Захар Прилепин: Трамп играет в “друга России", чтобы оторвать ее от Китая и готовить Киев к новой войне

Трамп может признать Донбасс за Россией, чтобы разрушить ее союз с Китаем и КНДР. Поэтому на фоне переговоров с Америкой нам необходимо укреплять союз с Северной Кореей и создавать базу для вербовки Украины.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный общественный деятель и писатель Захар Прилепин.Владимир Зеленский сообщил, что 18 августа встретится с Дональдом Трампом в Белом доме. Компанию Зеленскому в Вашингтоне составят фон дер Ляйен, Макрон, Стубб и Мерц, Мелони, Рютте.Ранее, 15 августа, на Аляске прошли трехчасовые переговоры президентов США и России. Дональд Трамп заявил, что к соглашению по Украине прийти не удалось, но стороны "добились прогресса". Владимир Путин оценил переговоры позитивно.— Захар, комментируя в СМИ итоги встречи Путина и Трампа, вы отметили, что “логика Трампа — рациональная, формальная, совершенно прозрачная”. В частности, вы сказали, что чем скорее Трамп “сделает вид, что он главный друг России, тем меньше Россия будет стараться строить новый мир с КНДР, Китаем, африканцами и латиноамериканскими красными”. Какие еще действия может предпринять Трамп, чтобы казаться лучшим другом России?— Трамп — опытный лис. Он создает видимость необычайной активности, необычайной скорости работы, но на самом деле решения принимает медленно. Он принимал бы их ещё медленнее, но американских президентов выборы заставляют несколько ускоряться.Я к тому, что всё, что он может сделать, это преподнести нам как великий дар то, что он позволит России остаться на тех землях, что мы и так отвоевали. И, может быть, он как-то поспособствует тому, чтоб нам достались ДНР и ЛНР целиком; но это неточно.Зато он будет усиленно изображать, что он очень хочет помочь — просто ему мешает Зеленский и подлая Европа всё делает поперёк.Между тем, Зеленский, конечно, не делал до сих пор ничего, что нарушало бы логику Трампа. Равно как и Европа действует во всё той же логике Трампа. Чего бы они там не говорили вслух. Но эту часть реальности российская политология воспринимать не желает.Нам очень хочется верить в "друга Трампа". Ну как нам… Точно, не мне, и не большинству русских людей.Хочется — финансовому блоку, нацеленному на Запад, хочется части политического истеблишмента, желающего вернуться на дачи под Ниццей и в европейские клубы солидных господ, хочется нашим горе-националистам, млеющим от внимания "белого человека", и части культурной прослойки, желающей вернуться на красные дорожки западного кино.— Вы указали, что Трамп понимает: “чем больше русские воюют на Украине, тем больше Украины достанется Путину и России”. Исходя из этого, как мы должны воевать дальше: больше или дольше?— У нас и выбора особого нет. Если мы перестанем воевать, ничего же не изменится. Украина будет атаковать, отбивая утерянное. Поэтому воевать придётся. Более того, придётся вслух самим себе сказать: эта шагреневая кожа вокруг нас придумана затем, чтоб сжиматься. Больше ни для чего. И сжимает её в числе прочих Трамп.Они пришли в Молдавию, в Азербайджан, в Армению, они будут качать в обратную сторону Грузию, и неизбежно будут шатать Белоруссию и Казахстан. Они не сдадут Украину, но, если мы её не демилитаризируем и не денацифицируем — начнут готовить Киев к новой войне.Мы никуда не денемся: нам придётся отстаивать суверенитет. Внутри и снаружи. И неизбежно выходить за контуры, которые очертили себе в 1991 году.Украинский вопрос решается, увы, не только под Славянском и под Херсоном. Он решается созданием реальных военно-стратегических союзов со странами соцблока — в частности, потенциально, в тех или иных формах с красным поясом Латинской Америки: Куба, Никарагуа, Венесуэла и так далее.Мы пока к этому не готовы. Но жизнь нас однажды заставит.— Вы отметили, что во всем этом есть плюсы и для России. “Любое ослабление давления со стороны Запада позволяет России с двойным, с тройным усилием заниматься созданием многополярного мира, усиливая своё влияние в странах Глобального Юга.” А сохраняется ли еще возможность, что Индия, опасаясь санкций, отдалиться от нас?— Индия — большой и умный игрок. Она никогда не отдалится настолько далеко, чтобы делать это себе во вред. Трампу нужны для этого очень большие козыри. Он пока их не нашел.— Среди плюсов для нас, вы упомянули тот факт, что на Украине однажды может случиться “глобальный экономический и политический кризис”. Какова вероятность, что это может произойти именно в результате остановки боевых действий?— Нет, он случится не в результате остановки боевых действий. Он случится в результате перехода под контроль России четырех областей, что будет воспринято украинским обществом как поражение и унижение. Но это только половина работы.Другая немаловажная часть работы: стимуляция продолжения оттока украинского населения. Когда там, по окончании горячей фазы боевых действий, чуть приоткроют границы — оттуда хлынет ещё одна волна населения: в первую очередь, относительно молодые родители, у которых дети на грани призывного возраста. Важно делать так, чтоб те их них, кто незапятнаны в антироссийской деятельности, ехали к нам.Нам необходимо создавать огромную базу для вербовки и раскачки Украины. Заодно исправлять демографическую яму в России. Помимо всего, вы должны понимать, что никакое "перемирие" не будет означать прекращения боевых действий. На ЛБС так и останется миллион человек с обеих сторон. Когда на линии соприкосновения в тысячу с лишним километров стоит миллион человек — они обязательно убивают друг друга время от времени.— Каковы шансы того, что в случае остановки боевых действий отдельные украинские регионы захотят самостоятельно сотрудничать с Москвой?— Таких шансов я не вижу.— Когда всё начнет рушится на Украине, “мы приступим к завершению того, что недоделали”.“Но для этого у нас должно быть десять таких друзей, как КНДР.” Так вы сказали. С какой из наших дружественных стран у нас больше всего шансов наладить такое же военно-политическое содружество, как с КНДР?— Это вопрос устойчивого предложения с нашей стороны. Это не вопрос: "… а они хотят?" Они сразу захотят, как только мы сформулируем грамотное предложение. Ряд африканских стран — хоть послезавтра.Но это далеко не весь список.Куда более важный вопрос то, что я называю "участием в тендере цветных революций" на территории как минимум СССР. В половине бывших республик СССР нет ни устойчивых экономик, ни устойчивых режимов.Любая сложная ситуация в любой из этих стран, в которой мы помогаем прежнему руководству удержать власть, или прийти к ней новым людям, за три недели переводит их в состояние, как минимум, Белоруссии. То есть, в состояние страны максимально благорасположенной к нам.Мы просто не ставили себе таких целей. И не слишком хотим ставить…Но и это пройдет. Эти цели мы себе поставим однажды. И следом получим даже не десятки, а сотни тысяч таких же прекрасных раскосых добровольцев, как ребята из КНДР. Или из наших "ордынских" автономий.Главное, прикрутить украинские ботофермы, качающие у нас тему "многонационалочки”, и вместе с ними подугомонить наших горе-националистов с их любимой песней про то, что "нам никто не нужен". Нам все нужны.— Вы уверены, что “победить Россию военным путём не удастся, не поставив под угрозу существование планеты, США, Трампа и Мелони”. Какова вероятность того, что Трамп или кто-то еще на это всё же пойдёт?— Я такой вероятности не вижу. Единственное о чем я попросил бы дорогих коллег: поменьше кричать про "давайте ядерку задействуем". У нас есть Дмитрий Анатольевич Медведев для создания нужного переговорного фона путём резких заявлений. Не надо бегать впереди руководства и кричать громче него. Слово вещественно. Когда в атмосфере накапливается слишком много глупости, она выпадает людям на голову.Как США и Россия могут предотвратить нелицеприятное будущее, в интервью Ростислав Ищенко: Путин и Трамп попробуют договориться по Украине так, чтобы не скатиться в ядерную войну.

