубежища, убитых соседских детей. Про длинные Аллеи ангелов на кладбищах Донбасса… Почему никто тогда не писал из-за океана гневных писем украинским начальникам?Ещё больше вопросов и аргументов почерпнул из письма Мелании от Инги Майер. Та не просто написала сама, но и фактически подала пример неравнодушным подругам по инициативе: "Напиши о Родине Мелании".Инга руководит большим лечебно-оздоровительным учреждением — курортом "Увильды", где проходят реабилитацию сотни детишек. Знает, о чём пишет.Знает, что украинские "факты" — смесь больных фантазий, явной лжи и брутальных фальсификаций.Уверен, что письмо Инги дойдёт до впечатлительной Мелании. Жду ответа.Особенно на следующий сюжет: в украинской сети множество признаний их политиков о том, что они советуют своим детям просто убивать сверстников, которые говорят по-русски.Мой знакомый, сделавший потом внушительную политическую карьеру на Урале, как и ваш муж, в детстве говорил на родном немецком. Вы до самой юности думали и общались на таком нам понятном словенском.Как бы вы отнеслись к режиму, где политики предлагают убить детишек за их родной язык?Примерно так.В этом же письме она, как директор структуры здравоохранения, приводит факт, о котором красавица Мелания вряд ли знает. На Донбассе множество сирот, чьи родители убиты украинскими обстрелами.Сейчас украинская сторона вписала их в списки на выдачу. Детишки говорят исключительно на русском. Их хотят забрать, чтобы потом убить? Как уже сделали с родителями…Интересно, что ответит на это сердобольная, без иронии, жена президента-миротворца?Конечно, я, как и все нормальные мужчины, восторгаюсь безупречной внешностью жены американского лидера. С такой "половинкой" и Америку можно сделать великой.Если, конечно, её сердце будет таким же правильным и великим. Тогда за ум президента я спокоен. Значит, и за общее будущее…Уже заканчивал статью, когда увидел в сети письмо Эмине Эрдоган к Мелании. Мне уже довелось писать о замечательной супруге турецкого лидера.Она хоть и начинала политическую карьеру в "Ассоциации женщин-идеалисток", сейчас, как и её муж, мыслит вполне реалистично.Поэтому её письмо Мелании о судьбах детишек из многострадальной Газы проникнуто и болью, и тревогой, и правдой…В общем, будет что почитать и о чём поразмыслить первой леди Америки. Ждём ответа.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Атланты держат землю? На выгоды весах!

