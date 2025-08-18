https://ukraina.ru/20250818/faina-savenkova-ya-poprosila-melaniyu-tramp-skazat-zelenskomu-chtoby-on-prekratil-ubivat-detey-1067196101.html

Фаина Савенкова: Я попросила Меланию Трамп сказать Зеленскому, чтобы он прекратил убивать детей Донбасса

Юная луганская писательница Фаина Савенкова, которая никогда не знала мира и росла под звуки украинских бомбежек родного города, написала открытое письмо Мелании Трамп и отправила его в Белый Дом. Почему она это сделала, и какой ответ ждет от жены американского президента, она рассказала в интервью изданию Украина.ру

- Фаина, как возникла идея письма Мелании Трамп? Почему сейчас, и почему ей? О чем письмо? Написать его вас надоумили взрослые или это собственная инициатива?- Ну вы знаете, что меня сложно попросить или надоумить что-то написать, если я этого не хочу. Это письмо было написано вчера. Я увидела у моего друга, американского политолога Дэна Ковалика, письмо Мелании Трамп.Она обращается к Путину с просьбой спасти детей Украины. У меня сложилось впечатление, когда я прочитала это письмо, что жена президента, при всем моем к ней уважении, забыла упомянуть, что дети Донбасса и Украины находятся в опасности и погибают с 2014 года. Их убивает украинская армия, и письмо нужно написать бывшему президенту Украины Зеленскому и его политикам. Вероятно, Мелании Трамп об этом не рассказали. Поэтому я, естественно, ей написала, так как 11 лет живу рядом с войной. Что хорошо, что первые лица Запада уже не ругаются и не сыплят обвинениями, а пишут письма. Возможно, что-то изменится.- Это открытое письмо, или оно на английском отправлено конкретно Мелании?- Это открытое письмо, оно отправлено на адрес Белого Дома и размещено в соцсетях иностранных журналистов. Это журналист из Ирландии Чей Боуэс, канадская журналистка Ева Бартлетт, американский режиссер Игорь Лопатенок, а также Скотт Риттер и Ден Ковалик. -Как вы думаете, Мелания вам даст ответ? Если да, то каким он будет? Попросит она публично Зеленского остановить войну в Донбассе?- Со временем я становлюсь реалистом. Не думаю, что она ответит. И не будет его просить остановить войну. Сейчас война выгодна всем, кроме России и Украины.- Вы сами, будучи ребенком, выросли на войне. Вы мне раньше в интервью об этом рассказывали. Давайте напомним читателям и расскажем Мелании, как вы пережили украинские обстрелы Луганска? - Разница между 2014 годом и 2025 огромная. Когда тебе пять лет, даже сидя в подвале под обстрелами, ты совсем по-другому воспринимаешь войну. Недавно была атака беспилотников на наш район, мы сидели в той же комнате, как и в 2014, и молились. В пять лет ты не боишься. Сейчас мне страшно за свою семью, себя, домашних животных. Ты понимаешь, что можешь погибнуть и становится страшно, что твоя жизнь – это запятая в списке статистики потерь мирного населения. Наверное, об этом нужно рассказать Мелании Трамп.Читайте также интервью Александра Чаленко о том, как луганский ребенок воспринимал украинские обстрелы родного города Фаина Савенкова: Больше всего об угрозе Донецку и Луганску со стороны Украины говорят разрушения наших городов в 2014 и 2015 годах

