Неудобные чемпионы из Крыма и Донбасса. Зеленский готовится отдавать "неправильные" регионы. Но как!?

На фоне военных и финансовых поражений Киева Владимир Зеленский сделал "стратегический" шаг - отобрал государственные стипендии у украинских спортсменов, которые принесли стране мировую славу и олимпийское признание.

Среди них - украинский яхтсмен, олимпийский чемпион Евгений Браславец, спортивный гимнаст, заслуженный мастер спорта Украины, олимпийский призер Юрий Ермаков, прыгун в воду, семикратный чемпион Европы Илья Кваша, пловец, чемпион СССР, бронзовый призер Олимпийских игр-1988 Валерий Лозик, яхтсмен, победитель Спартакиады народов СССР Игорь Матвиенко, советская и украинская гребчиха, призер Олимпийских игр Инна Фролова. Ну и конечно же, в списке значатся две звезды украинского спорта: олимпийский чемпион с мировым именем Сергей Бубка и четырехкратная победительница Игр в плавании Яна Клочкова. Документы уже опубликованы на официальном сайте президента Украины, при этом причина упразднения стипендий не указывается. Но ее очень легко вычислить: практически все бывшие стипендиаты родом из Донецкой области или из Крыма. Юрий Ермаков родом из Макеевки, был старшим тренером школы высшего спортивного мастерства Донецка, Валерий Лозик родился в Шахтерске, выпускник Донецкого педагогического университета, ну а титулованному спортсмену и герою Украины Сергею Бубке, который многократно приносил победу Украине на чемпионатах мира и Европы, вообще стоит памятник в Донецке. Возможно ли такое пережить славаукраинцам, которые так и не смогли поставить Донбасс на колени?Тем более, что в числе тех, кто ковал спортивную славу Украины и выигрывал олимпиады, нет ни одного галичанина. Это и понятно: пока жители восточных областей упорно работали, тренировались и боролись за Украину на спортивных аренах, западенцы прыгали на майданах и славили Бандеру. А в свободное время травили "даунбасят" и доказывали превосходство украинской нации над жителями юго-восточных регионов. Теперь эту политику официально поддерживает и государство в лице Зеленского, ставшего ручным клоуном у бандеровцев.При этом многие украинцы отмечают, что бывший глава Национального олимпийского комитета Украины давно проживает в Монако, где у него есть вилла, и плевать он хотел на украинскую стипендию, а Евгений Браславец переехал в Крым, получил гражданство РФ и вряд ли тоже нуждается в 48 000 гривен от украинского правительства. Но дело-то совсем не в деньгах, хотя понятно, что Украина с ее бюджетным дефицитом, будет отбирать все и у всех, лишь бы свести концы с концами. Проблема лежит совсем в другой плоскости: решение Зеленского о лишении стипендий донецких спортсменов выглядят как сознательная попытка символического стирания: надо показать "патриотам", что Донбасс якобы ничего не дал Украине, что его вклад не заслуживает ни памяти, ни признания, а значит, его можно без сожаления вычеркнуть и из истории и из географии. Похоже, что украинское общество таким образом приучают к неизбежной сдаче восточных территорий. Зачем, мол, европейской Украине дотационный регион с ничего не значащими спортcменами или певцами…Кстати, по той же схеме Украина не один десяток лет выкорчевывали память о Великой Отечественной войне и ее героях, представляя их борцами с европейскими реформаторами (пили бы "Баварское") и людоедами, доведшими до самоубийства мирного авcтрийского художника.Причем, cледует отметить, что перепрошивка реальности и лишение заслуженных украинцев званий, наград, медалей, стипендий началось не вчера. Украинская власть системно дискредитировало политиков, артистов, спортсменов, писателей, выступавших против генеральной линии партии майдана и западных нарративов.Например, в 2024 году Зеленский подписал указ о лишении государственных наград Украины и званий 34 человек. В списке оказались экс-лидер запрещенной на родине украинской партии ОПЗЖ Виктор Медведчук, у которого забрали ордена "За заслуги" I-III степеней, князя Ярослава Мудрого V степени и звание "Заслуженный юрист Украины", экс-министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник, лишенный ордена князя Ярослава Мудрого IV-V степеней и звания "Заслуженный деятель науки и техники". А также бывший премьер Николай Азаров, оставшийся без орденов "За заслуги" I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени и звания "Заслуженный экономист Украины" и бывший генпрокурор Виктор Пшенка, которому СНБО запретила носить орден "За заслуги" III степени. Но это политики.А ведь есть еще бесконечный черный список артистов, ненавидимых Зеленским. Например, в прошлом году он отобрал звания "Народного артиста Украины" у Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Александра Малинина, композитора Игоря Крутого. К слову, Киркоров продвигал Зеленского в свое время в РФ, cнимался с ним в комедии "Любовь в большом городе" и участвовал в программах "95 квартала". Cам певец признается, что они с Зеленским дружили и прекрасно общались. Но это не помешало клоуну на котурнах (уже все знают что для компенсации своего скромного роста Зеленский использует ботинки на высокой платформе), отыграться на успешных и талантливых. И дело не только в зависти к чужим успехам и аплодисментам. Зеленский полностью вжился в роль президента военного времени и последовательно отыгрывает сценарии, которые ему предлагает внешняя политическая и идеологическая среда: культуру отмены, зачистку "неправильных" голосов, радикальную десоветизацию и переписывание культурного поля. Это хорошо ложится на актерскую природу: жить в сконструированной реальности, играть заданную роль и ориентироваться на реакцию публики. А она, эта публика, требует истреблять культуру, мораль, духовные ценности, которые не соответствуют навязываемой извне "повесточке", продвигать книги Ларисы Ницой или фильмы об ЛГБТ*-любви в окопах. То есть, медийщики и киношники ( актер Владимир Зеленский, режиссер Андрей Ермак, cценарист Лена Зеленская) захватившие на Украине пропагандистскую и новостную ниши, сознательно не позволяют украинцам слушать российские песни, смотреть "неправильные" фильмы Михалкова или Кустурицы, читать "запрещенные" книги. Причем, доходит до маразма: в стране наложены табу на былины о русских богатырях, и даже киркоровский хит "Зайка моя" под санкциями.Что уж тогда говорить об Ани Лорак, Таисии Повалии, Анне Нетребко, против которых карлик на каблуках тоже ввел санкции СНБО и лишил певиц званий, наград, а также прав на их собственные песни.Минюст Украины (да-да, тот самый чей министр попался на коррупции и сбежал недавно из страны, засветившись на "пленках Миндича"), потребовал лишить Таисию Повалий авторских прав на восемь песен, а также конфисковать у нее земельные участки и дом. В итоге, такие признанные и любимые хиты, как "Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Назавжди" (Навсегда), "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро", были переданы государству по решению Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины. Саму же Повалий обвинили в призывах к захвату страны и коллаборационизме. А ее коллега по сцене Анастасия Приходько тогда же требовала лишить Повалий гражданства Украины. Смешно, но уже через год сама Приходько жалуется на украинизацию эстрады и требует разрешить ей исполнять песни на "языке агрессора". Что касается оперной дивы Анны Нетребко, выступавшей на сцене Донбасса в 2014-м, то ее на Украине травят такие известные люди, как экс-главком ВСУ Залужный и посол Украины в Швейцарии, экс-прокурор Ирина Венедиктова, блокируя выступления певицы на мировых оперных сценах. Другими словами, и силовики, и военные и пропагандисты, и политики - все они поддерживают мелочного и амбициозного карлика в его попытках мстить творческой элите.Так что истории с санкциями и лишением званий в отношении артистов, спортсменов, режиссеров это не просто демонстрация лояльности "правильной" повестке. В ней все отчетливее проступает и личный психологический фактор Владимира Зеленского: болезненное отношение к чужому успеху, популярности и публичному признанию. Он был и остается человеком сцены, для которого аплодисменты, рейтинги и внимание зрителей всегда были ключевым ресурсом. Вспомните с каким удовольствием экс-комик попирал ковровые дорожки в ООН, красовался на обложках мировых СМИ, выслушивал овации европейских депутатов.Неудивительно, что любого конкурента он немедленно затаптывал, а как только внимание и ажиотаж к его политическим спектаклям начал падать, клоун на каблуках начал сыпать санкциями и запретами особенно в сфере культуры и шоу-бизнеса, где он сам когда-то чувствовал себя как рыба в воде. Потеря монополии на зрительскую любовь и популярность на мировых сценах воспринимается Зеленским все более болезненно. Отсюда и ревнивая реакция на артистов, певцов, спортсменов, чья слава не поддается административному контролю. А главное, что амбициозность и самолюбие вчерашнего клоуна обернулись не просто местью, а стали государственной политикой, которая "доедает" остатки украинской культуры.О том, что происходит с противниками режима на Украине - в статье Павла Волкова "Пытки, заложники и круговая порука правоохранителей. Что обнаружила миссия ООН на Украине в 2025 году"*Организация, деятельность которой признана в РФ экстремистской, запрещена на территории РФ

