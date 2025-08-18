https://ukraina.ru/20250818/atlanty-derzhat-zemlyu-na-vygody-vesakh-1067160406.html

Атланты держат землю? На выгоды весах!

Атланты держат землю? На выгоды весах!

Некогда попался на глаза рассказ постаревшего Атланта, тысячелетиями державшего земной шар на согнутых руках. Гигант жаловался, что полностью вымотался на работе. А ещё планета лежала на его шее некомфортной аляскинской частью.

Холодило невероятно. Он в отчаянии сбросил груз с могучих плеч."И…" — с ужасом переспросил у него слушатель, — "случилось-то что?""А ничего!" — зевнул титан. — "Абсолютно ничего не случилось."Сейчас, замерев сердцем, весь мир наблюдал обратную картину. Как политические титаны взвалили себе на плечи, той же стылой аляскинской стороной, фактически весь шар. Со всеми его тяжелейшими проблемами, неподъёмными конфликтами, нелёгкими отношениями. Предполагали, что всё вокруг изменится сразу.И…?Нет, нечто, безусловно, произошло. Как бы ни пытались фиглярствовать по этому поводу некоторые аналитики. Произошло нечто очень важное. Но ойкумена радикально не изменилась, как бы ни кликушествовали другие эксперты. Прорыва в новый мир пока не случилось. Да и не могло.Ещё бравый солдат Швейк призывал учитывать неумолимую силу инерции. А ведь она действует не только по отношению к материальным объектам. К социально-политическим — особенно!Наш президент не случайно многократно в последнее время поднимал тему "завышенных ожиданий". Он и Швейка читал в детстве, и жизнь знает. На любые масштабные планы политика, как репей на штанину, цепляются старые связи, выданные обещания, просроченные гарантии, неизжитые привычки окружения, истеричность оппонентов, пассивность соратников…России в этом плане полегче — госконструкция новее. Плюс, СВО — мощнейший энергетик, при всём её драматизме.Штаты, в отличие от Старого мира, как и мы, в пассионарной фазе. Но мы — на вдохе, они — на выдохе. А инерция очень неравнодушна к таким деталям.Поэтому наша сторона и способна была "выдать на гора" на Аляске больше, ожидая меньшего. Соседи — да, в данном случае соседи без кавычек — ожидали большего, но обречены были выдать поменьше. Существенно меньше. Ибо инерция!Но Трамп Швейка не читал. Да и "глубинное государство" слишком медленно демонтирует. А оно по жизни и есть главный элемент общественной инерции.Но не будем слишком строги. Не просто так сразу поменять списки Эпштейна на паруса Крузенштерна. Время ещё есть.Только есть и вторая "загогулина". Дональд Фредович, наверное, не читал Карела Чапека, но точно штудировал Ямамото Цунэтомо. А именно сборник советов для самураев "Хагакурэ".Поскольку американский лидер считает себя самураем — и правильно делает, исходя из силы духа, — он примеряет к себе главную максиму трактата: "У самурая нет цели, только путь".Я уже отмечал этот нюанс. Теперь добавлю, что Ямамото совсем не убеждал в бесцельности жизни самурая. Он только подчёркивал примат непрерывного самосовершенствования над сытой успокоенностью.Только вот стилистика современной американской жизни такова, что там "путь" — синоним животворящего пиара. А достигнутая "цель" — преддверие финального конца. Там все могут говорить о каком-нибудь бессмысленном пути к "редкоземам". Но никто и слова не скажет о достигнутой цели - сделке.Хорошо, что на Аляске был ещё и наш министр Лавров со своей любимой фразой: "Тому, кто не думает о результате, любое дело по плечу". Это, наверняка, помогало президенту Путину и инерцию собеседника преодолевать, и не давать ему заблудиться на подъездных путях лжесамурайства.В общем, всё нормально. Если не впадать в блуд завышенных ожиданий. Да, мир радикально не изменился. Но кое-что, повторюсь, произошло. Из очень важного.Президент Путин по пути в Анкоридж неожиданно заглянул в Магадан. Случайно? Не думаю.Да, интересно посмотреть, как "Сопки угрюмо спят, / Моря свинцовый цвет. / На берегу стоят / Баржи колымских лет".Но ещё важнее, что этот фольклорный город может стать хабом, узлом, сердцем ж/д магистрали из Советской Гавани к Берингову проливу.Сейчас вот опять заговорили о строительстве моста через пролив. Мечта русских царей, грёзы Франклина Делано Рузвельта. Трамп его сильно уважает.Хоть тридцать второй президент и являлся ненавистным демократом, зато стал единственным, кто пробыл на посту больше двух сроков. (Если, конечно, считать Бушей разными личностями). Тут невольно снимешь шляпу. Или красную бейсболку.Если б мост был, судьба многих людей, да и мира в целом могла бы сложиться иначе…Галоп международных отношений похож на бег жирафа. То впереди ноги геополитики, то конечности геоэкономики…Когда аналитики нафантазировали себе и другим, что Трамп на Аляске избавится от старой жены — Европы, это звучало крайне наивно. А совместно нажитое имущество, а накопленное барахлишко?Конечно, не могла не всплыть в ассоциативной памяти история из старого американского фольклора. Судят бывшего образцового мужа. Судья недоуменно спрашивает. Мол, как же так могло получиться, что верный многолетний супруг вдруг ни с того ни с сего ударил сковородкой жену по голове. Тот понуро отвечает: "Ваша честь, мы стояли на кухне. Жена повернулась ко мне спиной. В руках у меня была сковорода. Сзади — открытая дверь. Я и подумал, что больше так может не сложиться".У нас пока не сложилось. Хотя глобалистская и постмодернистская Европа явно повернулась к трампистской и патриотичной Америке задом. Но спасительная дверь лишь чуть-чуть приоткрыта. Видна пока "отправная точка", как сказал наш президент…Но ведь дверь уже открывалась. И называлась она "Алсиб" — воздушная трасса Аляска — Сибирь. Именно тогда Рузвельт и озвучил Сталину идею Берингова моста. Не случайно слова этого президента выбиты на памятнике пилотам той фантастической трассы…Кстати говоря, когда некоторые эксперты центрального канала российского ТВ говорят о бессмысленности визита Путина, я немею. Уже в том, что лидер державы впервые в истории возложил цветы на монумент советским пилотам "Алсиба", — великий смысл. Только ради этого стоило лететь на Аляску.А то, что его борт с надписью "Россия" не атаковали, а охраняли секретные F-22 Raptor? Это не смысловой прорыв? Ладно, сейчас не об этом.Сила американской инерции и вектор их пути связаны с тем, что Европа и прилипшая к ней Украина до сих пор являются частью заглавной западной геополитической сделки. И геоэкономической, соответственно. Тут ноги их отношений несут в унисон. Торговля, оборона, личные связи элит переплелись здесь на порядки сильнее, чем с остальными частями света. Здесь пока "деньги лежат".Был единственный короткий миг в истории, когда Штаты зарабатывали благодаря России больше, чем через отношения с Европой, когда путь в Россию был кратно выгоднее пути в Европу. Это — ленд-лиз, логистической частью которого и стал воздушный "Алсиб". А если бы был сухопутный?Президент Путин на встрече согласился с Трампом о том, что при его власти, вероятно, украинский кризис и не состоялся бы вообще. Потому что тот всегда тяготел к "большой сделке с Россией". Владимир Владимирович и напомнил о её возможных запредельных параметрах: торговля, новые технологии, Арктика, космос. Ещё и бонус в виде медали Нобеля за "оборону Украины".Подозреваю, что он даже намекнул американцу, как можно "поднять" грандиозные суммы просто на разнице временных поясов в проливе — прямо на "линии перемены дат". Разведчики всегда лучше разбирались в бизнесе, чем бизнесмены. Банки могут…Короче, если б эта "дверь" была для Штатов широко открыта, старушка Европа уже ревниво грызла бы артритные пальцы. А Украина бы в сторонке играла на пианино.Поэтому и вспомнили идею сухопутного перехода между континентами. Что меняет сначала геоэкономическую, а потом и геополитическую картину мира в целом.Поэтому вспомнили о проектах моста (хотя лучше комбинированный вариант с тоннелем).Поэтому президент Путин сделал важную остановку на Колыме. Он-то понимает, что мост без подъездной ж/д магистрали — символ, а не реальный фактор новых отношений. А он — крутой реалист!Журналисты даже сгоряча назвали стоимость данного проекта — 350 миллиардов у.е. Но мост или тоннель будет стоить на порядки меньше. А вот с железной дорогой новейшего образца — самое то. И, самое интересное, что деньги есть — ровно столько российских активов заморожено в западных банках. Может, Набиуллина, когда складировала наши деньги в их банках, и думала об Аляске?Но самое главное, что этот проект решает попутно и другую экзистенциальную проблему страны. Ещё в царское время для строительства важнейших стратегических коммуникаций привлекали железнодорожные войска. Самый большой мост того времени через Амударью военные построили в десять раз быстрее, чем обещало гражданское ведомство. Потому что дисциплина, миссия, ответственность.Сегодня, по мнению профильных специалистов, главными мотиваторами для воинов СВО являются:А. Решение всех бытовых материальных проблем.Б. Высокая миссия и общественный престиж.В. Коллективизм, товарищество, дружба.Это всё из характеристик специфики деятельности ж/д войск в лучшие их годы. Об этом писал ещё прекрасный спец этого рода войск Ататюрк, когда по их модели стал строить новую Турцию.Вот готовый ответ на вопрос: как адаптировать к мирной жизни героев, ветеранов СВО. Не ЧВК, а ж/д войска!А ещё это могучий "плавильный котёл". Хоть с корейцами, хоть с узбеками……На Аляске, несмотря на лето, было холодно. А в холод хочется двигаться быстрее. Даже атлантам. Говорят, что русские медленно запрягают? Читайте вторую часть этой присказки.Читайте также: "Червяка не спрашивают, хочет ли он на рыбалку". Украинские эксперты о последствиях Аляски для Зеленского

2025

